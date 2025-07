Na aké novinky sa môžeš tešiť v auguste?

Leto vrcholí, dni sú horúce a noci dlhé. To je ideálny čas na filmový maratón alebo binge-watchovanie novej série. Netflix aj v auguste servíruje poriadne silné menu. Čakajú ťa návraty obľúbených sérií, strhujúce dokumenty, romantika, ktorá zahreje a premiéry, o ktorých sa bude hovoriť.

Od kórejských historických drám cez kriminálne trilery až po kulinársku šou naživo, v auguste si na svoje prídu všetci. Ak hľadáš dôvod, prečo zostať večer doma, práve si ho našiel. Pozri si výber toho najzaujímavejšieho, čo tento mesiac pribudne na Netflix.

POZOR! Niektoré filmy a seriály môžu byť dostupné len v určitých regiónoch.

Top 10 najočakávanejších a najpopulárnejších titulov prichádzajúcich v auguste 2025:

Wednesday – Druhá séria veľmi úspešnej gotickej fantasy s Jennou Ortegou, ktorá vracia ikonickú postavu na obrazovky

The Thursday Murder Club – Adaptácia bestselleru s hviezdnym hereckým obsadením, mix krimi a humoru

Fast & Furious Franchise Collection – Celá akčná sága dostupná na Netflixe v polovici augusta, obľúbená medzi divákmi po celom svete

American’s Team: The Gambler and His Cowboys – Dokumentárna séria o legendárnom vplyve Jerryho Jonesa na NFL a tím Dallas Cowboys

Long Story Short – Nová animovaná komédia od tvorcov BoJack Horseman, rozpráva rodinný príbeh cez dekády.

Hostage – Britský politický thriller so Suranne Jones ako premiérkou, ktorá čelí kríze únosu a politickým machináciám.

Fixed – Animovaná akčná komédia režiséra Genndyho Tartakovského o psovi na poslednej bláznivej noci pred sterilizáciou; je mierne absurdná a veľmi očakávaná.

Fall for Me – Nemecký psychologický thriller odohrávajúci sa na idylickom ostrove, kde ide láska ruka v ruke s tajomstvami.

Rivers of Fate – Thriller o rukojemníctve a hľadaní unajdenej tínedžerky, ktorý kombinuje materskú cit s napätím.

1. august

After the Sunset (2004) – Akčná komédia s Piercom Brosnanom o bývalých zlodejoch šperkov a agentovi FBI v nebezpečnej hre na mačku a myš.

American Pie (1999) – Kultová tínedžerská komédia o štyroch kamarátoch, ktorí sa pokúšajú stratiť panictvo.

American Pie 2 (2001) – Pokračovanie, v ktorom sa partia stretáva počas leta na pláži.

Anakonda (1997) – Filmový štáb narazí v amazonskom pralese na obrovského smrteľného hada.

Zdroj: Universal



Clueless (1995) – Bohatá stredoškoláčka sa snaží hrať dohadzovačku, zatiaľ čo sama hľadá lásku.

Dazed and Confused (1993) – Príbeh posledného dňa školy v roku 1976 plný večierkov a životných lekcií.

Ja, zloduch (2010) – Superzloduch Gru si adoptuje tri dievčatá a začne sa meniť k lepšiemu.

Ja, zloduch 2 (2013) – Reformovaný Gru bojuje proti novému zloduchovi s pomocou minionov.

Fast Times at Ridgemont High (1982) – Skupina tínedžerov rieši školu, lásku a prácu.

Fire Country (2. séria) – Nové epizódy úspešnej CBS drámy o hasičoch.

Groundhog Day (1993) – Cynický moderátor počasia prežíva ten istý deň dookola.

Cesta na tajuplný ostrov (2012) – Dobrodružstvo otčima a nevlastného syna na záhadnom ostrove.

Cesta do stredu Zeme (2008) – Vedec a jeho synovec objavujú podzemný svet.

Jurský park (1993) – Legendárny film o oživených dinosauroch, ktorí sa vymknú kontrole.

Jurský park III (2001) – Ľudia uviaznu na ostrove plnom dinosaurov a bojujú o prežitie.

Megamozog (2010) – Komediálne animované sci-fi od DreamWorks o zloduchovi, čo sa zmení.

Mimoni (2015) – Spin-off k filmu Ja, zloduch zameraný na ikonických minionov.

