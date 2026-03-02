Hlavné témy
dnes 2. marca 2026 o 13:39
Hana Divišová

Cesta späť na Mesiac sa komplikuje. NASA odkladá kľúčové pristátie

Cesta späť na Mesiac sa komplikuje. NASA odkladá kľúčové pristátie
Zdroj: NASA Johnson
Čo stojí za týmto rozhodnutím, kedy sa človek reálne vráti na lunárny povrch a ako to ovplyvní cestu smerom k Marsu?

NASA mala ešte donedávna ambiciózne plány na rok 2027. Dlho avizované pristátie astronautov na Mesiaci sa však ruší a misia Artemis prechádza zmenou. Prinášame ti prehľad toho najdôležitejšieho, aby si mal jasno v tom, čo sa deje a čo to znamená pre budúcnosť amerického vesmírneho programu.

Pôvodný plán počítal s tým, že misia Artemis III pristane s astronautmi na Mesiaci v roku 2027. NASA však tento cieľ zrušila a misia bude po novom Mesiac len obiehať alebo zostane na jeho obežnej dráhe. Skutočné pristátie na lunárnom povrchu sa tak posúva minimálne na rok 2028.

Artemis II
Zdroj: X @NASA Artemis

Artemis II má byť prvou pilotovanou cestou USA k Mesiacu po viac ako 50 rokoch. Ako informuje CNBC, štyria astronauti poletia okolo Mesiaca a vrátia sa späť na Zem bez pristátia. Na palube budú aj Victor Glover, ktorý sa stane prvým černošským astronautom na takejto misii, a Christina Kochová, prvá žena zapojená do lunárnej misie v rámci programu Artemis.

27-ročná fotografka dobodala expartnera v sprche: len niekoľko minút predtým fotili spoločné akty
1. marca 2026 o 21:00

Dôvodom zmien sú technické problémy a odklady, najmä pri rakete Space Launch System a príprave pilotovanej misie Artemis II, ktorej štart sa posunul. Ide o pokračovanie úspešnej bezposádkovej misie Artemis I z roku 2022 a zároveň o prípravný krok pred budúcimi pristátiami na Mesiaci. Dlhodobým cieľom NASA zostáva vyslanie astronautov na Mars.

Frankenstein dostáva odvážny a divoký remake v psychologickej dráme. Nevesta! je všetko, len nie predvídateľná
2. marca 2026 o 12:07
Tieto hračky môže mať doma tisíce rodín. Odborník varuje pred rizikom
2. marca 2026 o 11:22
ACTOR AWARDS: Poznáme filmovú a seriálovú špičku sezóny. Medzi hercami boduje Michael B. Jordan
2. marca 2026 o 9:58
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
pred 3 hodinami
Refresher Club
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
pred 3 hodinami
27-ročná fotografka dobodala expartnera v sprche: len niekoľko minút predtým fotili spoločné akty
včera o 21:00
Refresher Club
27-ročná fotografka dobodala expartnera v sprche: len niekoľko minút predtým fotili spoločné akty
včera o 21:00
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci
dnes o 13:00
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci
dnes o 13:00
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
19. 2. 2026 10:00
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
19. 2. 2026 10:00
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
dnes o 11:30
Refresher Club
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
dnes o 11:30
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie"
dnes o 16:02
dnes o 16:02
Skupina Elán oficiálne končí. Jožo Ráž priznal, že koncertovanie už fyzicky nezvláda
dnes o 15:46
dnes o 15:46 1
VIDEO: Z nevinnej rozprávky sa stal temný horor pre dospelých. Tento Pinocchio rozhodne nie je pre deti
dnes o 14:21
dnes o 14:21
Cesta späť na Mesiac sa komplikuje. NASA odkladá kľúčové pristátie
dnes o 13:39
dnes o 13:39
Frankenstein dostáva odvážny a divoký remake v psychologickej dráme. Nevesta! je všetko, len nie predvídateľná
dnes o 12:07
dnes o 12:07
Tieto hračky môže mať doma tisíce rodín. Odborník varuje pred rizikom
dnes o 11:22
dnes o 11:22
ACTOR AWARDS: Poznáme filmovú a seriálovú špičku sezóny. Medzi hercami boduje Michael B. Jordan
dnes o 09:58
dnes o 09:58
Zendaya a Tom Holland sú svoji. O údajnej svadbe informoval herečkin dlhoročný stylista
dnes o 09:04
dnes o 09:04
Britská hudobná scéna má novú kráľovnú. Olivia Dean triumfovala na 46. ročníku udeľovania cien Brit Awards
včera o 09:27
včera o 09:27
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showroom
pred 2 dňami
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Pozri sa, či medzi nimi nie si aj ty
pred hodinou
pred hodinou
Slováci sa už vracajú domov z Emirátov a Ománu. Slovenská cestovka im zabezpečila špeciálny let
pred hodinou
pred hodinou
Tisíce turistov uviazli v SAE. Štát aj súkromníci im poskytnú ubytovanie a stravu zadarmo
pred 2 hodinami
pred 2 hodinami

