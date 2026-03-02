Cesta späť na Mesiac sa komplikuje. NASA odkladá kľúčové pristátie

Čo stojí za týmto rozhodnutím, kedy sa človek reálne vráti na lunárny povrch a ako to ovplyvní cestu smerom k Marsu?
NASA mala ešte donedávna ambiciózne plány na rok 2027. Dlho avizované pristátie astronautov na Mesiaci sa však ruší a misia Artemis prechádza zmenou. Prinášame ti prehľad toho najdôležitejšieho, aby si mal jasno v tom, čo sa deje a čo to znamená pre budúcnosť amerického vesmírneho programu.
Pôvodný plán počítal s tým, že misia Artemis III pristane s astronautmi na Mesiaci v roku 2027. NASA však tento cieľ zrušila a misia bude po novom Mesiac len obiehať alebo zostane na jeho obežnej dráhe. Skutočné pristátie na lunárnom povrchu sa tak posúva minimálne na rok 2028.
Artemis II má byť prvou pilotovanou cestou USA k Mesiacu po viac ako 50 rokoch. Ako informuje CNBC, štyria astronauti poletia okolo Mesiaca a vrátia sa späť na Zem bez pristátia. Na palube budú aj Victor Glover, ktorý sa stane prvým černošským astronautom na takejto misii, a Christina Kochová, prvá žena zapojená do lunárnej misie v rámci programu Artemis.
Dôvodom zmien sú technické problémy a odklady, najmä pri rakete Space Launch System a príprave pilotovanej misie Artemis II, ktorej štart sa posunul. Ide o pokračovanie úspešnej bezposádkovej misie Artemis I z roku 2022 a zároveň o prípravný krok pred budúcimi pristátiami na Mesiaci. Dlhodobým cieľom NASA zostáva vyslanie astronautov na Mars.