dnes 7. januára 2026 o 8:43
Čas čítania 0:44
Sofia Angušová

Drake a streamer Adin Ross čelia hromadnej žalobe. Ľudí mali lákať k online hazardu s cieľom navyšovania prehratí

Drake a streamer Adin Ross čelia hromadnej žalobe. Ľudí mali lákať k online hazardu s cieľom navyšovania prehratí
Zdroj: Instagram/@champagnepapi
Nová hromadná žaloba z USA obviňuje Drakea a streamera Adina Rossa z toho, že mali prostredníctvom online kasína Stake.us lákať ľudí k hazardu a následne použiť získané peniaze na umelé navyšovanie počtu prehratí Drakeovej hudby.

Dvaja spotrebitelia z Virgínie tvrdia, že Drake a streamer Adin Ross mali spolupracovať s online kasínom Stake.us na lákaní ľudí k hazardu. Podľa žaloby mali peniaze z hier skončiť pri umelom zvyšovaní počtu prehratí Drakeovej hudby, informuje portál Rollingstone.

Na federálnom súde v USA bola podaná hromadná žaloba, ktorá spája viaceré známe mená. Spevák Drake, streamer Adin Ross a muž z Austrálie George Nguyen sú obvinení zo schémy, ktorá mala podľa žalobcov poškodzovať spotrebiteľov aj hudobný trh.

V prestížnom zozname Billboard 200, ktorý mapuje najúspešnejšie albumy a EP v USA sa Drake umiestnil najčastejšie zo všetkých.
V prestížnom zozname Billboard 200, ktorý mapuje najúspešnejšie albumy a EP v USA sa Drake umiestnil najčastejšie zo všetkých. Zdroj: Prince Williams/Wireimage

Podľa podania mali obžalovaní propagovať kasínovú platformu Stake.us prostredníctvom platených spoluprác a živých prenosov. Cieľom malo byť prilákať používateľov k stávkovaniu s reálnymi peniazmi v prostredí, ktoré žaloba označuje za rizikové a manipulatívne.

Závažnou časťou obvinení je tvrdenie, že financie z kasína mali byť presúvané medzi účtami a následne využité na nákup botov a falošných streamov. Tie mali umelo zvyšovať popularitu Drakeovej hudby na streamovacích platformách, vrátane Spotify. 

Spoločnosť Stake.us tieto tvrdenia odmietla a označila žalobu za nepodloženú. Drake ani Ross sa k obvineniam zatiaľ verejne nevyjadrili. Žaloba sa týka obyvateľov Virgínie, ktorí mali na platforme Stake.us prísť o peniaze v posledných troch rokoch. 

Anketa:
Počúvaš Drakea?
Áno, je to môj obľúbený interpret.
Občas áno.
Nie, nepočúvam ho.
Áno, je to môj obľúbený interpret.
0 %
Občas áno.
50 %
Nie, nepočúvam ho.
50 %
