dnes 3. marca 2026 o 14:00
Čas čítania 3:05

Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania

Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
Zdroj: Instagram/@Joy Hauser, @shlomo_taapion
Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
Ku kauze sa vyjadrili známe mená elektronickej hudby ako Amelie Lens, Sara Landry, Charlotte de Witte či duo Joyhauser.

Kultúra elektronickej hudby si prechádza náročným obdobím. Počas uplynulých dní otriasol techno scénou obrovský škandál, v ktorom bolo niekoľko známych DJ-ov obvinených zo sexuálneho napadnutia, obťažovania a groomingu.

Po týchto obvineniach začali fanúšikovia a DJ-i diskutovať, či scéna, ktorá má stelesňovať mier a lásku prostredníctvom motta PLUR (peace, love, unity, respect), je stále pre nich bezpečným útočiskom – najmä pre ženy a marginalizované skupiny.

Spúšťač obvinení s menom Bradnolimit

Epicentrom kauzy sa stala francúzska bookingová agentúra Steer Management. Obvinenia začal verejne publikovať na Instagrame ich bývalý booking agent pod pseudonymom @bradnolimit. Ten 18. februára zverejnil príspevok, v ktorom vysvetlil, že DJ-i Shlømo a Nicolas Julian (ÆNJAY) o ňom tvrdili, že bol vyhodený zo Steer Management za „oplzlé správanie“.

Shlømo, vlastným menom Shaun Baron-Carvais, je 38-ročný francúzsky techno DJ a producent známy svojou tvorbou, ktorá sa pohybuje medzi ambientom, IDM a hard technom. Na Spotify dosahuje viac ako 800-tisíc vypočutí za mesiac. Vystupoval aj na Slovensku.

Na to Bradnolimit na svojom Instagrame pokračoval, že je to inak: „Byť nazvaný uchýlnym od dvoch najúchylnejších spratkov, akých som kedy stretol, je naozaj zaujímavé. Vzhľadom na to, že poznám niekoľko vašich tajomstiev.“

 

Bradnolimit spustil vlnu obvinení v podobe Instagram storiek a príspevkov nielen na vyššie spomenutých DJ-ov, ale aj na mená ako CARV, Basswell, Odymel a Fantasm. Brad na svojom Instagrame zdieľal (a v čase písania článku stále zdieľa) screenshoty správ, ktoré opisujú údajné svedectvá od obetí.

techno
Zdroj: Snímka obrazovky Instagram účtu @bradnolimit

Zo strany Bradnolimit bol najväčším cieľom obvinení práve Shlømo. Podľa príspevkov mal mať Shlømo sex bez súhlasu s viacerými ženami, pričom niektoré z nich mali byť neplnoleté.

Následne sa internetom začal šíriť klip zo staršieho interview, na ktorom Shlømo žartuje o tom, ako jeho DJ priateľ mal sex s opitou fanúšičkou, ktorá bola podľa jeho slov „kompletne na ‚šrot‘.“ 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa 👻 (@bradnolimit)

Rýchle reagovanie priemyslu

Techno scéna zareagovala na kauzu okamžite. Spoločnosť Steer Management vydala dve vyhlásenia, v ktorých potvrdila, že sa rozhodla „pozastaviť spoluprácu so zúčastnenými umelcami“, konkrétne so Shlømom, Basswellom a Carvom.

 

Podľa informácií portálu DJ MAG, viaceré hudobné festivaly odstránili spomínaných obvinených zo svojho line-upu – maltský festival Glitch potvrdil, že po internom preskúmaní obvinení, o ktorých sa dozvedel, odstránil belgického DJ-a Odymela z line-upu.

„Sme si vedomí nedávneho vývoja a obvinení týkajúcich sa určitých umelcov a berieme ich mimoriadne vážne. Rozhodli sme sa, že Basswell, Carv a Shlømo už nebudú vystupovať na našich nadchádzajúcich podujatiach,“ uviedol v stanovisku holandský Verknipt.

Slovenský techno festival AFTERDARK tiež odstránil CARV-a zo svojho line-upu a vydal stanovisko, v ktorom tvrdí, že týmto krokom vyjadrujú svoj jasný postoj ku kauze.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa AFTERDARK | TECHNO RAVE (@afterdarksk)

Vyjadrenia obvinených

26. februára zverejnil Shlømo vyjadrenie, v ktorom tvrdí, že sa stal cieľom „kampane ohovárania a hanobenia založenej na nepravdivých informáciách“. Podľa neho sú zverejnené „dôkazy“ prázdne, zavádzajúce a upravené. Ďalej tvrdí, že vzhľadom na vážnosť obvinení, podáva trestné oznámenie a že Bradovi nezáleží na obetiach, len na pomste. 

dj, techno
Zdroj: Snímka obrazovky Instagram účtu @shlomo_taapion

Čo sa týka ostatných DJ-ov, Odymel priznal incident a ospravedlnil sa. Tvrdí, že trpí sexsomniou (zriedkavá porucha, kedy človek vykonáva sexuálne akty počas spánku bez vedomia) a tieto veci spravil v stave nevedomosti svojej dobrej priateľke. 

Carv priznal neveru v manželstve a posielanie intímnych fotiek iným ženám, no odmieta akékoľvek kriminálne správanie a ukončil svoj hudobný projekt.

Fantasm zverejnil video na Instagram, v ktorom tvrdí, že Brad sa rozhodol o týchto veciach rozprávať až potom, čo ho Steer Management vyhodil a sám má na krku obvinenia od niekoľkých žien. Podľa slov Fantasma ide o „klamstvá, ktoré posilňujú ‚cancel culture‘ a nič zlé nespravil.“

Basswell sa v čase písania článku k obvineniam nevyjadril.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by 𝕱𝖆𝖓𝖙𝖆𝖘𝖒 (@fantasm_techno)

Scéna hovorí: „sme unavení“

Ku kauze sa ozvali aj iní umelci z priemyslu, ktorí podľa ich slov vidia smutnú zmenu v scéne a volajú po hlbokej systémovej zmene. Ikonické techno duo Joyhauser vo svojom Instagram príspevku hovorí o tom, že techno kultúra už dávno nie je o zjednotení a dobrej energii na parkete – v súčasnosti je to o narcistických osobnostiach, vysokom egu a pozornosti na sociálnych sieťach.

Pod ich príspevkom vyjadrili podporu mená ako Sam Paganini, Kasst, Space 92, Alex Stein a mnoho iných.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Joyhauser (@joyhauser_)

Najsilnejšie vyjadrenie ku kauze je od belgickej techno ikony Amelie Lens. Tá pripomenula, že pre ženy nie je klubové prostredie vždy slobodným miestom, ale často bojiskom, kde si musia strážiť drinky a vyvíjať „tichý jazyk“ na vzájomnú ochranu.

 

V príspevku ďalej opisuje svoju reálnu traumatickú skúsenosť so stalkerom a dodáva: „Nemala by som znova prežívať svoju traumu len preto, aby ste konečne povedali svojmu 'bráchovi', nech prestane. Proste ich prinúťte prestať. Pomôžte nám prelomiť tento kolobeh, prestaňte automaticky chrániť svojich kamošov a opýtajte sa sami seba, prečo tie obvinenia vôbec vznikli.“

Podporu pod jej príspevkom vyjadrili Charlotte de Witte, Sara Landry, ale aj slovenské DJ-ky Nifra a Nina Farrina.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Amelie Lens (@amelie_lens) 

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
HUDBA
