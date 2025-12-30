Synovia Seana „Diddyho“ Combsa, Justin a Christian, oznámili nový dokumentárny seriál, v ktorom chcú predstaviť svoj pohľad na udalosti okolo federálneho procesu so slávnym hudobným magnátom.
Justin a Christian Combs plánujú vstúpiť do verejnej diskusie okolo prípadu svojho otca prostredníctvom novej dokumentárnej série, ktorá sa objaví na platforme Zeus v roku 2026. Projekt ohlásili krátkym trailerom na sociálnych sieťach, kde sledujú zábery z prostredia súdu a titulky médií mapujúce Diddyho proces.
Silným momentom ukážky je záver, v ktorom Justin prijíma telefonát z federálnej väznice FCI Fort Dix v New Jersey, kde si Sean Combs momentálne odpykáva 50-mesačný trest. Trailer naznačuje, že séria sa zameria nielen na mediálny obraz kauzy, ale aj na osobné prežívanie rodiny.
Obaja synovia stáli pri otcovi počas jeho trestného procesu a Justin ho navštívil aj na Štedrý deň. Combs sa zároveň naďalej snaží zvrátiť rozsudok. Krátko pred Vianocami podal odvolanie, v ktorom jeho právny tím spochybňuje výšku trestu aj postup sudcu.
Oznámenie prichádza v čase zvýšeného záujmu o Combsov prípad. Nedávno mal premiéru aj dokumentárny seriál Netflixu Sean Combs: The Reckoning, ktorý mapuje jeho kariéru a pád z pohľadu blízkych spolupracovníkov, a na ktorom sa podieľal aj 50 Cent. Nový projekt jeho synov tak sľubuje ďalší pohľad na jednu z najdiskutovanejších káuz v americkom showbiznise.