Chlapci z východu vybudovali zo značky VLČIE nealko fenomén. Ich nealkoholický produkt NOCHINO sa stal najlepší na svete

Na východnom Slovensku za poslednú dekádu vyrástol inovatívny výrobca nealko nápojov, ktorý zbiera ceny na najlepších svetových súťažiach.
Značka Vlčie pritom začínala skromne – len s dvadsiatimi fľašami remeselných sirupov mesačne a v malej vlastnoručne postavenej prevádzke. Sirupy stále tvoria základ jej portfólia, no vo Vlčích horách sa už vo veľkom vyrábajú aj zázvorové shoty, probiotické čaje a kombuche a pracuje sa na novom elektrolytovom nápoji. A potom tu je ešte nealko aperitíf Nochino…
Najväčší moment prišiel minulý rok na International Spirits Challenge v Londýne, jednej z najstarších a najrešpektovanejších súťaží na svete. Keď porotcovia zverejnili meno víťaza kategórie nealko spiritov, prekvapili aj samotných tvorcov značky.
„Keď nás volali na vyhlásenie výsledkov do Londýna, museli sme odmietnuť, obaja sme riešili dôležité osobné veci. Keď to skúšali znovu, mohli sme niečo tušiť, ale naozaj sme to nečakali,“ hovoria Miro a Juraj. „Dostali sme k tomu aj poznámku, že ešte sa nestalo, aby si víťazi cenu neprišli osobne vyzdvihnúť.“
Tento moment pritom presne vystihuje príbeh značky Vlčie. Vyrába sa v obci Ulič, hlboko v národnom parku Poloniny – ďalšie dve hodiny od Košíc. Postaviť úspešnú firmu v regióne, odkiaľ ľudia často odchádzajú za prácou, je samo o sebe úspech. Vlčie však ide ďalej: využíva lokálne suroviny, buduje vlastné sady a patrí medzi inkluzívnych zamestnávateľov. Tento rok si spolu so spriaznenou výrobou pirohov prevzali ocenenie Nadácie Pontis za top inkluzívneho zamestnávateľa.
Ako sa teda dá vyrásť z dvadsiatich fliaš mesačne na rešpektovaného európskeho hráča?
Miro Telehanič, víťaz slovenského kola World Class, mal od začiatku výhodu: presne vedel, čo v gastre chýba. „Problém často nebol v tom, že produkty neexistovali, ale že neexistovali v požadovanej kvalite.“ Kvalitné sirupy bez konzervantov a aróm boli odpoveďou na dopyt, ktorý dlhodobo cítil od barmanov. Z mesačnej produkcie sa rýchlo stal stabilný dopyt z top barov na Slovensku aj v Česku.
Filozofia pri výrobe sirupov sa postupne uplatňovala aj pre ďalšie produkty. „Vždy sme chceli robiť nápoje s pridanou hodnotou. Konkrétne pri sirupoch bolo tou hodnotou navyše to, že sú bez konzervantov, bez aróm, že je to chutný naturálny výrobok,“ pokračuje Miro.
Ako to dosahujú? Okrem toho, že starostlivo vyberajú dodávateľov po celom Slovensku, rozširujú aj vlastné sady priamo vo Vlčích horách. „Nedávno sme napríklad vysadili tisíc stromčekov rakytníka, asi osemsto kríkov arónie… Plán je byť do roku 2030 vo veľkej miere sebestačný,” dodáva.
Chalani sa prvé roky nikam neponáhľali, vylaďovali svoje sirupy a s druhým výrobkom prišli až pred piatimi rokmi, počas pandémie. Ginger shoty mali pôvodne len reagovať na dopyt doby, stali sa však pevnou súčasťou produktovej línie a dnes na nich napríklad stavajú svoju expanziu na slovinský supermarketový trh. Produkty Vlčie ale okrem Slovenska nájdeš aj v Česku a Poľsku, hoci tam skôr v gastro segmente.
Opačný príklad spontánnosti je Nochino – nealko aperitíf, na ktorom pracovali dlho. V roku 2020 bola kategória nealko spiritov ešte len v začiatkoch a trh bol plný produktov založených na arómach.
„Dodnes platí, že z päťsto nealko spiritov je možno šesť-sedem, ktoré nepoužívajú arómy. Nochino je jedným z nich,“ vysvetľuje Miro. A porotcovia svetových súťaží to potvrdili – Nochino Ruby vyhralo vo finále International Spirits Challenge v slepej degustácii. Pre značku to bolo piate zlato za posledné dva roky.
Vlčie dnes už nie je len „sirupová značka“. Chce byť slovenským výrobcom komplexných nealko nápojov s pridanou hodnotou. Nové produkty pritom často vznikajú z pozornosti k lokálnym problémom a reálnym potrebám ľudí.
Príkladom sú probiotické čaje obohatené o vlákninu a kombuche zase o probiotiká. Myšlienka vznikla z osobnej skúsenosti a štúdia prevencie ochorení, pri ktorých hrá rolu aj nízky príjem vlákniny. „Základ má byť v strave, no ak si človek môže v dnešnom rýchlom svete dennú dávku trochu navýšiť aj naším produktom, považujeme to za zmysluplné,“ dodáva Juraj.
A najnovší prírastok? Funkčný elektrolytový fermentovaný drink, ktorý je už pripravený na uvedenie na trh. Vlčie tým vstupuje do úplne novej kategórie a potvrdzuje ambíciu stať sa európskym producentom nealka s jasnou identitou a vysokou kvalitou.
Značka, ktorá vyrástla v malej dedine Ulič, dnes stojí na prahu expanzie. Svetové ocenenia už má. Teraz sa so svojimi pravými limonádami chystajú osloviť čo najviac konzumentov na Slovensku aj ďaleko za našimi hranicami.
Vlčie je slovenská značka naturálnych nealko nápojov z východného Slovenska. Vyrába sirupy, funkčné nápoje a oceňovaný nealko aperitív Nochino bez použitia aróm a konzervantov. Značka stavia na poctivom procese, lokálnych surovinách a chuti, ktorá obstojí aj v slepej degustácii.