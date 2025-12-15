Tesco po medializovanej kauze komika Fera Jokea stiahlo jeho reklamu z vysielania a zatiaľ neplánuje pokračovať v ďalšej spolupráci.
Obľúbený reklamný spot reťazca Tesco, v ktorom účinkoval komik Fero Joke, sa už viac neobjavuje ani v televízii, ani na internete, informuje portál Aktuality.sk.
Spoločnosť ho stiahla krátko po tom, ako sa na verejnosť dostali informácie o incidente v pražskej Lucerne, kde mal známy komik nevhodne obťažovať svojich fanúšikov a dotýkať sa ich intímnych partií. Pre Aktuality.sk sa vyjadrila hovorkyňa spoločnosti Mária Zerzanová: „Uvedomujeme si situáciu a preverili sme ju. Ďalšia spolupráca nie je naplánovaná.“
Nečakaný škandál spôsobil Tescu aj isté komplikácie v marketingu. Reklamný spot so sloganom „Nesiem vám“ bol z vysielania aj online platforiem odstránený už pred niekoľkými dňami. Reťazec tak prišiel o výrazný reklamný spot, ktorý bol medzi divákmi pomerne známy.