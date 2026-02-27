Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti SITA.
dnes 27. februára 2026 o 11:50
Čas čítania 3:03
Sponzorovaný obsah

Kto najviac zarába na slovenskom zdravotníctve? Veľká analýza tisícok poskytovateľov mení zaužívaný pohľad

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Kto najviac zarába na slovenskom zdravotníctve? Analýza hospodárenia takmer 7-tisíc súkromných poskytovateľov za rok 2024, ktorú predstavili v utorok zástupcovia Penty, odhaľuje prekvapivé rozdiely v maržiach.

Zisk v zdravotníctve je na Slovensku téma, ktorá spoľahlivo vyvoláva vášnivé reakcie. Stačí pár slov o súkromných nemocniciach či poisťovniach a debata sa rýchlo zmení na súboj názorov. Najnovšie čísla o hospodárení však prinášajú do diskusie viac faktov než emócií - a zároveň niekoľko prekvapení.

Výsledky prvej sumárnej analýzy hospodárenia 6 983 súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za rok 2024 boli predstavené spoločnosťou Penta na mediálnom workshope, ktorý sa konal 24. februára v Bratislave.

Prezentované dáta naznačujú, že realita sa výrazne líši od častých verejných predstáv. Kým časť verejnosti vníma nemocnice ako hlavný zdroj ziskov v systéme, čísla ukazujú odlišný obraz.

Penta
Zdroj: SITA / Penta

Nemocnice nie sú „zlatá baňa"

Jedno z najvýraznejších zistení sa týka práve súkromných nemocníc. Tie podľa analýzy dosahujú jedny z najnižších marží v celom sektore - približne na úrovni 4,4 %. To je číslo, ktoré ostro kontrastuje s verejným naratívom o "superziskových súkromných nemocniciach".

Odporúčané
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10 26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10 27. februára 2026 o 17:30

„Ak chceme seriózne hovoriť o realite slovenského zdravotníctva, musíme vychádzať z dát a rozumieť, kde v systéme vznikajú zisky a straty," uviedol Martin Krchňavý, investičný manažér Penta Investments. „Super ziskové súkromné nemocnice sú preto mýtus."

Podľa prezentovaných údajov majú súkromné nemocnice iba približne 6 % podiel na celkovom zisku súkromných poskytovateľov. Inými slovami - hoci ide o kapitálovo aj prevádzkovo najnáročnejšiu časť zdravotníctva, na celkových ziskoch sa podieľajú len okrajovo.

Kto teda zarába najviac?

Najvyššie marže sa koncentrujú v ambulantnom sektore.

Čísla hovoria jasne:

  • Ambulantní poskytovatelia získali približne 41 % zdrojov,
  • no vytvorili až 72 % celkového zisku súkromného sektora,
  • pri priemernej marži okolo 33 %.

Najziskovejšie skupiny podľa detailného rozpisu:

  • Všeobecní lekári pre deti - marža 41,4 %
  • Gynekologické ambulancie - 39,3 %
  • Všeobecní lekári pre dospelých - 36,0 %
  • Špecializované ambulancie - 33,8 %

Naopak, nemocnice sa nachádzajú na spodku rebríčka spolu s dialyzačnými strediskami či laboratórnou diagnostikou.

Krchňavý k tomu dodal: „Zisk v zdravotníctve nie je cieľ - je to palivo na investície, modernizáciu a stabilitu. Na konci systému nestojí vlastník, ale pacient."

Nemocnice: najvyššie náklady, najnižšie marže

Prečo je rozdiel medzi ambulanciami a nemocnicami taký výrazný? Nemocnice fungujú v úplne inom režime:

  • nepretržitá prevádzka 24/7,
  • vysoké personálne nároky,
  • drahé technológie a prístroje,
  • urgentná medicína, JIS, operačné sály.

„Nemocnice pritom musia držať vysokú pripravenosť, personálne kapacity a technologické zázemie, čo z nich robí nákladovo aj kapitálovo najnáročnejšiu časť zdravotníctva," hovorí Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko.

Aj preto je finančná stabilita nemocníc citlivou témou. Nízke marže totiž znamenajú obmedzený priestor na investície, inovácie či rezervy.

