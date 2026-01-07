Nová hromadná žaloba z USA obviňuje Drakea a streamera Adina Rossa z toho, že mali prostredníctvom online kasína Stake.us lákať ľudí k hazardu a následne použiť získané peniaze na umelé navyšovanie počtu prehratí Drakeovej hudby.
Dvaja spotrebitelia z Virgínie tvrdia, že Drake a streamer Adin Ross mali spolupracovať s online kasínom Stake.us na lákaní ľudí k hazardu. Podľa žaloby mali peniaze z hier skončiť pri umelom zvyšovaní počtu prehratí Drakeovej hudby, informuje portál Rollingstone.
Na federálnom súde v USA bola podaná hromadná žaloba, ktorá spája viaceré známe mená. Spevák Drake, streamer Adin Ross a muž z Austrálie George Nguyen sú obvinení zo schémy, ktorá mala podľa žalobcov poškodzovať spotrebiteľov aj hudobný trh.
Podľa podania mali obžalovaní propagovať kasínovú platformu Stake.us prostredníctvom platených spoluprác a živých prenosov. Cieľom malo byť prilákať používateľov k stávkovaniu s reálnymi peniazmi v prostredí, ktoré žaloba označuje za rizikové a manipulatívne.
Závažnou časťou obvinení je tvrdenie, že financie z kasína mali byť presúvané medzi účtami a následne využité na nákup botov a falošných streamov. Tie mali umelo zvyšovať popularitu Drakeovej hudby na streamovacích platformách, vrátane Spotify.
Spoločnosť Stake.us tieto tvrdenia odmietla a označila žalobu za nepodloženú. Drake ani Ross sa k obvineniam zatiaľ verejne nevyjadrili. Žaloba sa týka obyvateľov Virgínie, ktorí mali na platforme Stake.us prísť o peniaze v posledných troch rokoch.