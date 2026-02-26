Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
včera 26. februára 2026 o 16:00
Čas čítania 4:44

Koľko kalórií denne prijať? Väčšina ľudí rieši čísla, no ignoruje jednu kľúčovú vec v strave

Koľko kalórií denne prijať? Väčšina ľudí rieši čísla, no ignoruje jednu kľúčovú vec v strave
Zdroj: Dupe Photos / rin owen
Alexandra Mravíková
Alexandra Mravíková
Vieš, ktorá živina by nemala chýbať v tvojom jedálničku?

Koľko kalórií by sme mali denne zjesť, aby sme mali energiu, cítili sa dobre a nemuseli nad jedlom premýšľať celý deň? Sociálne siete ponúkajú rýchle odpovede a univerzálne čísla, no realita je trochu zložitejšia. To, čo funguje jednému, nemusí sedieť druhému – a práve preto veľa ľudí tápe.

Možno aj ty poznáš situáciu, keď sa snažíš jesť „lepšie“, no napriek tomu si unavený, hladný alebo máš pocit, že ti počas dňa chýba energia. Problém často nie je v tom, koľko toho zješ, ale v tom, z čoho sa tvoj jedálniček skladá. Jedna živina pritom ostáva dlhodobo podceňovaná.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Univerzálny kalorický príjem neexistuje

Hneď v úvode si musíme povedať, že hoci je internet plný univerzálnych čísiel a rád, ľudské telo nefunguje podľa jednej tabuľky. Denný energetický príjem ovplyvňuje vek, výška, váha, množstvo svalovej hmoty aj to, ako vyzerá tvoj bežný deň – či väčšinu času sedíš, alebo sa pravidelne hýbeš. 

Orientačne sa u žien denný odporúčaný príjem kalórií pohybuje okolo 1 600 až 2 400 kcal denne, ak majú bežnú mieru aktivity. U mužov býva potreba energie spravidla vyššia, najčastejšie približne 2 000 až 3 000 kcal denne, vždy však závisí od pohybu, veku či množstva svalovej hmoty.

Aj preto nemá veľký zmysel porovnávať sa s kamarátmi alebo influencermi. Dvaja ľudia rovnakej váhy môžu mať úplne rozdielnu potrebu energie len preto, že majú odlišný životný štýl. 

Ak chceš získať orientačný prehľad, najjednoduchšie je použiť online kalkulačku denného energetického príjmu. Získaš ta základný bod, od ktorého sa dá odraziť.

online kalkulačka energetického príjmu
Nie je to len o množstve, ale aj o type

Keď sa hovorí o strave, veľmi často sa spomína len množstvo kalórií. Menej sa však rieši kvalita jedla a jeho zloženie. Dve jedlá môžu mať podobnú energetickú hodnotu, no úplne iný vplyv na energiu, koncentráciu či pocit sýtosti – nejde totiž len o čísla, ale aj o to, z akých makroživín, teda bielkovín, sacharidov a tukov, sa dané jedlo skladá.

Ak si niekedy po sladkých raňajkách zažil rýchly pokles energie alebo chuť na ďalšie snacky, pravdepodobne nešlo o nedostatok kalórií, ale o nevyvážené zloženie jedla.

Jednou z najčastejších chýb v modernom jedálničku je nízky príjem bielkovín. Veľa ľudí sa spolieha najmä na rýchle sacharidy – pečivo, sladké snacky či cestoviny – a proteíny ostávajú skôr doplnkom než základom jedálnička.

Bielkoviny pritom zohrávajú dôležitú úlohu nielen pri športe, ale aj v bežnom fungovaní tela. Podieľajú sa na regenerácii, ovplyvňujú pocit sýtosti a pomáhajú stabilizovať energiu počas dňa. Ich dostatok môže mať vplyv aj na kvalitu pokožky, vlasov či celkovú vitalitu.

Bielkoviny v ľudskom tele: 

  • pomáhajú s rastom a regeneráciou tkanív,
  • fungujú ako hormóny a prenášajú signály medzi bunkami,
  • tvoria štruktúru kože, vlasov, kostí či svalov,
  • podporujú imunitu a tvorbu protilátok,
  • prenášajú živiny, kyslík a ďalšie látky v tele,
  • v prípade potreby môžu slúžiť aj ako zdroj energie.

Koľko bielkovín denne zaradiť do jedálnička

Podobne ako pri kalóriách všeobecne, aj tu záleží na životnom štýle, pohybe či celkovej skladbe jedálnička. Existujú však orientačné odporúčania, ktoré môžu poslúžiť ako jednoduchý kompas.