My Oxford Year (2025) – Nová romantická komédia s britským šarmom.



Pawn Stars (16. séria) – Rick Harrison a jeho rodina vlastnia a prevádzkujú záložňu v Las Vegas. Nakupujú, predávajú a oceňujú zaujímavé artefakty s fascinujúcimi príbehmi.

Perfect Match (3. séria) – Zoznamovacia reality šou o hľadaní ideálneho partnera pokračuje.

Scarecrow (2024) – Ázijský horor o démonickej sile počas deväťdňového pohrebu.

The Departed (2006) – Dvaja muži na opačných stranách zákona sa snažia odhaliť jeden druhého.

Stratený svet: Jurský park (1997) – Tím vedcov pozoruje dinosaury vo voľnej prírode, no nastane chaos.

Thirteen (2003) – Tínedžerka prežíva náročné obdobie dospievania.

Weird Science (1985) – Dvaja tínedžeri si pomocou počítača vytvoria „dokonalú ženu“.

Wet Hot American Summer (2001) – Bláznivé rozlúčky letných táborových vedúcich.

Wyatt Earp (1994) – Život legendárneho šerifa z Divokého západu.

2. august

Beyond the Bar (1. séria) – Kórejská právnická dráma.

Freelancer (2023) – Akčná komédia s Johnom Cenou a Alison Brie o ex-vojákovi chrániacom novinárku.

4. august

Closet Battle (1. séria – nové epizódy každý týždeň) – Kórejskí módni experti pomáhajú klientom s outfitmi.

5. august

Love Life (1.–2. séria) – Antologický seriál o rôznych podobách lásky, v hlavných úlohách Anna Kendrick a William Jackson Harper.

SEC Football: Any Given Saturday (1. séria) – Dokument o elitných hráčoch amerického univerzitného futbalu.

Titans: The Rise of Hollywood (limitovaná séria) – Dejiny Hollywoodu rozprávané cez jeho priekopníkov.

6. august

Wednesday (2. séria – 1. časť) – Pokračovanie temného hitu s Jennou Ortegou. Druhá časť príde v septembri.

Wednesday

8. august

Stolen: Heist of the Century (2025) – Dokumentárny film o lúpeži storočia v Antverpách.

9. august

Kandahár (2023) – CIA agent (Gerard Butler) sa snaží uniknúť z Afganistanu po odhalenej misii.

10. august

Antes & Depois (2025) – Brazílsky dokument o sile viery a duchovnej premene.

Marry Me (2022) – Romantická komédia s Jennifer Lopez a Owenom Wilsonom.

12. august

Final Draft (Séria 1) – Japonská súťažná reality šou, kde 25 väčšinou bývalých športovcov bojuje o výhru 30 miliónov jenov, aby začali druhú kariéru. Prekonajú fyzické aj psychické výzvy.

Jim Jefferies: Two Limb Policy (2025) – Nový stand‑up špeciál od komika Jima Jefferiesa.

13. august

Fixed (2025) – Dlho očakávaný animovaný film režiséra Genndyho Tartakovského o psovi, ktorého majitelia plánujú sterilizáciu a on čelí strate svojho životného štýlu.

Love is Blind: UK (Séria 2) – Britská verzia populárnej zoznamovacej reality šou.

Saare Jahan Se Accha: The Silent Guardians (Séria 1) – Indická špionážna dráma.

Songs From the Hole (2025) – Inovatívny dokumentárny vizuálny album sledujúci 15‑ročného tvorcu, ktorý po tragickej strate brata nachádza odpustenie cez umenie a rodinu.

Young Millionaires (Séria 1) – Francúzska tínedžerská dráma o štyroch kamarátkach, ktoré v Marseille vyhrajú jackpot a ich životy sa premenia na chaos.

14. august

In the Mud (Séria 1) – Argentínska športová dráma: päť väzenkýň sa spojí po tragédii, no ich puto ohrozuje korupcia a vnútorné gangy.

Miss Governor (Part 2) (Séria 1) – Druhá polovica prvej série politického seriálu Tylera Perryho.

Mononoke The Movie: Chapter II – The Ashes of Rage (2025) – Pokračovanie anime filmu.

Quantum Leap (Séria 1–2) – Reboot klasickej sci‑fi série od NBC.

15. august

Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser (Limitovaná séria) – Trojdielna dokumentárna séria o reality show The Biggest Loser, od slávy až po tlaky, ktoré postihli súťažiacich.

