Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 27. februára 2026 o 12:00
Čas čítania 6:10

MEOWLAU s debutovým albumom uzavrela chaotické obdobie: „To tematické pnutie bolo také silné, že som ho musela vydať“

MEOWLAU s debutovým albumom uzavrela chaotické obdobie: „To tematické pnutie bolo také silné, že som ho musela vydať“
Zdroj: Refresher / Gabriel Kotrha
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

MEOWLAU prichádza s debutovým albumom Kvety, na ktorom sa prvýkrát predstavuje aj ako speváčka a otvára novú, osobnejšiu kapitolu svojej hudobnej tvorby.

MEOWLAU je v prvom rade basgitaristka, muzikantka a teraz viac-menej náhodou aj speváčka. Celý život sa venovala inštrumentálom, či už šlo o projekt MEOWLAU X VAL alebo kapelu Billy Barman, kde v súčasnosti hrá na basgitaru. Spev je pre ňu novinka. 

Laura pochádza z hudobného rodinného prostredia, odmalička ju k hudbe viedli rodičia cez klavír, klasickú gitaru až napokon basgitaru a prirodzene sa potom dostala do kapiel. Keď bola malá, počúvala strašne veľa jazzu a počas dospievania ju chytili dramky, nu-metal a postupne indie.

meowlau
Zdroj: meowlau

Ako to vnímajú rodičia, že robíš túto hudbu, keď sú zameraní na klasiku? Podľa mňa ma mali najradšej v jazzovej polohe, mali pocit, že sa tam viem hudobne intelektuálne vyžiť, že hrám ťažké veci. Ale ja som bola skôr pesničkársky typ, fičala som aj na popových veciach. Možno by boli radšej, keby som robila jazz, ale pre mňa je dôležité robiť aj iné žánre.

Sú pre teba žánre dôležité? Nemusím sa škatuľkovať, ale niektoré žánre na mňa emočne prehovárajú viac než iné. Napríklad také country mi nepovie nič, a v niektorých žánroch sa úplne emočne roztápam.

Odporúčané
Pražskí DJ-i dokazujú, že komunita a odvaha znamenajú často viac ako headliner. Bratislava má potenciál, no potrebuje nový impulz Pražskí DJ-i dokazujú, že komunita a odvaha znamenajú často viac ako headliner. Bratislava má potenciál, no potrebuje nový impulz 24. februára 2026 o 16:00

Ako si sa dostala ku kapele Billy Barman? Oslovili ma. Maťko Ruman mi napísal, či by som nezaskočila šesť koncertov v septembri 2021. Prijala som a po tých šiestich koncertoch sa rozhodli, že by boli radi, keby som pokračovala.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Billy Barman (@billy_barman)

Aká bola pre teba táto skúsenosť? Na šiestom koncerte mi bolo smutno, že to končí, lebo som sa našla na veľkých pódiách a bolo mi s nimi dobre. Páčilo sa mi, ako robia šou. Najmä Juraj Podmanický, ktorý stál predo mnou, ako mal pod palcom celý dav. Keď mi povedali, že to nekončí, mala som pocit, že takto to malo byť.

Začala si skôr s gitarou ako so spevom? Jasné. Klavír, klasická gitara, basgitara, elektrická gitara. Spievam iba od októbra, čo je asi pol roka, takže je to veľmi krátko.

Ako si sa dostala k tomu, že chceš spievať? Mala som dve stabilné kapely – Billy Barman a MEOWLAU x VAL. V MEOWLAU x VAL sme mali kreatívnu krízu, deväť mesiacov nič nevyšlo. Spravila som inštrumentály, ktoré sa nikam nehodili. Chcela som ich niekomu poslať na naspievanie, ale nik mi nenapadol, tak som to skúsila sama. Keď som napísala vlastný osobný text, rozhodla som sa si za ním stáť a vydať ho.