Podfinancovanie nemocníc ako systémový problém

Analýza zároveň poukázala na dlhodobý problém financovania nemocničnej starostlivosti. „Kapitálovo a nákladovo najnáročnejšia časť zdravotníctva je dlhodobo podfinancovaná," hovorí Čuha. „Ak má pacient dostať porovnateľnú kvalitu pri rovnakom výkone, systém musí nemocniciam posielať porovnateľnú úhradu – bez ohľadu na to, či je nemocnica štátna alebo súkromná."

Odporúčané
Rozprávali sme sa s tradwife v domácnosti: „Verím, že manželstvo a materstvo nie sú kultúrne náhody. Sú súčasťou Božieho zámeru.“ Rozprávali sme sa s tradwife v domácnosti: „Verím, že manželstvo a materstvo nie sú kultúrne náhody. Sú súčasťou Božieho zámeru.“ 26. februára 2026 o 19:00

Podľa údajov zo správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) za prvé tri kvartály 2025 mali štátne nemocnice v priemere o 10 % vyššie efektívne základné sadzby než nemocnice Penta Hospitals.

Rozdiely sa síce postupne znižujú, no úplne nezmizli.

Výkonnosť nemocníc: stagnácia vs. rast

Zaujímavý pohľad priniesli aj čísla o výkonnosti nemocníc. Celonárodná výkonnosť nemocničného systému medziročne klesla približne o 1,4 %, pričom štátne nemocnice ošetrili o tisíce pacientov menej.

Naopak, nemocnice Penty:

  • zvýšili výkonnosť o 1,5 %,
  • dosiahli približne 17 % podiel na celonárodných hospitalizáciách,
  • rástli najmä vo výkonoch naviazaných na DRG (ortopédia, onkológia, kardiológia).

Peter Lednický, generálny riaditeľ Penta Hospitals International, to komentoval: „Slovenské nemocnice ako celok v sledovanom období výkon nezvyšovali – a to je problém pre pacienta. Tam, kde systém už platí presnejšie podľa výkonu, sme dokázali rásť."

DRG: peniaze za výkon, nie za existenciu

Kľúčovým slovom workshopu bol systém DRG (Diagnosis Related Groups) - teda financovanie podľa reálne vykonaných výkonov.

Memorandum o nastolení spravodlivosti vo financovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti nastavilo trajektóriu:

  • 15 % výkonového financovania v roku 2025
  • 30 % v roku 2026
  • 40 % v roku 2027

"Keď sa platí podľa výkonu, nemocnice majú motiváciu robiť viac zákrokov a skracovať čakacie lehoty," uviedol Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.

Ako príklad uviedol kardiológiu v Bratislave a Košiciach, kde vznik nových kapacít zvýšil konkurenciu aj produkciu výkonov.

Zisk ako citlivé, no nevyhnutné slovo

Diskusia o zisku v zdravotníctve bude pravdepodobne vždy citlivá. Najnovšie čísla však ukazujú, že ziskovosť nie je rovnomerne rozdelená a často sa nachádza inde, než by verejnosť intuitívne očakávala.

Záverečné posolstvo workshopu znelo jednoznačne:

  • Nemocnice – štátne aj súkromné - čelia tlaku nízkych marží.
  • Najvyššie zisky vznikajú v ambulantnom sektore.
  • Spravodlivejšie financovanie a väčší podiel DRG majú motivovať k vyššiemu počtu výkonov.

Otázkou tak zostáva, ako nastaviť systém tak, aby bol finančne udržateľný, férový pre jednotlivé segmenty - a najmä, aby prinášal lepšiu dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Pretože v konečnom dôsledku nejde o percentá marží, ale o to, ako rýchlo sa pacient dostane k liečbe a v akej kvalite.

