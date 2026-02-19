Ako dlho som čakal na jedlo?
V súčasnosti je na obrazovkách už 5. séria šou Na nože, v ktorej chodí Martin Novák po celom Slovensku a snaží sa pomôcť reštauráciám vo všetkom, čo im chýba.
V novej epizóde šou Na nože išiel Martin Novák do Košíc, kde si prezrel reštauráciu Smokehouse.
- Ako to vyzerá v Smokehouse krátko po odvysielaní epizódy.
- Na čom zapracovali najviac a ako prijali kritiku od Martina Nováka.
- Čo všetko varia a ako mi tam chutilo.
Podnik je v jednej z bočných uličiek v starom meste a na prvý pohľad pôsobí usporiadane a príjemne. Niekto sa tak mohol čudovať, prečo volajú štáb na čele s nekompromisným šéfkuchárom Novákom.
Problémom mal byť na prvý pohľad len čas prípravy jedla, čo kritizovali viaceré negatívne recenzie. Zákazníci chválili jedlo a obsluhu, no práve čakanie im prekážalo.
„Bol to problém, ale zároveň nič hrozné. Ono to skôr atakovalo kapacity našej kuchyne. Pokiaľ tu bol počas týždňa priemerný večer, tak nikto na nič nečakal, no keď sa odrazu v piatok o 19:00 zaplnil podnik a prišlo 40 ľudí, 15 z nich proste čakali dlho no,“ opisuje situáciu šéf Rasťo Varchola ešte pred príchodom Martina Nováka.
Martin po prvom dni v Smokehouse však skonštatoval, že kuchyňa sa musí naučiť pracovať efektívnejšie, čím by vyriešili aj problémy s dlhým čakaním. Martin dokonca v závere prvého dňa povedal, že ak sa tím Smokehousu nebude chcieť podieľať na zmene, odíde a nebude sa snažiť im pomôcť.
4 nože a veľa emócií
Za pár dní sa najmä vďaka radám Martina Nováka a odhodlanému staffu podarilo do značnej úrovne opraviť nedostatky. Na kontrole, na ktorú prišiel Martin po mesiaci, obstál Smokehouse takmer dokonale. Odmenou za ich snahu bola nálepka so 4 nožmi, pričom podľa slov majiteľa neboli ďaleko od plného počtu.
Prichádzam do Košíc
Niekoľko dní po tom, čo epizóda o Smokehouse vyšla na streamovacej platforme, sa vyberám do Košíc, kde okrem pokecu s Rasťom či jeho staffom chcem ochutnať ich jedlo, ktoré cez displej vyzerá každý deň brutálne dobre.
Smokehouse nemá obedové menu a otvárajú až o 16:00. Krátko pred otváračkou si na dverách v Bielej ulici podávam ruku s Rasťom a vchádzam do jeho kráľovstva.
Pri bare ma víta aj usmievavá Matylda, ktorá sa stala akousi ikonou a poznávacím znakom najnovšej epizódy kulinárskej šou.
Rasťo mi ukazuje ich interiér, pričom väčšina stolov na tento večer je už rezervovaná. „Máme aktuálne veľmi dobrý, no náročný týždeň, každý deň je fullka, čo nás samozrejme teší. Je to super mať takéto obdobie v mesiacoch ako január/február, ktoré sú často tie slabšie,“ hovorí Rasťo. Nechce to brať ako samozrejmosť, pretože náhly záujem o ich podnik pripisuje práve vysielaniu relácie Na nože.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa rozhodovali, či k sebe pozvú štáb z Na nože.
- Aké boli prvé hodiny natáčania po emočnej stránke.
- Čo si Rasťo myslel o kritike Martina Nováka na jeho reštauráciu.
- Či cítili počas natáčania prehnanú kritiku.
- V čom im pomohla účasť v šou najviac.
- V akom momente Rasťo priznal, že to nemuselo skončiť vôbec dobre.
- Čo som v Smokehouse ochutnal a aké to bolo.