dnes 23. decembra 2025 o 18:00
Čas čítania 0:39
Radoslava Juračková Helena Lučivňáková

CLOSE FRIENDS s Tinou a Aničkou: Bude Tina Aničke rozprávať do výberu frajera?

Vianočný špeciál Makeup and Gossip: Majka Glatzová o Love Islande, Miss Grand International aj trblietavom sviatočnom looku
refresher+
 Vianočný špeciál Makeup and Gossip: Majka Glatzová o Love Islande, Miss Grand International aj trblietavom sviatočnom looku
pred 2 dňami
CLOSE FRIENDS s Rišom a Elou z Farmy: Tvoria pár?
refresher+
 CLOSE FRIENDS s Rišom a Elou z Farmy: Tvoria pár?
17. 12. 2025 18:00
Rasťo Zvara pred zápasom s Flexkingom: Jeho trash talk je cez čiaru, odpoveďou to riešiť nebudem — urobím to v ringu (OUT LOUD)
refresher+
 Rasťo Zvara pred zápasom s Flexkingom: Jeho trash talk je cez čiaru, odpoveďou to riešiť nebudem — urobím to v ringu (OUT LOUD)
10. 12. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s hospodárom Martinom a Marekom Fašiangom z Farmy: Páčila sa im niekedy nejaká farmárka?
refresher+
 CLOSE FRIENDS s hospodárom Martinom a Marekom Fašiangom z Farmy: Páčila sa im niekedy nejaká farmárka?
9. 12. 2025 18:00
Pimpinočka: Miškino video zo schodov je už moc. Do ringu chcem priletieť ako Beyoncé (OUT LOUD)
refresher+
 Pimpinočka: Miškino video zo schodov je už moc. Do ringu chcem priletieť ako Beyoncé (OUT LOUD)
4. 12. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s Kikou a Dušanom z Love Islandu: Plánujú psíka? Ktoré spolupráce by nikdy nezobrali?
refresher+
 CLOSE FRIENDS s Kikou a Dušanom z Love Islandu: Plánujú psíka? Ktoré spolupráce by nikdy nezobrali?
2. 12. 2025 18:00
Šmolki z 13K: Maťov trash talk je slabý. Trénujem šesťkrát týždenne a stále som aj raper (OUT LOUD)
refresher+
 Šmolki z 13K: Maťov trash talk je slabý. Trénujem šesťkrát týždenne a stále som aj raper (OUT LOUD)
30. 11. 2025 12:00
Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
refresher+
 Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
25. 11. 2025 18:00
Dušan a Kika z Love Islandu: Ako sa spoznali a prečo to medzi nimi na začiatku nekliklo (OUT LOUD)
refresher+
 Dušan a Kika z Love Islandu: Ako sa spoznali a prečo to medzi nimi na začiatku nekliklo (OUT LOUD)
19. 11. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s Nelou Pociskovou a Filipom Tůmom: Žiarlia na seba, keď ten druhý natáča intímne scény?
refresher+
 CLOSE FRIENDS s Nelou Pociskovou a Filipom Tůmom: Žiarlia na seba, keď ten druhý natáča intímne scény?
18. 11. 2025 18:00

Na čo sa môžeš tešiť na veľkolepej šou TINA ANIČKA - OSTAŇ SVOJA?

Tina je jednou z najvýraznejších slovenských speváčok našej generácie. Spolu s Aničkou prijala pozvanie do relácie Close Friends, kde odpovedali na otázky od fanúšikov. 

Začala Anička spievať sama od seba alebo ju k tomu viedli rodičia? Majú pred vystúpením trému a aké rituály musia pred vstupom na pódium dodržať? To sa dozvieš v novej epizóde. Okrem iného prezradili aj to kam, chodia na dovolenku, kto má doma hlavné slovo pri výbere hudby a ako spolu najradšej trávia voľný čas.

Tina a Anička načrtli aj osobnejšie témy. Bude Tina Aničke rozprávať do výberu frajera a kedy mala ona sama prvú lásku? Anička úprimne odpovedala na to, aké to je spolupracovať s mamou a tatom a ako na jej vystupovanie reagujú spolužiaci v škole. Dvojica vysvetlila aj to, prečo Tii hovoria Anička a Tina prezradila svoj názor na súčasnú rapovú scénu. 

Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neušla.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
refresher+
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
včera o 07:00
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
16. 12. 2025 15:00
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
Sponzorovaný obsah
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
včera o 12:00
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
Sponzorovaný obsah
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
pred 3 dňami
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
refresher+
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
pred 3 dňami
3
Cestovala som do Thajska: Čo ukáže Phuket, keď vyjdeš mimo rezortov? Kde nájdeš slony a opice?
refresher+
Cestovala som do Thajska: Čo ukáže Phuket, keď vyjdeš mimo rezortov? Kde nájdeš slony a opice?
dnes o 14:00
Všetko
Dušan a Kika z Love Islandu: Ako sa spoznali a prečo to medzi nimi na začiatku nekliklo (OUT LOUD)
refresher+
Dušan a Kika z Love Islandu: Ako sa spoznali a prečo to medzi nimi na začiatku nekliklo (OUT LOUD)
19. 11. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s Rišom a Elou z Farmy: Tvoria pár?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Rišom a Elou z Farmy: Tvoria pár?
17. 12. 2025 18:00
Pimpinočka: Miškino video zo schodov je už moc. Do ringu chcem priletieť ako Beyoncé (OUT LOUD)
refresher+
Pimpinočka: Miškino video zo schodov je už moc. Do ringu chcem priletieť ako Beyoncé (OUT LOUD)
4. 12. 2025 18:00
Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
refresher+
Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
25. 11. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s Kikou a Dušanom z Love Islandu: Plánujú psíka? Ktoré spolupráce by nikdy nezobrali?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Kikou a Dušanom z Love Islandu: Plánujú psíka? Ktoré spolupráce by nikdy nezobrali?
2. 12. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu?
6. 11. 2025 18:00
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
Testy
19. 12. 2025 8:00
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
pred 3 dňami
3
Kam na punč na trhoch v centre Bratislavy: Vybrali sme najlepšie, najlacnejšie a tie s najpríjemnejšou atmosférou
15. 12. 2025 11:30
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
14. 12. 2025 10:30
3
OUTFIT CHECK z FNC 10: V čom prišla Karolína fandiť Rasťovi a kto prekvapil sekáčovým outfitom
14. 12. 2025 16:40
Magická horská chata v srdci Krkonôš ponúka tradičný vzhľad a svetlom zaplavený interiér
pred 3 dňami
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
Filmy
dnes o 09:44
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
dnes o 09:44
Queer seriál Heated Rivarly získava mimoriadne hodnotenia. Podobný úspech sa podaril iba tvorcom Breaking Bad
dnes o 10:31
Nový seriál Assassin's Creed bude režírovať Johan Renck. Jeho minisériu Chernobyl ocenili cenou Emmy
dnes o 12:46