Akú slovenskú hudbu si vtedy počúvala? Dlhé roky Barmanov. Milujem Katarziu, Bad Karma Boy, Berlin Manson a Edúv Syn.

Vedela si od začiatku, že z toho bude album? Celý album vznikol za štyri mesiace, bol to rýchly proces. V prvom mesiaci vznikli štyri–päť skladieb, čo by bolo EP, ale povedala som si, že spravím desať a vydám prvý album.

Odporúčané
V Kunterakte neexistujú pravidlá. Kolaboratívne módne médium reinkarnuje mŕtve oblečenie a dáva mu jedinečnú podobu V Kunterakte neexistujú pravidlá. Kolaboratívne módne médium reinkarnuje mŕtve oblečenie a dáva mu jedinečnú podobu 23. februára 2026 o 11:00

Čo ťa najviac inšpiruje pri písaní textov? Láska. Minulý rok, ktorému je album venovaný, sa motal okolo lásky, väčšinou neúspešnej, takže texty sú o láske a takom fňukaní.

Prečo si si na feat vybrala práve Edúv Syn? Je pre mňa reprezentantom undergroundovej slovenskej scény, ktorú obdivujem. Dlho som mala sen sa prepojiť, ale projekty sa neprepájali. Keď som začala robiť po slovensky, napísala som mu na Instagram, či by nedal featuring na jednu pesničku, a poslal mi demo.

Kto je pre teba ešte dôležité meno na scéne? Jednoznačne Berlin Manson. Môj sen je dať spolu feat.

Premýšľaš nad textami dlho, alebo sa ti lejú z hlavy samy?

Väčšina vznikla na balkóne. Pustila som si inštrumentál dokola, otvorila notes v mobile a vychádzali zo mňa podvedomé myšlienky. Často ani neviem, o čom text je, až kým sa mi neskôr nestane niečo, čo mi to vysvetlí. Sú to očistné texty. Okrem pár konkrétnych dissov.

Písala si aj predtým? Absolútne nie. Toto sú moje prvé ucelené slovenské texty. Mala som jeden malý featuring s Kamilom Hofmannom na jednom EP, ale to boli iba dve strofy.

meowlau
Zdroj: instagram / @meowlau_

Bijú sa ti tie polohy, v ktorých tvoríš? V kapelách je to rozdelené – u Barmanov hrám na basu, v MEOWLAU x VAL riešim celé pesničky od inštrumentálu až po spev. Za basou sa schováš tiež, ale táto poloha na albume je najodhalenejšia a najúprimnejšia, tu je všetko na mne a text počuť ako prvý.

Vedela by si si predstaviť byť iba sólový interpret? Neviem si to predstaviť, lebo basa tvorí najdlhšiu časť môjho života a ide mi najlepšie. Spev ešte musím cvičiť.

Kde berieš odhodlanie ísť do toho, aj keď hovoríš, že to ešte musíš cvičiť? Podpísala som so sebou zmluvu tým, že som pesničku vydala. Keď ju ľudia chcú počuť a majú ju radi, je mojou povinnosťou ju odspievať aj na koncertoch. Keby som nechcela spievať naživo, nemala som to vydávať.

Odporúčané
Juro Danko točí vlogy aj klipy raperom: „So Sameyom máme 50-minútový dokument, ktorý nikdy nevyšiel“ (Rozhovor) Juro Danko točí vlogy aj klipy raperom: „So Sameyom máme 50-minútový dokument, ktorý nikdy nevyšiel“ (Rozhovor) 18. februára 2026 o 14:10

Ktorý track z albumu by si povedala, že je najosobnejší a prečo? Najosobnejšia je prvá skladba Spánok. Preto je na albume prvá, aj keď vznikla ako posledná, posledný víkend minulého roka v decembri. Hovorí o strate vo vzťahovej rovine, ale aj o fyzickej strate – o smrti. Cez zimné prázdniny mi zomrel strýko a bolo to strašne nečakané. V texte polemizujem nad tým, ako málo niekedy stačí komunikovať s človekom, aby sa určité veci nestali. Rozhodne je to najosobnejšia vec.

