dnes 10. októbra 2025 o 7:49
Čas čítania 0:50
Zdenka Hvolková

Drake prehral súd. Sudkyňa zamietla jeho žalobu pre Kendrickovu skladbu „Not Like Us“

Drake prehral súd. Sudkyňa zamietla jeho žalobu pre Kendrickovu skladbu „Not Like Us“
Zdroj: Cooper Neill/Getty Images, Wireimage/Prince Williams
HUDBA DRAKE KENDRICK LAMAR SÚDY SUPER BOWL
Súdny spor, ktorý rozvíril rapový svet, má pre mnohých nečakaný koniec.

Federálna sudkyňa Jeannette Vargas vo štvrtok zamietla žalobu rapera Drakea proti jeho vlastnému vydavateľstvu Universal Music Group (UMG). Dôvodom bola údajná ohováračská pasáž v skladbe Not Like Us od Kendricka Lamara - disstracku, ktorý sa stal jedným z najvýraznejších momentov ich vzájomnej rivality.

V rozhodnutí dlhom 38 strán sudkyňa uviedla, že kontroverzné tvrdenia z tracku, vrátane momentu, kde Lamar označil Drakea za „certifikovaného pedofila“, predstavujú názor, nie faktické obvinenie, píše CNN.

drake
Zdroj: wireimage

„Priemerný poslucháč nemá dojem, že disstrack je výsledkom nestranného vyšetrovania alebo že obsahuje overiteľné fakty,“ vysvetlila sudkyňa. „V kontexte rapovej rivality a ostrej výmeny urážok by rozumný poslucháč nebral text ako doslovnú pravdu.“

Drake žaloval vlastných

Zaujímavosťou prípadu je, že Drake nezažaloval samotného Kendricka Lamara, ale svoje vlastné vydavateľstvo, nakoľko Kendrick je umelcom pod Interscope Records, ktoré patrí pod UMG (Universal Music Group) rovnako ako Drakeovo súčasné vydavateľstvo Republic Records.

Zástupca Drakea pre CNN potvrdil, že tím plánuje odvolanie.

Kendrick Lamar odišiel zo 67. ročníka Grammy Awards ovešaný gramofónmi.
Kendrick Lamar odišiel zo 67. ročníka Grammy Awards ovešaný gramofónmi. Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP
Kendrick víťazí aj na pódiu

Kendrick Lamar, ktorý sám čelil vlne kontroverzií počas rapového súboja, z neho napokon vyšiel ako jasný víťaz. Jeho skladba Not Like Us získala niekoľko ocenení Grammy a zaznela aj počas polčasového vystúpenia na Super Bowle 2025.

Rozhodnutie tak uzatvára jednu z najostrejších kapitol modernej rapovej histórie (aspoň dovtedy, kým sa Drake neozve späť v štúdiu).

Drake, Lamar
Zdroj: Apple Music
DRAKE KENDRICK LAMAR SÚDY SUPER BOWL
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Náhľadový obrázok: Cooper Neill/Getty Images, Wireimage/Prince Williams
