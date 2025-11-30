Kategórie
dnes 30. novembra 2025 o 12:00
Čas čítania 1:01
Helena Lučivňáková

Šmolki z 13K: Maťov trash talk je slabý. Trénujem šesťkrát týždenne a stále som aj raper (OUT LOUD)

Šmolki vysvetľuje, prečo ho Maťov trash talk zatiaľ sklamal, ako vníma ich váhový rozdiel a ako zvláda prípravu na zápas popri tom, že stále pôsobí ako aktívny raper.

V najnovšej epizóde OUT LOUD sa Mišo Totka rozprával so Šmolkim z 13K, ktorý bude na Fight Night Challenge 10 boxovať proti Maťovi z Leopoldova. Vysvetlil, ako sa cez Pil C-ho dostal k ponuke na zápas.

Rozprával aj o svojej príprave. Trénuje šesťkrát do týždňa, kombinuje sparingy, fitko a pilates, no popri tom naďalej funguje ako aktívny raper. Koncerty ani hudobné povinnosti odkladať nechce.

Prišla reč aj na podmienky zápasu. Maťo navrhol dve úpravy – znížiť váhu na 55 kg a boxovať v 10-uncových rukaviciach. Šmolki odmietol 55 kg a trval na limite 60 kg, no rukavice mu nechal. Dodal, že netuší, kto Maťovi tieto taktiky radí, ale dúfa, že vie, do čoho ide.

Úprimne priznal, že ho sklamal Maťov trash talk. Čakal, že to bude zábavnejšie, no podľa neho Maťo v tomto smere vôbec neexceluje. S humorom poznamenal, že napätie si preto „vybil“ skôr na Bandurkovi, ktorý sa na tej istej karte postaví proti Šajmovi.

Počas rozhovoru prebrali aj to, či môže byť výhodou Šmolkiho váhová prevaha, keďže pôjde o súboj 60 kg vs. 50 kg. Zároveň opísal, ako vyzerá jeho bežný deň počas prípravy a prezradil, že na nástupe ešte pracuje, pretože ho chce mať s pravený kvalitne a premyslene.

 

V bonusovej časti sa debata presunula k hudbe. Šmolki hovoril o tom, ako dlho berie rap vážne, ako rýchlo vystrelilo 13K a prečo si myslí, že dnes už nestačí byť iba dobrým raperom. Podľa neho musí mať interpret celý "package".

Na záver prezradil, že 13K má už teraz hotový nový materiál, ktorý vyjde budúci rok.