Odporúčané
Marek žije s vitiligom: Ľudia na mňa zazerali a robili si posmech. Myslel som si, že budem kvôli tomu smutný už navždy Marek žije s vitiligom: Ľudia na mňa zazerali a robili si posmech. Myslel som si, že budem kvôli tomu smutný už navždy 20. februára 2026 o 15:30
Odporúčané
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10 26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10 27. februára 2026 o 17:30
Odporúčané
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká 4. februára 2026 o 8:44
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZDRAVIE ZAUJÍMAVOSTI
Odporúčame
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
Sponzorovaný obsah
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
pred 3 dňami
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
Rozprávali sme sa s tradwife v domácnosti: „Verím, že manželstvo a materstvo nie sú kultúrne náhody. Sú súčasťou Božieho zámeru.“
Refresher Club
Rozprávali sme sa s tradwife v domácnosti: „Verím, že manželstvo a materstvo nie sú kultúrne náhody. Sú súčasťou Božieho zámeru.“
včera o 19:00
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 2 hodinami
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
19. 2. 2026 10:00
Annamária otvorene o anorexii: Prvé jedlo počas hospitalizácie bol rezeň
Refresher Club
Annamária otvorene o anorexii: Prvé jedlo počas hospitalizácie bol rezeň
dnes o 08:30
Storky
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či As...
Kendall Jenner sa vracia k značke Adidas. Čaká nás nová éra Superstar
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Lea DiCapria a Jennifer Lawren...
ECK a Gašperov mlyn sa na jeden večer spojili. Boli sme na ich four hands večeri
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Supreme predáva rakvu: Streetwear značka zaradila do kolekcie truhlu
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľnosť
Vizážistka, DJ-ka a folklóristka. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom š...
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre...
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd Grapeu
Pitbull chce pokoriť svetový rekord. Chystá najväčší zraz ľudí s „plešinkou“
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
Spolupracoval s Bieberom a MGK. Teraz mieri The Kid LAROI prvýkrát do Prahy
Lifestyle news
Mužské spermie sú v lete výrazne rýchlejšie. Vedci zistili, že letná sezóna praje plodnosti
dnes o 15:07
Rihanna zverejnila zábery z nahrávacieho štúdia. Fanúšikovia po 10 rokoch veria v príchod albumu
dnes o 14:19
Rytmus oslávi 50-tku životným koncertom. Podelil sa o emotívne vyznanie svojej mladšej verzii
dnes o 13:32
Rodina sa vydávala za bezdomovcov a získala milióny z dávok. Polícia odhalila ich rozsiahle podvody
dnes o 11:55
Netflix cúvol z boja o Warner Bros. Discovery. Prevzatie má teraz na dosah Paramount
dnes o 11:13
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či AstralKida
dnes o 10:04
Bratislava zakázala pivné bicykle. Od apríla ich v meste neuvidíš
dnes o 08:41
Záleží na tom, ako sa rozprávaš s AI chatbotmi? Odborníci vysvetľujú, čo naozaj funguje a čo je len mýtus
včera o 16:14
Budíš sa unavený aj po plnej noci spánku? Odborníci vysvetľujú dôvody
včera o 16:04
Cristiano Ronaldo rozširuje svoje portfólio. Kupuje podiel v španielskom futbalovom klube
včera o 15:24
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Ekonomika Politika
Viac
Máš energošek? Tento trik ti pomôže vybaviť finančnú pomoc bez dlhých radov
pred hodinou
Policajtom v Košiciach utiekol muž podozrivý z lúpeže. Stihol napadnúť aj policajtku
pred hodinou
Na slovenskom trhu sa objavili nebezpečné šperky. Obsahujú toxické kovy a môžu ohroziť zdravie
pred 2 hodinami