Slováci v Dubaji po útoku na Irán: Je to desivé, vraví letuška Mária. Zuzana Plačková vraj neprepadla panike ani na sekundu
Refresher Club
Slováci v Dubaji po útoku na Irán: Je to desivé, vraví letuška Mária. Zuzana Plačková vraj neprepadla panike ani na sekundu
včera o 14:00
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 3 dňami
Tomuto sedadlu sa v lietadle vyhni. Bývalá letuška radí, na čo si dať pozor pri výbere miesta aj batožiny
Tomuto sedadlu sa v lietadle vyhni. Bývalá letuška radí, na čo si dať pozor pri výbere miesta aj batožiny
24. 2. 2026 11:34
24. 2. 2026 11:34
Rodina sa vydávala za bezdomovcov a získala milióny z dávok. Polícia odhalila ich rozsiahle podvody
Rodina sa vydávala za bezdomovcov a získala milióny z dávok. Polícia odhalila ich rozsiahle podvody
pred 3 dňami
pred 3 dňami
Americká influencerka virálna pre jej podobnosť s Ficom prehovorila po slovensky. Učí sa jazyk a spúšťa vlastný merch
Americká influencerka virálna pre jej podobnosť s Ficom prehovorila po slovensky. Učí sa jazyk a spúšťa vlastný merch
26. 2. 2026 11:16
26. 2. 2026 11:16
Lenka má svadobný salón: Nájom v Bratislave mám 3-krát vyšší ako v Prahe, v mínuse som od začiatku podnikania nebola
Refresher Club
Lenka má svadobný salón: Nájom v Bratislave mám 3-krát vyšší ako v Prahe, v mínuse som od začiatku podnikania nebola
26. 2. 2026 11:00
26. 2. 2026 11:00
FOTO: Dom obrátený dovnútra. Pozri si architektonický klenot z Gruzínska, ktorý spája súkromie, svetlo a minimalizmus
V spolupráci
FOTO: Dom obrátený dovnútra. Pozri si architektonický klenot z Gruzínska, ktorý spája súkromie, svetlo a minimalizmus
pred 2 dňami
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
14. 2. 2026 11:00
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
31. 1. 2026 11:00
Na horách je blato a ničí ťa jarná únava: Toto je top 5 termálnych prameňov, kde sa zresetuješ úplne zadarmo
Na horách je blato a ničí ťa jarná únava: Toto je top 5 termálnych prameňov, kde sa zresetuješ úplne zadarmo
26. 2. 2026 11:00
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
Lietajúce rakvy, sauna nad priepasťou či jazda na streche konštrukcie: Tieto európske lanovky sú len pre silné žalúdky
19. 2. 2026 11:10
Juraj Benetin ukázal byt vo Vydrici s vybavením za takmer 700-tisíc eur
Refresher Club
Juraj Benetin ukázal byt vo Vydrici s vybavením za takmer 700-tisíc eur
včera o 18:17
včera o 18:17
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
dnes o 11:30
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
13. 2. 2026 18:00

Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
Refresher Club
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
pred 2 hodinami
Hemoroidy sa netýkajú len starších ľudí. Svoje o tom vedia Ajlin aj Petra, ktoré si týmto problémom prešli v mladom veku. Obe najskôr skúšali „rýchlu pomoc“ z lekárne, no nakoniec im pomohla len operácia.
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
dnes o 16:02
Tipy na správne umývanie auta
PR správa
Tipy na správne umývanie auta
dnes o 14:45
OUTFIT CHECK s Biankou Rumanovou či Teri Pallovou. Pozri si jarné kombinácie, ktoré budeš chcieť nosiť každý deň
OUTFIT CHECK s Biankou Rumanovou či Teri Pallovou. Pozri si jarné kombinácie, ktoré budeš chcieť nosiť každý deň
dnes o 14:20
MDŽ je o niekoľko dní. Toto je 12 originálnych darčekov, ktorými potešíš každú ženu
MDŽ je o niekoľko dní. Toto je 12 originálnych darčekov, ktorými potešíš každú ženu
dnes o 14:00
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 3 dňami
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
27-ročná fotografka dobodala expartnera v sprche: len niekoľko minút predtým fotili spoločné akty
Refresher Club
27-ročná fotografka dobodala expartnera v sprche: len niekoľko minút predtým fotili spoločné akty
včera o 21:00
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
Refresher Club
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
dnes o 11:30
Slováci v Dubaji po útoku na Irán: Je to desivé, vraví letuška Mária. Zuzana Plačková vraj neprepadla panike ani na sekundu
Refresher Club
Slováci v Dubaji po útoku na Irán: Je to desivé, vraví letuška Mária. Zuzana Plačková vraj neprepadla panike ani na sekundu
včera o 14:00
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 3 dňami
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
Refresher Club
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
25. 2. 2026 10:35
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
24. 2. 2026 11:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 3 dňami
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
Refresher Club
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
30. 1. 2026 8:00