Night Always Comes (2025) – Dráma s Vanessou Kirby o žene, ktorá čelí vyhrotenej finančnej situácii a riskuje všetko, aby získala 25 000 dolárov.

The Echoes of Survivors: Inside Korea’s Tragedies (Séria 1) – Kórejský dokumentárny seriál o skrytých tragédiách a preživších svedectvách.

16. august

Kolekcia Fast & Furious: The Fast and the Furious, 2 Fast 2 Furious, Tokyo Drift, Fast Five, Fast & Furious 6, Furious 7, Hobbs & Shaw

Zdroj: Universal

18. august

CoComelon Lane (Séria 5) – Nové epizódy obľúbeného animovaného detského seriálu.

Extant (Série 1–2) – Astronautka Molly Woodsová sa po návrate z 13-mesačnej samostatnej misie vo vesmíre snaží znovu nadviazať kontakt so svojím manželom Johnom a synom Ethanom.

19. august

America’s Team: The Gambler and His Cowboys (Séria 1) – Dokumentárna séria o tímovej legende NFL – Dallas Cowboys a vplyve Jerryho Jonesa.

Titans: The Rise of Wall Street (Limitovaná séria) – História Wall Street očami jej zakladateľov.

20. august

Fisk (Séria 3) – Právnička musí prijať prácu v predmestskej advokátskej kancelárii po tom, čo sa jej život v Sydney zrúti, a snaží sa nájsť si cestu medzi smútkom, peniazmi, rodinou a nárokmi na seba.

Rivers of Fate (Séria 1) – Brazílska dráma: po únose tínedžerky sa matka a „riečny pirát“ pustia do pátrania, ich cesty sa pretnú.

21. august

Death Inc. (Séria 3) – Španielska krimi-komédia.

Fall for Me (2025) – Nemecká dráma: Lilli nechce dôverovať priateľovej rodine, kým nevstúpi do života tajomný cudzinec.

Gold Rush Gang (2025) – Thajská komédia-dráma o skupine lúpežníkov bojujúcich proti japonskej armáde na konci WWII.

Hostage (Limitovaná séria) – Dr. Mira sa ocitá v zúfalej dileme, keď musí kvôli záchrane svojej rodiny súhlasiť s účasťou na atentáte na významného politika.

One Hit Wonder (2025) – Filipínska hudobná dráma.

The 355 (2022) – Skupina vysokokvalifikovaných agentiek z celého sveta musí pracovať závratnou rýchlosťou, aby zastavila zločineckého géniusa, ktorý vlastní smrtiacu kybernetickú zbraň.

22. august

Abandoned Man (2025) – Turecká dramatická filmová novinka.

Long Story Short (Séria 1) – Animovaný seriál od tvorcov Bojack Horseman, ktorý sleduje jednu rodinu naprieč dekádami. Úplná oddychovka.



The Truth About Jussie Smollett (2025) – Dokument o kontroverznom prípade napadnutia Jussieho Smolletta od tvorcov Don't F**k with Cats a Tinder Swindler.

27. august

Fantasy Football Ruined Our Lives (2025) – Talianska dráma o nočnej investigatívnej jazde, kde zmiznutie „fantasy football“ šampióna mení životy.

Her Mother’s Killer (Séria 2) – Tretia časť príbehu Analíe a Pabla, tentoraz pred novou hrozbou, ktorá môže zničiť všetko.

28. august

Barbie Mysteries (Beach Detectives) (Séria 2) – Nové epizódy pre deti zo série Barbie Mysteries.

My Life with the Walter Boys (Séria 2) – Teen dráma o Jackie, ktorá sa vracia do Colorada čeliť rodinným väzbám a láske.

The Thursday Murder Club (2025) – Štyria dôchodcovia riešia staré vraždy pre zábavu, no všetko sa zmení, keď sa zapletú do skutočného prípadu.

The Thursday Murder Club Zdroj: IMDb/ The Thursday Murder Club

29. august

Love Untangled (2025) – Kórejský romantický dramatický film.

Two Graves (Limitovaná séria) – Španielsky mysteriózny thriller o zmiznutí dvoch tínedžeriek v pokojnom pobrežnom mestečku.

Unknown Number: The High School Catfish (2025) – Dokument o kyberšikane michiganskej tínedžerky cez vulgárne správy, vyšetruje, kto za tým stojí.