Viac z Zdravie

Všetko
Koľko kalórií denne prijať? Väčšina ľudí rieši čísla, no ignoruje jednu kľúčovú vec v strave
Koľko kalórií denne prijať? Väčšina ľudí rieši čísla, no ignoruje jednu kľúčovú vec v strave
včera o 16:00
Annamária otvorene o anorexii: Prvé jedlo počas hospitalizácie bol rezeň
Refresher Club
Annamária otvorene o anorexii: Prvé jedlo počas hospitalizácie bol rezeň
dnes o 08:30
Marek žije s vitiligom: Ľudia na mňa zazerali a robili si posmech. Myslel som si, že budem kvôli tomu smutný už navždy
Refresher Club
Marek žije s vitiligom: Ľudia na mňa zazerali a robili si posmech. Myslel som si, že budem kvôli tomu smutný už navždy
20. 2. 2026 15:30
Gynekologička nám zodpovedala rôzne otázky týkajúce sa ženského zdravia. Kedy je treba prvýkrát navštíviť a čo otcovia pri pôrode?
Refresher Club
Gynekologička nám zodpovedala rôzne otázky týkajúce sa ženského zdravia. Kedy je treba prvýkrát navštíviť a čo otcovia pri pôrode?
20. 2. 2026 18:00
1
Vývin dieťaťa začína ešte pred počatím: Prečo je dôležité, aby sa budúci rodičia starali o svoje zdravie?
Vývin dieťaťa začína ešte pred počatím: Prečo je dôležité, aby sa budúci rodičia starali o svoje zdravie?
pred 3 dňami
Prelom v britskej medicíne: Žena porodila dieťa z transplantovanej maternice od zosnulej darkyne
Prelom v britskej medicíne: Žena porodila dieťa z transplantovanej maternice od zosnulej darkyne
pred 3 dňami
Viac z Šport Všetko
Koľko kalórií denne prijať? Väčšina ľudí rieši čísla, no ignoruje jednu kľúčovú vec v strave
Koľko kalórií denne prijať? Väčšina ľudí rieši čísla, no ignoruje jednu kľúčovú vec v strave
včera o 16:00
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
23. 2. 2026 10:14
REBRÍČEK: TOP 10 najvyšších finančných odmien za olympijské zlato. Koľko dostanú Slováci?
16. 2. 2026 9:03
Viac z Design & Art Všetko
Najmodernejšia budova na Slovensku otvára svoje brány. Innovatrics čerpá inšpiráciu z línií odtlačku prsta
Najmodernejšia budova na Slovensku otvára svoje brány. Innovatrics čerpá inšpiráciu z línií odtlačku prsta
dnes o 14:00
Šesť rokov práce a dokonalý wow efekt. Pozri si poetickú rekonštrukciu luxusnej pražskej vily z 30. rokov
21. 2. 2026 11:00
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
14. 2. 2026 11:00
Viac z Krimi a true crime Všetko
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
15. 2. 2026 19:30
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
28. 1. 2026 13:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 2 hodinami
Začínal ako študent s jednou garzónkou a dnes systematicky rozširuje majetok cez hypotéky, refinancovanie a strategický výber lokalít.
6 najlepších „It“ tašiek a kabeliek v súčasnosti. Pozri si modely, ktoré nosí Rihanna, Bella Hadid aj Jacob Elordi
6 najlepších „It“ tašiek a kabeliek v súčasnosti. Pozri si modely, ktoré nosí Rihanna, Bella Hadid aj Jacob Elordi
dnes o 16:00
Servo prevodovky ako základ presných pohonov v automatizácii
PR správa
Servo prevodovky ako základ presných pohonov v automatizácii
dnes o 15:14
Najmodernejšia budova na Slovensku otvára svoje brány. Innovatrics čerpá inšpiráciu z línií odtlačku prsta
Najmodernejšia budova na Slovensku otvára svoje brány. Innovatrics čerpá inšpiráciu z línií odtlačku prsta
dnes o 14:00
MEOWLAU s debutovým albumom uzavrela chaotické obdobie: „To tematické pnutie bolo také silné, že som ho musela vydať“
MEOWLAU s debutovým albumom uzavrela chaotické obdobie: „To tematické pnutie bolo také silné, že som ho musela vydať“
dnes o 12:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 2 hodinami
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
Refresher Club
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
pred 2 dňami
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
Našiel som najlacnejšie obedové menu v centre Košíc: Na tomto mieste sa naješ aj za menej ako 6 eur (Reportáž)
Refresher Club
Našiel som najlacnejšie obedové menu v centre Košíc: Na tomto mieste sa naješ aj za menej ako 6 eur (Reportáž)
pred 3 dňami
10 najväčších filmových otáznikov, nad ktorými si dodnes láme hlavu každý. Odpovede na niektoré z nich ťa prekvapia
10 najväčších filmových otáznikov, nad ktorými si dodnes láme hlavu každý. Odpovede na niektoré z nich ťa prekvapia
pred 2 dňami
1
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
Refresher Club
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
20. 2. 2026 19:30
4
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
Refresher Club
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
19. 2. 2026 16:00
1
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
Refresher Club
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
pred 2 dňami
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
Refresher Club
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
23. 2. 2026 11:30
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
Refresher Club
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
30. 1. 2026 8:00
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
Refresher Club
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Domov
Zdieľať
Diskusia