Úprimnú sústrasť, bol to aj track, ktorý sa ti písal najťažšie? Nie, do poslednej chvíle som odkladala skladbu „Duša v koši“, z ktorej sa paradoxne stal singel. Nebola som OK s textom, neprišiel mi taký dobrý ako ostatné. Keď sa blížil deadline, celý som ho prepísala a niečo nafreestylovala v štúdiu. Za tie mesiace sa mi posunulo myslenie, takže okrem refrénu je tam už také novšie, aktualizované rozmýšľanie. Nakoniec zo singla, ktorého som sa bála, vznikol singel, za ktorým si stojím.

Teraz by som trošku prešla na inú tému. Všimla som si, že ste hrali ako MEOWLAU x VAL na Eurosonicu. Aké to bolo? Bolo to obrovské ocenenie, že sme tam mohli hrať, lebo to bol smer, ktorým sme chceli ísť – hrať v zahraničí a uchytiť sa tam. Rýchlo sme sa ale stretli s realitou, že takých kapiel je veľa a je ťažké sa presadiť. Mali sme plný klub a nikdy na to nezabudneme.

Vznikol track Groningen pred alebo po tom? Vznikol tam. Bývali sme na lodičkách, sedeli sme večer v kajute a Valentína začala spievať melódiu refrénu, ja som doplnila gitaru. Hneď po návrate domov sme to nahrali a produkoval to FVLCRVM. Track je vyslovene dedikovaný mestu Groningen.

Ako by si to mesto opísala? Krásne, živé, vizuálne nádherné mesto, z ktorého ide život. Veľa klubov, veľa umenia, veľmi vhodné pre umelcov.

Máš pocit, že si novým albumom niečo uzavrela, alebo otvorila novú kapitolu? Dúfam, že som uzavrela. Symbolicky sa to spojilo s koncom roka 2025, poslednou skladbou a novým rokom. Už mám napísanú skladbu z roku 2026 a je úplne iná v téme aj vnímaní. 

Ak by si mala album opísať farbou alebo ročným obdobím? Farba je červená. Celý album „horí“, je vyhrotený, až trochu agresívny, ale spojený s melanchóliou. Ročné obdobie je jeseň – väčšina skladieb vznikala na jeseň a v zime. A skladba Ruksak znie úplne ako jeseň.

Odporúčané
Petra Weingart sa po rokoch vrátila k snu byť módnou dizajnérkou: „Na školu ma nezobrali, lebo som nevedela kresliť zátišie” Petra Weingart sa po rokoch vrátila k snu byť módnou dizajnérkou: „Na školu ma nezobrali, lebo som nevedela kresliť zátišie” 26. januára 2026 o 11:00

Čo by si chcela, aby si ľudia z albumu odniesli? Verím, že sa v textoch nájdu a ak ich tie témy ťažia, nájdu v hudbe útočisko. Dúfam, že ich to nedá dole, ale že im to pohladí dušu. Ak im to pomôže, to je najkrajšie posolstvo.

Pomohol album aj tebe? Totálne. Bála som sa, že ma bude dávať dole, keď sa k tomu budem vracať, ale nedáva. Pomáha mi zmierovať sa s tým.

meowlau
Zdroj: Refresher / Gabriel Kotrha

Bol nejaký moment počas tvorby najťažší? Nemôžem povedať, že ťažký, skôr intenzívny. Pri inštrumentáli Maléru s Edúv Syn som sa dostala do zvláštneho manického stavu – zimnica, studené ruky, potila som sa, brutálne som rezonovala s tým zvukom. A pri skladbe Spánok mi v noci padali plagáty zo steny, cítila som sa ako v Stranger Things. Bolo to creepy, ale hodnotné.

Čo by si odkázala ľuďom, ktorí si prechádzajú niečím podobným? Je to klišé, ale pomôže čas. Buď sa uzavrie nejaké obdobie, alebo tomu treba dať rok a môže byť všetko inak. V mojom prípade to tak bolo.