Pre väčšinu bežne aktívnych ľudí sa odporúča zhruba 0,8 gramu bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti denne. V praxi to znamená, že človek s váhou 70 kilogramov môže cieliť približne na 85 až 110 gramov bielkovín denne. Nejde však o presnú matematiku – skôr o rámec, ktorý pomáha uvedomiť si, či sa pohybuješ približne v správnom rozmedzí.

Ak však pravidelne športuješ alebo máš fyzicky náročnejší režim, potreba sa môže mierne zvýšiť. Neznamená to však, že musíš počítať každý gram – často stačí pozrieť sa na to, či sa zdroj bielkovín objaví v každom hlavnom jedle.

Ako prirodzene zvýšiť príjem bielkovín

Často ide skôr o malé úpravy, ktoré prirodzene zapadnú do bežného dňa. Začať sa dá úplne jednoducho – skús do jedálnička zaradiť viac potravín bohatých na bielkoviny, ako sú skyr, tvaroh, vajcia, ryby či kuracie alebo morčacie mäso, ktoré zvýšia príjem proteínov bez veľkých zmien v jedálničku. 

Následne môžu prísť na rad aj praktické swapy, napríklad proteínové cestoviny namiesto klasických, ktoré môžu obsahovať výrazne viac bielkovín v jednej porcii než tradičné varianty. Podobne fungujú aj rôzne druhy strukovín, ktoré sa dajú jednoducho pridať do šalátov či bowlov.

🍽 Na tanier si pridaj:

👉 cestoviny z červenej šošovice (1,95 €)

👉 tekuté vaječné bielka (7,50 €)

👉 fazuľa Mungo (2,30 €)

Pomôcť môže aj pravidlo „dopĺňaj, nie nahraď“. Namiesto toho, aby si zo dňa na deň menil celý jedálniček, skús k tomu, čo už ješ, pridať bielkovinovú zložku. Ak máš pocit, že ráno nestíhaš alebo končíš pri sladkých raňajkách bez sýtosti, pomôcť môžu produkty, ktoré už majú bielkoviny priamo v základe. Ryžová proteínová kaša, mix semiačok alebo zmes na proteínové palacinky dokážu zrýchliť prípravu jedla a zároveň pridať viac živín bez komplikovaného plánovania.

🍽 Na tanier si pridaj:

👉 ryžová proteínová kaša (6,10 €)

👉 zmes na proteínové palacinky (8,50 €)

👉 mix semienok (2,30 €)

Pri snackoch alebo dňoch, keď nemáš čas na plnohodnotné jedlo, môže byť praktickým riešením aj srvátkový proteín. Nemusí slúžiť len na shake po tréningu – veľa ľudí ho pridáva aj do ovsenej kaše, jogurtu či smoothie, čím jednoducho zvýšia príjem bielkovín.

🍽 Na tanier si pridaj:

👉 proteínová tyčinka (1,70 €)

👉 srvátkový proteín (19,95 €)

