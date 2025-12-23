Na čo sa môžeš tešiť na veľkolepej šou TINA ANIČKA - OSTAŇ SVOJA?
Tina je jednou z najvýraznejších slovenských speváčok našej generácie. Spolu s Aničkou prijala pozvanie do relácie Close Friends, kde odpovedali na otázky od fanúšikov.
Začala Anička spievať sama od seba alebo ju k tomu viedli rodičia? Majú pred vystúpením trému a aké rituály musia pred vstupom na pódium dodržať? To sa dozvieš v novej epizóde. Okrem iného prezradili aj to kam, chodia na dovolenku, kto má doma hlavné slovo pri výbere hudby a ako spolu najradšej trávia voľný čas.
Tina a Anička načrtli aj osobnejšie témy. Bude Tina Aničke rozprávať do výberu frajera a kedy mala ona sama prvú lásku? Anička úprimne odpovedala na to, aké to je spolupracovať s mamou a tatom a ako na jej vystupovanie reagujú spolužiaci v škole. Dvojica vysvetlila aj to, prečo Tii hovoria Anička a Tina prezradila svoj názor na súčasnú rapovú scénu.