Plánovala si album, keď si začala písať tracky? Vôbec nie. Ale kopili sa rýchlo, za prvý mesiac vzniklo 4–5 trackov a už to vyzeralo na niečo väčšie. Keďže som nikdy nevydala album, povedala som si – idem do albumu.

Odporúčané
„Rich white girls a stokári s nimi“: SIMILIVINLIFE vydal nové EP PRAY FOR PARTY a my sa rozhodne modlíme (Rozhovor) „Rich white girls a stokári s nimi“: SIMILIVINLIFE vydal nové EP PRAY FOR PARTY a my sa rozhodne modlíme (Rozhovor) 15. januára 2026 o 19:10

Ako si si našla svoj sound? Album by som rozdelila na dve časti. Je tam Ruksak a Šťastie, ktoré sú iné – pomalší, vychillovaný halftime vibe. Ruksak vznikol paradoxne pri nahrávaní s Billy Barman, keď mi do iného beatu napadol riff a doma som ho nahrala. Zvyšok skladieb sú nadupané postpunkové veci s BPM 170–180, viac gitarové. Počúvala som veľa postpunku a indie – napríklad Fontaines D.C. Je to mix toho, čo som robila doteraz – tanečné a rýchle, ale s indie a postpunkovým vplyvom.

Ako si pristupovala k spevu? Musela som sa prispôsobiť svojmu nie úplne veľkému rozsahu. Väčšinou najprv napíšem text a ten zapadne do melódie s tónmi blízko pri sebe, aby som to vedela odspievať. Našla som si vlastnú melodiku a štýl spevu. Som na to celkom pyšná.

Si perfekcionistka, nebolo ťažké to vydať? Som perfekcionistka, hlavne pri base. Pri speve si hovorím, že musím cvičiť. Ale tematické pnutie bolo také silné, že som to musela vydať. Veľa ľudí ma posmelilo, že nejde o dokonalosť spevu, ale o posolstvo a emóciu. Tak som si povedala, že ak to niečo človeku odovzdá, tak to má zmysel.

