„Natáčanie je jeden živý organizmus, kde sa neustále niečo mení, časovo nesedí a s tým prichádza aj stres a nestíhanie. Improvizácia bola úplne bežná,“ prezradil make-up artista Boris Bordács.

Zamýšľala si sa niekedy pri sledovaní Ruže pre nevestu, ako to vyzerá v zákulisí? Čo všetko sa musí udiať, kým dievčatá vyjdú pred kamery dokonale upravené, nastylované a nalíčené? Koľko času zaberie make-up, koľko šiat sa na pľaci nachádzalo, mohli si dievčatá zobrať so sebou vlastné šaty, a aké nečakané situácie môžu ohroziť ich finálny look?

Hlavná kostymérka Danica Raytchev pre Refresher priblížila, ako vzniká šatník pre každú sériu obľúbenej reality show. Takisto nás „do backstagu“ nechal nazrieť aj make-up artista Boris Bordács. Outfity dievčat často pôsobili odvážne a výrazne, aj vďaka tomu ti mnohé z nich určite utkveli v pamäti.

Prezradili nám, či si dievčatá vyberajú outfity samy, či boli niekedy s lookom nespokojné, aj to, aké nečakané situácie museli riešiť doslova v poslednej minúte. Dodávajú, že backstage Ruže pre nevestu je totiž samostatný svet, niekedy plný stresu, zábavných situácií aj improvizácie.

„Mnohé dievčatá mali svoj rukopis v líčení, ktorého sa chceli držať, aby zostali čo najviac samé sebou. Súťažiace mali aj svoje predstavy a snažili sme sa im vyhovieť,“ približuje pre Refresher make-up artista Boris Bordács.

V tomto článku si prečítaš: Či mohli ružičky zasahovať do výberu make-upu či šiat.

Ako vyzeral backstage predtým, než sa zapli kamery.

Koľko šiat museli na vilu priniesť.

Ktoré nečakané situácie ich ‚potrápili‘.

Koľko času mali make-up artista a stylistka na prípravu dievčat.

Ružičky pozmetali šatami vodu okolo bazéna

Kostymérka Danica Raytchev prezradila, že samotné natáčanie prinášalo množstvo výziev. Často sa menil harmonogram, a to napríklad tak, že niekedy sa večerný ceremoniál zmenil na denný. Museli teda kreovať a poprehadzovať všetky outfity, prípadne poskracovať šaty či prešiť ich nanovo. „Musím však vyzdvihnúť tím kostymérok, ktorý si poradil s každou výzvou bez zaváhania, ničoho sa nezľakli. Boli pripravené na každú zmenu a nemuseli sme meniť takmer nič.“ Danica hovorí, že od začiatku chystania projektu sa jej o šatách a stylingoch snívalo nepretržite.

„Všetko sa snažím pripraviť dopredu, a tak, aby sme na pľaci už nemali príliš veľa otázok a iba to na tie dievčatá „navešali.“ Naozaj, nemáme veľa času, ide to veľmi rýchlo.“ Styling sa vyvíjal v priebehu natáčania, podľa zadania, scenára aj scén jednotlivých dievčat.