Emočná inteligencia nie je o tom, že sa páry nehádajú, ale o tom, ako konflikty zvládajú. Podľa psychologičky majú najfunkčnejšie vzťahy tri spoločné návyky, vďaka ktorým si dokážu zachovať blízkosť aj počas náročných momentov.
Emočne inteligentné páry si v prvom rade dávajú pozor na to, aby partnerovi automaticky nepripisovali zlé úmysly. Ako píše portál CNBC, v konfliktoch je bežné skĺznuť k domnienkam typu „urobil to naschvál“ alebo „je mu to jedno“, čo psychológovia označujú ako negatívne atribučné skreslenie. Namiesto útokov na charakter by sa páry mali sústrediť na konkrétne správanie, jeho dopad a jasnú, realistickú požiadavku od partnera.
Druhým rozdielom je schopnosť prevziať zodpovednosť za vlastné emócie a zároveň ich regulovať spoločne. Emočne inteligentní partneri neočakávajú, že ich druhý „napraví“, no ani sa neuzatvárajú. Robia si prestávky v hádke, keď cítia, že nad sebou strácajú kontrolu, a vracajú sa k rozhovoru vedome a s rešpektom. Pomáha aj tzv. spoluregulácia, teda drobné gestá blízkosti, ktoré znižujú napätie.
Treťou kľúčovou schopnosťou je zvedavosť, a to aj počas veľkých konfliktov. Namiesto presvedčenia, že už presne vedia, čo si partner myslí alebo cíti, sa pýtajú a snažia sa pochopiť jeho vnútorný svet. Otázky ako „Čo bolo pre teba v tejto situácii najťažšie?“ alebo „Ako si to ty vnímal?“ premieňajú spor na spoločné hľadanie porozumenia, nie boj dvoch protichodných verzií pravdy.
Podľa odborníkov práve tieto tri návyky - nepredpokladať najhoršie, regulovať emócie vedome a zostať zvedavý - odlišujú páry, ktoré sa dokážu dlhodobo vyvíjať a rásť spolu, aj keď konflikty z ich vzťahov nikdy úplne nezmiznú.