Mužské spermie sú v lete výrazne rýchlejšie. Vedci zistili, že letná sezóna praje plodnosti
dnes o 15:07
Rihanna zverejnila zábery z nahrávacieho štúdia. Fanúšikovia po 10 rokoch veria v príchod albumu
dnes o 14:19
Rytmus oslávi 50-tku životným koncertom. Podelil sa o emotívne vyznanie svojej mladšej verzii
dnes o 13:32
Rodina sa vydávala za bezdomovcov a získala milióny z dávok. Polícia odhalila ich rozsiahle podvody
dnes o 11:55
Netflix cúvol z boja o Warner Bros. Discovery. Prevzatie má teraz na dosah Paramount
dnes o 11:13
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či AstralKida
dnes o 10:04
Bratislava zakázala pivné bicykle. Od apríla ich v meste neuvidíš
dnes o 08:41
Záleží na tom, ako sa rozprávaš s AI chatbotmi? Odborníci vysvetľujú, čo naozaj funguje a čo je len mýtus
včera o 16:14
Budíš sa unavený aj po plnej noci spánku? Odborníci vysvetľujú dôvody
včera o 16:04
Cristiano Ronaldo rozširuje svoje portfólio. Kupuje podiel v španielskom futbalovom klube
včera o 15:24
Všetko
Annamária otvorene o anorexii: Prvé jedlo počas hospitalizácie bol rezeň
Refresher Club
Annamária otvorene o anorexii: Prvé jedlo počas hospitalizácie bol rezeň
dnes o 08:30
Marek žije s vitiligom: Ľudia na mňa zazerali a robili si posmech. Myslel som si, že budem kvôli tomu smutný už navždy
Refresher Club
Marek žije s vitiligom: Ľudia na mňa zazerali a robili si posmech. Myslel som si, že budem kvôli tomu smutný už navždy
20. 2. 2026 15:30
Gynekologička nám zodpovedala rôzne otázky týkajúce sa ženského zdravia. Kedy je treba prvýkrát navštíviť a čo otcovia pri pôrode?
Refresher Club
Gynekologička nám zodpovedala rôzne otázky týkajúce sa ženského zdravia. Kedy je treba prvýkrát navštíviť a čo otcovia pri pôrode?
20. 2. 2026 18:00
1
Vývin dieťaťa začína ešte pred počatím: Prečo je dôležité, aby sa budúci rodičia starali o svoje zdravie?
Vývin dieťaťa začína ešte pred počatím: Prečo je dôležité, aby sa budúci rodičia starali o svoje zdravie?
pred 3 dňami
Prelom v britskej medicíne: Žena porodila dieťa z transplantovanej maternice od zosnulej darkyne
Prelom v britskej medicíne: Žena porodila dieťa z transplantovanej maternice od zosnulej darkyne
pred 3 dňami
Horúce noci zaťažujú srdce viac, než si myslíš. Štúdia ukázala ideálnu teplotu na spánok
Horúce noci zaťažujú srdce viac, než si myslíš. Štúdia ukázala ideálnu teplotu na spánok
19. 2. 2026 12:00
Na horách je blato a ničí ťa jarná únava: Toto je top 5 termálnych prameňov, kde sa zresetuješ úplne zadarmo
Na horách je blato a ničí ťa jarná únava: Toto je top 5 termálnych prameňov, kde sa zresetuješ úplne zadarmo
včera o 11:00
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
Obľúbená turistická destinácia Slovákov zvyšuje turistickú daň. Noc v hoteli sa predraží o desiatky eur
včera o 09:46
10 najväčších filmových otáznikov, nad ktorými si dodnes láme hlavu každý. Odpovede na niektoré z nich ťa prekvapia
10 najväčších filmových otáznikov, nad ktorými si dodnes láme hlavu každý. Odpovede na niektoré z nich ťa prekvapia
pred 2 dňami
1
Fanúšikovia zostali znechutení: Benny Blanco šokoval špinavými nohami aj „zvukovým efektom“ v novom podcaste
včera o 10:32
Britské Oscary BAFTA poznajú víťazov. Toto sú najlepšie filmy a herecké výkony roka 2025
23. 2. 2026 9:23
MEOWLAU s debutovým albumom uzavrela chaotické obdobie: „To tematické pnutie bolo také silné, že som ho musela vydať“
MEOWLAU s debutovým albumom uzavrela chaotické obdobie: „To tematické pnutie bolo také silné, že som ho musela vydať“
dnes o 12:00
REFRESHNI SI PLAYLIST: Yzomandias s dvojicou bangrov, novinka od BLACKPINK aj romantický Bruno Mars
dnes o 11:00
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či AstralKida
dnes o 10:04

26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 2 hodinami
Začínal ako študent s jednou garzónkou a dnes systematicky rozširuje majetok cez hypotéky, refinancovanie a strategický výber lokalít.
6 najlepších „It“ tašiek a kabeliek v súčasnosti. Pozri si modely, ktoré nosí Rihanna, Bella Hadid aj Jacob Elordi
6 najlepších „It“ tašiek a kabeliek v súčasnosti. Pozri si modely, ktoré nosí Rihanna, Bella Hadid aj Jacob Elordi
dnes o 16:00
Servo prevodovky ako základ presných pohonov v automatizácii
PR správa
Servo prevodovky ako základ presných pohonov v automatizácii
dnes o 15:14
Najmodernejšia budova na Slovensku otvára svoje brány. Innovatrics čerpá inšpiráciu z línií odtlačku prsta
Najmodernejšia budova na Slovensku otvára svoje brány. Innovatrics čerpá inšpiráciu z línií odtlačku prsta
dnes o 14:00
MEOWLAU s debutovým albumom uzavrela chaotické obdobie: „To tematické pnutie bolo také silné, že som ho musela vydať“
MEOWLAU s debutovým albumom uzavrela chaotické obdobie: „To tematické pnutie bolo také silné, že som ho musela vydať“
dnes o 12:00
Viac
