Nový poplatok by sa mohol zaviesť vo všetkých tatranských obciach, ktoré majú aspoň jedno ubytovacie zariadenie.

Poľské mesto Zakopané navrhuje zaviesť nový turistický poplatok, ktorý by mohol nahradiť problematickú miestnu daň viazanú na kvalitu ovzdušia. Petíciu s týmto návrhom už zaregistrovali v Sejme, ktorý ju má posúdiť do troch mesiacov. Nová daň by sa mohla vyberať vo všetkých tatranských obciach, kde funguje aspoň jeden hotel.

Mesto dlhodobo vyberalo tzv. miestny poplatok vo výške dva zloté (približne 47 centov) za každú prenocovanú osobu. Jeho oprávnenosť však spochybnil profesor Bogdan Achimescu, ktorý poukázal na znečistené ovzdušie v Zakopanom a rozpor s vládnym nariadením, podľa ktorého možno poplatok vyberať len v oblastiach s čistým vzduchom. Právny spor sa ťahal desať rokov a v apríli 2025 Najvyšší správny súd rozhodol, že výber poplatku bol nezákonný.



Napriek tomu mesto pokračovalo vo výbere poplatku na základe inej vyhlášky a zároveň lobovalo za legislatívne riešenie situácie. Nový návrh by umožnil obciam zaviesť tzv. turistickú daň vo výške do 2,65 zlotého za noc aj v prípadoch, keď nemôžu vyberať miestny alebo kúpeľný poplatok. Cieľom je kompenzovať náklady na infraštruktúru spôsobené masovým turizmom.



„Zakopané je 25-tisícové mesto, ktoré v lete navštívi štyri až päť miliónov turistov. To znamená vyššie náklady na cesty, chodníky, odvoz odpadu - a tie znášajú obyvatelia,“ uviedol mestský poslanec Tymoteusz Mróz. Tvrdí, že mesto v posledných rokoch výrazne zlepšilo kvalitu ovzdušia a dnes už prakticky neprekračuje normy. „Bez preháňania možno povedať, že v Zakopanom je už čistý vzduch, hoci sa stále snažíme, aby bol ešte lepší,“ dodal.



Pri zavedení turistickej dane však odborníci upozorňujú aj na možné riziká. Podľa právničky Kamily Drzewickej z organizácie ClientEarth by jej zavedenie mohlo oslabiť tlak na samosprávy, aby dbali na stav životného prostredia. Klimatická daň podľa nej okrem príjmu zároveň garantuje turistom zdravé prostredie na oddych.