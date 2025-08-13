Premiéra je naplánovaná na nedeľu 7. septembra po 22:00.
Úspešný slovenský film MIKI sa už čoskoro dostane aj na televízne obrazovky. Televízia JOJ pripravuje špeciálnu rozšírenú verziu, ktorá divákom ponúkne výrazne viac obsahu než pôvodná kinoverzia.
Film, ktorý mal v kinách približne 105 minút, sa v televízii premietne ako štvordielna miniséria, pričom každá časť bude trvať približne 50 minút. Tento formát umožní divákom pozrieť si scény, ktoré sa do kinodistribúcie nedostali, a lepšie sa ponoriť do príbehu o mafiánskom bosovi Mikulášovi Černákovi.
Podobný model JOJka už úspešne vyskúšala pri štvordielnej televíznej verzii filmu Vojna policajtov, ktorý sa minulú jeseň vysielal vo štvrtky o 20:40, informoval MediaBoom. Televízna verzia pritom získala výraznú sledovanosť a dokázala konkurovať aj najsledovanejším seriálom na slovenskom trhu.
Rozšírená televízna verzia MIKI umožní divákom sledovať príbeh dôkladnejšie a s detailnejšími postavami, pričom ide o špeciálne pripravovanú verziu, ktorá vznikla priamo s ohľadom na televízne vysielanie. Joj sa týmto krokom zaraďuje k trendu, kde slovenské projekty vznikajú súčasne ako celovečerný film aj viacdielna miniséria, čím sa maximalizuje divácky zážitok.
Podľa aktuálnych informácií by mala televízna premiéra MIKI odštartovať 7. septembra, a to v druhom večernom pásme (po 22:00). Diváci sa tak môžu tešiť na nový pohľad na jeden z najväčších slovenských filmových hitov posledných rokov, ktorý ponúkne viac napätia, dramatických scén a detailov, než si mohli užiť pri premiére v kine.