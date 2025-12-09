Komik a influencer Fero Joke sa po virálnom TikTok videu, v ktorom ho dvaja mladí muži obvinili z nevhodného správania, verejne ospravedlnil. V citlivom vyhlásení priznáva chybu, hovorí o alkohole, hraniciach a zodpovednosti.
Fero Joke sa po niekoľkých dňoch mlčania vyjadril k incidentu, ktorý vyvolal búrlivé diskusie na sociálnych sieťach. Vo svojom stanovisku priznal, že konflikt s dvojicou fanúšikov v Prahe vznikol aj v dôsledku toho, že „si nedal pozor na alkohol“ a pripúšťa, že to ovplyvnilo jeho správanie a posúdenie situácie.
„Urobil som chybu,“ píše otvorene. Dodáva, že ako človek, ktorý často upozorňuje na prešľapy iných, rozumie zvýšeným nárokom, ktoré naňho verejnosť kladie. Priznáva zároveň, že aj letmý dotyk bez súhlasu je problém, a ak túto hranicu prekročil čo i len na okamih, berie to mimoriadne vážne.
Komik uviedol, že sa priamo spojil s dvoma mladíkmi, Matúšom a Jakubom, ktorí na TikToku zverejnili svoje svedectvo a tvrdili, že počas fotenia s Ferom sa do hry pridali aj nemiestne dotyky. Fero Joke uvádza, že sa im ospravedlnil. „Oceňujem, že sa ozvali. Nikto by nemal zostať ticho, ak má pocit, že mu bola spôsobená ujma,“ dodal.
Vo vyhlásení tiež priznáva, že situácia pre neho predstavuje veľké ponaučenie. Hovorí o potrebe osobného rastu, zodpovednosti a rešpektovania hraníc. „Moja potreba uvoľniť sa nesmie byť nadradená snahe vytvárať bezpečné prostredie,“ napísal.
Fero Joke zároveň ubezpečil, že podobná situácia sa už nemá opakovať. Svojim sledovateľom odkázal, že najbližšie dni venuje sebareflexii a tomu, ako z tejto skúsenosti „urobiť niečo zmysluplné“.