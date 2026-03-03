Hlavné témy
dnes 3. marca 2026 o 9:22
Michaela Kedžuchová

Apple odhalil nový iPhone 17e. Má byť výkonnejší, odolnejší a dostupnejší ako iné modely

Zdroj: Apple
Apple dnes predstavil iPhone 17e – cenovo dostupnejší model radu iPhone 17 s čipom A19, 48 Mpx fotoaparátom, odolnejším dizajnom s Ceramic Shield 2, podporou MagSafe a základným úložiskom 256 GB.

Apple dnes uviedol iPhone 17e, cenovo dostupnejší model z radu iPhone 17, ktorý prináša vysoký výkon, pokročilý fotoaparát, odolnejšiu konštrukciu, podporu MagSafe a základné úložisko až 256 GB.

iPhone 17e
iPhone 17e Zdroj: Apple

Srdcom zariadenia je nový čip A19 vyrobený 3-nanometrovou technológiou. Ponúka 6-jadrové CPU (až 2× rýchlejšie než iPhone 11), 4-jadrové GPU s podporou hardvérovo akcelerovaného ray tracingu a 16-jadrový Neural Engine optimalizovaný pre veľké generatívne modely Apple Intelligence. Nový modem C1X je až dvakrát rýchlejší než C1 v iPhone 16e a zároveň o 30 % energeticky úspornejší než modem v iPhone 16 Pro, čo prispieva k celodennej výdrži batérie.

Elegantný dizajn a vyššia odolnosť

iPhone 17e má 6,1-palcový Super Retina XDR OLED displej so špičkovým HDR jasom až 1 200 nitov, ktorý zabezpečuje výbornú čitateľnosť aj na priamom slnku. Ochranu zabezpečuje Ceramic Shield 2 s 3× vyššou odolnosťou proti poškriabaniu a lepším potláčaním odleskov.

Telo z leteckého hliníka spĺňa normu IP68 (odolnosť voči vode a prachu do 6 m po dobu 30 minút). Samozrejmosťou je Face ID na bezpečné odomykanie a akčné tlačidlo na rýchle spustenie obľúbených funkcií. Model je dostupný v čiernej, bielej a novej jemne ružovej farbe s matnou povrchovou úpravou.

iPhone 17e
iPhone 17e Zdroj: Apple

Pokročilý fotoaparát a 4K video

48 Mpx Fusion fotoaparát s 2× priblížením v optickej kvalite funguje ako dva objektívy v jednom. Umožňuje snímať v plnom rozlíšení 48 Mpx alebo v predvolenom 24 Mpx režime, ktorý ponúka ideálny pomer kvality a veľkosti súboru.

Portréty novej generácie umožňujú meniť zaostrenie aj po odfotografovaní. Telefón automaticky rozpozná osoby, psy a mačky a uloží informácie o hĺbke. Vylepšené HDR zabezpečuje verné tóny pleti a detailné svetlá aj tiene. Nechýba nočný režim pre slabé svetelné podmienky.

iPhone 17e
iPhone 17e Zdroj: Apple

Video je možné natáčať v 4K rozlíšení s Dolby Vision až do 60 fps. Záznam podporuje priestorový zvuk a funkciu Audio Mix na úpravu hlasu a okolitého zvuku. Algoritmy strojového učenia automaticky potláčajú hluk vetra.

Výdrž batérie a nabíjanie

Vďaka úspornému čipu A19, modemu C1X a optimalizáciám v iOS 26 ponúka iPhone 17e výdrž na celý deň bežného používania. Nabíjanie cez USB-C dosiahne približne 50 % kapacity za 30 minút (s 20 W alebo výkonnejším adaptérom).

Zariadenie podporuje MagSafe a Qi2 bezdrôtové nabíjanie s výkonom až 15 W (oproti 7,5 W pri staršom modeli). K dispozícii je široká ponuka príslušenstva – nabíjačky, stojany, peňaženky či kryty.

Satelitné a bezpečnostné funkcie

Aj mimo pokrytia mobilnej siete alebo Wi-Fi môžu používatelia komunikovať cez správy, privolať pomoc pomocou SOS alebo využiť asistenčné služby cez satelit. Funkcia umožňuje aj zdieľanie polohy v aplikácii Nájsť.

Detekcia autonehody rozpozná vážne kolízie a automaticky kontaktuje záchranné zložky, ak používateľ nereaguje. Satelitné služby sú bezplatné počas 2 rokov od aktivácie zariadenia (iPhone 14 a novšie).

iOS 26 a Apple Intelligence

iPhone 17e prichádza s iOS 26 a novým dizajnom Liquid Glass. Apple Intelligence prináša okamžitý preklad v správach, telefonovaní aj cez AirPods, vizuálnu inteligenciu priamo na displeji, preverovanie hovorov z neznámych čísel a asistované podržanie na linke.

Niektoré funkcie nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo jazykoch.

iPhone 17e
iPhone 17e Zdroj: Apple

Udržateľnosť a životné prostredie

V rámci iniciatívy Apple 2030 smeruje spoločnosť k uhlíkovej neutralite. iPhone 17e obsahuje 30 % recyklovaných materiálov vrátane 85 % recyklovaného hliníka v tele a 100 % recyklovaného kobaltu v batérii. Výrobný reťazec využíva 55 % energie z obnoviteľných zdrojov a obal je 100 % vláknový a recyklovateľný.

Cena a dostupnosť

iPhone 17e bude dostupný v kapacitách 256 GB a 512 GB. Základná cena za 256 GB model je 729 € a za vyššiu 512 GB kapacitu zaplatíš 979 €.

Predobjednávky začínajú 4. marca a predaj 11. marca vo viac než 70 krajinách sveta. K dispozícii budú aj silikónové a priehľadné kryty s MagSafe.

iPhone 17e
iPhone 17e Zdroj: Apple
TECH APPLE