Odporúčané
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10 26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10 27. februára 2026 o 17:30
Odporúčané
VIDEO: Príbeh Michaela Jacksona ožíva vďaka novému biopicu. Zosnulého kráľa popu stvárni jeho synovec VIDEO: Príbeh Michaela Jacksona ožíva vďaka novému biopicu. Zosnulého kráľa popu stvárni jeho synovec 3. februára 2026 o 12:53
Odporúčané
Britney Spears predala práva k celému svojmu hudobnému katalógu. Na zozname sú hity, ktoré formovali pop Britney Spears predala práva k celému svojmu hudobnému katalógu. Na zozname sú hity, ktoré formovali pop 11. februára 2026 o 12:58
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
HUDBA ROZHOVORY
Odporúčame
Annamária otvorene o anorexii: Prvé jedlo počas hospitalizácie bol rezeň
Refresher Club
Annamária otvorene o anorexii: Prvé jedlo počas hospitalizácie bol rezeň
dnes o 08:30
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
Sponzorovaný obsah
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
pred 3 dňami
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
Rozprávali sme sa s tradwife v domácnosti: „Verím, že manželstvo a materstvo nie sú kultúrne náhody. Sú súčasťou Božieho zámeru.“
Refresher Club
Rozprávali sme sa s tradwife v domácnosti: „Verím, že manželstvo a materstvo nie sú kultúrne náhody. Sú súčasťou Božieho zámeru.“
včera o 19:00
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 2 hodinami
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
Storky
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či As...
Kendall Jenner sa vracia k značke Adidas. Čaká nás nová éra Superstar
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Lea DiCapria a Jennifer Lawren...
ECK a Gašperov mlyn sa na jeden večer spojili. Boli sme na ich four hands večeri
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Supreme predáva rakvu: Streetwear značka zaradila do kolekcie truhlu
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľnosť
Vizážistka, DJ-ka a folklóristka. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom š...
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre...
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd Grapeu
Pitbull chce pokoriť svetový rekord. Chystá najväčší zraz ľudí s „plešinkou“
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
Spolupracoval s Bieberom a MGK. Teraz mieri The Kid LAROI prvýkrát do Prahy
Lifestyle news
Mužské spermie sú v lete výrazne rýchlejšie. Vedci zistili, že letná sezóna praje plodnosti
dnes o 15:07
Rihanna zverejnila zábery z nahrávacieho štúdia. Fanúšikovia po 10 rokoch veria v príchod albumu
dnes o 14:19
Rytmus oslávi 50-tku životným koncertom. Podelil sa o emotívne vyznanie svojej mladšej verzii
dnes o 13:32
Rodina sa vydávala za bezdomovcov a získala milióny z dávok. Polícia odhalila ich rozsiahle podvody
dnes o 11:55
Netflix cúvol z boja o Warner Bros. Discovery. Prevzatie má teraz na dosah Paramount
dnes o 11:13
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či AstralKida
dnes o 10:04
Bratislava zakázala pivné bicykle. Od apríla ich v meste neuvidíš
dnes o 08:41
Záleží na tom, ako sa rozprávaš s AI chatbotmi? Odborníci vysvetľujú, čo naozaj funguje a čo je len mýtus
včera o 16:14
Budíš sa unavený aj po plnej noci spánku? Odborníci vysvetľujú dôvody
včera o 16:04
Cristiano Ronaldo rozširuje svoje portfólio. Kupuje podiel v španielskom futbalovom klube
včera o 15:24
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Ekonomika Politika
Viac
Máš energošek? Tento trik ti pomôže vybaviť finančnú pomoc bez dlhých radov
pred hodinou
Policajtom v Košiciach utiekol muž podozrivý z lúpeže. Stihol napadnúť aj policajtku
pred hodinou
Na slovenskom trhu sa objavili nebezpečné šperky. Obsahujú toxické kovy a môžu ohroziť zdravie
pred 2 hodinami

Viac z Hudba

Všetko
REFRESHNI SI PLAYLIST: Yzomandias s dvojicou bangrov, novinka od BLACKPINK aj romantický Bruno Mars
REFRESHNI SI PLAYLIST: Yzomandias s dvojicou bangrov, novinka od BLACKPINK aj romantický Bruno Mars
dnes o 11:00
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či AstralKida
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či AstralKida
dnes o 10:04
Rytmus oslávi 50-tku životným koncertom. Podelil sa o emotívne vyznanie svojej mladšej verzii
Rytmus oslávi 50-tku životným koncertom. Podelil sa o emotívne vyznanie svojej mladšej verzii
dnes o 13:32
Autentickosť im nie je cudzia a žánre neriešia: Títo českí a slovenskí umelci si nás získali unique soundom (ARTIST SPOTLIGHT)
Autentickosť im nie je cudzia a žánre neriešia: Títo českí a slovenskí umelci si nás získali unique soundom (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 2 dňami
Rihanna zverejnila zábery z nahrávacieho štúdia. Fanúšikovia po 10 rokoch veria v príchod albumu
Rihanna zverejnila zábery z nahrávacieho štúdia. Fanúšikovia po 10 rokoch veria v príchod albumu
dnes o 14:19
REFRESHNI SI PLAYLIST: Melanchólia v podaní Lany Del Rey, surová rapová nálož od 13K aj nová Jorja Smith a AstralKid22
REFRESHNI SI PLAYLIST: Melanchólia v podaní Lany Del Rey, surová rapová nálož od 13K aj nová Jorja Smith a AstralKid22
20. 2. 2026 11:00
Viac z Tech Všetko
Záleží na tom, ako sa rozprávaš s AI chatbotmi? Odborníci vysvetľujú, čo naozaj funguje a čo je len mýtus
Záleží na tom, ako sa rozprávaš s AI chatbotmi? Odborníci vysvetľujú, čo naozaj funguje a čo je len mýtus
včera o 16:14
Resident Evil Requiem – Headshot, horor a Leon v najlepšej Rambo forme. Akčná hororovka tento rok možno porazí aj GTA VI
pred 2 dňami
Nový AI nástroj z Číny desí Hollywood. Vytvára realistické videá so slávnymi osobnosťami
20. 2. 2026 15:46
Viac z Hudba Všetko
MEOWLAU s debutovým albumom uzavrela chaotické obdobie: „To tematické pnutie bolo také silné, že som ho musela vydať“
MEOWLAU s debutovým albumom uzavrela chaotické obdobie: „To tematické pnutie bolo také silné, že som ho musela vydať“
dnes o 12:00
REFRESHNI SI PLAYLIST: Yzomandias s dvojicou bangrov, novinka od BLACKPINK aj romantický Bruno Mars
dnes o 11:00
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či AstralKida
dnes o 10:04
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
Na horách je blato a ničí ťa jarná únava: Toto je top 5 termálnych prameňov, kde sa zresetuješ úplne zadarmo
Na horách je blato a ničí ťa jarná únava: Toto je top 5 termálnych prameňov, kde sa zresetuješ úplne zadarmo
včera o 11:00
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
Obľúbená turistická destinácia Slovákov zvyšuje turistickú daň. Noc v hoteli sa predraží o desiatky eur
včera o 09:46

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 2 hodinami
Začínal ako študent s jednou garzónkou a dnes systematicky rozširuje majetok cez hypotéky, refinancovanie a strategický výber lokalít.
6 najlepších „It“ tašiek a kabeliek v súčasnosti. Pozri si modely, ktoré nosí Rihanna, Bella Hadid aj Jacob Elordi
6 najlepších „It“ tašiek a kabeliek v súčasnosti. Pozri si modely, ktoré nosí Rihanna, Bella Hadid aj Jacob Elordi
dnes o 16:00
Servo prevodovky ako základ presných pohonov v automatizácii
PR správa
Servo prevodovky ako základ presných pohonov v automatizácii
dnes o 15:14
Najmodernejšia budova na Slovensku otvára svoje brány. Innovatrics čerpá inšpiráciu z línií odtlačku prsta
Najmodernejšia budova na Slovensku otvára svoje brány. Innovatrics čerpá inšpiráciu z línií odtlačku prsta
dnes o 14:00
MEOWLAU s debutovým albumom uzavrela chaotické obdobie: „To tematické pnutie bolo také silné, že som ho musela vydať“
MEOWLAU s debutovým albumom uzavrela chaotické obdobie: „To tematické pnutie bolo také silné, že som ho musela vydať“
dnes o 12:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 2 hodinami
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
Refresher Club
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
pred 2 dňami
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
Našiel som najlacnejšie obedové menu v centre Košíc: Na tomto mieste sa naješ aj za menej ako 6 eur (Reportáž)
Refresher Club
Našiel som najlacnejšie obedové menu v centre Košíc: Na tomto mieste sa naješ aj za menej ako 6 eur (Reportáž)
pred 3 dňami
10 najväčších filmových otáznikov, nad ktorými si dodnes láme hlavu každý. Odpovede na niektoré z nich ťa prekvapia
10 najväčších filmových otáznikov, nad ktorými si dodnes láme hlavu každý. Odpovede na niektoré z nich ťa prekvapia
pred 2 dňami
1
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
Refresher Club
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
20. 2. 2026 19:30
4
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
Refresher Club
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
19. 2. 2026 16:00
1
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
Refresher Club
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
pred 2 dňami
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
Refresher Club
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
23. 2. 2026 11:30
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
Refresher Club
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
30. 1. 2026 8:00
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
Refresher Club
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Späť
Zdieľať
Diskusia