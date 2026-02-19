Hlavné témy
Tento článok je PR správa spoločnosti Mobilonline.sk.
dnes 19. februára 2026 o 16:00
Sponzorovaný obsah

Najlepšie slúchadlá pre študentov a aktívny životný štýl

Deň študenta je často jeden veľký maratón. Ráno prednáška na katedre, potom knižnica, presun naprieč mestom a večer tréning či stretnutie s priateľmi. A medzitým nekonečné telefonáty, podcasty či online kurzy.

Pri takomto vyťažení sú slúchadlá regulárnym pracovným nástrojom. V článku nájdete prehľad vlastností, ktoré sa reálne zídu študentom aj ľuďom s aktívnym životným štýlom. 

Nič sa nevyrovná pohodliu

Ak vás slúchadlá začnú tlačiť už po polhodine, je úplne jedno, ako dobre hrajú. Študenti ich totiž často nosia celé hodiny (pri učení, cestovaní aj počas práce), a práve preto je pohodlie absolútny základ. Dôležitá je najmä hmotnosť a prítlak. Príliš silný tlak na hlavu alebo uši spôsobí bolesť, príliš slabý tlak zasa zhorší izoláciu od okolia aj kvalitu basov. 

Rovnako podstatný je materiál náušníkov alebo špuntov. Pri in-ear modeloch zohráva kľúčovú úlohu správna veľkosť a tvar nadstavcov, či už zvolíte silikón alebo pamäťovú penu. Dobré tesnenie neznamená len vyšší komfort, ale aj kvalitnejší zvuk a účinnejšie potlačenie hluku. Netreba zabúdať ani na teplo a potenie. Slúchadlá cez uši sú síce výborné a často aj pohodlnejšie, no v lete alebo pri chôdzi sa môžu prehrievať. Na šport a aktívny pohyb je preto často praktickejší ľahší in-ear dizajn.

Aktívne potlačenie hluku (ANC) ako kľúč k sústredeniu

Aktívne potlačenie hluku (ANC) dokáže urobiť citeľný rozdiel, najmä v rušnom prostredí ako je MHD, internát či open-space kancelária. Nejde pritom len o pohodlie, ale aj o zdravie sluchu. Ak bezdrôtové slúchadlá efektívne tlmia okolitý hluk, nemusíte zvyšovať hlasitosť, aby ste prehlušili ruch okolo seba, a tým šetríte svoje uši.

 

Najlepšie je adaptívne ANC, ktoré sa automaticky prispôsobuje prostrediu. Nemusíte tak neustále prepínať režimy. Praktická je aj možnosť regulácie intenzity, pretože nie každému vyhovuje maximálne potlačenie hluku (niektorí užívatelia môžu pociťovať mierny tlak v ušiach).

Benefitom je tiež kvalitný režim transparentného posluchu. Pre študentov ide o mimoriadne užitočnú funkciu pri krátkom rozhovore, platení v obchode alebo prechádzaní cez cestu. Mal by znieť prirodzene a bez nepríjemného kovového efektu.

Andrii Lysenko / stock.adobe.com
Zdroj: Andrii Lysenko / stock.adobe.com

Výdrž a nabíjanie

Reálna výdrž závisí od hlasitosti, použitých kodekov aj zapnutého ANC, ktoré ju vie citeľne skrátiť. Pre študentov je však dôležitejšie než rekordný počet hodín najmä rýchle nabíjanie. Pár minút v zásuvke by malo znamenať aspoň hodinu počúvania. Praktické je aj USB-C nabíjanie a pri tzv. true wireless modeloch spoľahlivé puzdro, ktoré slúchadlá vždy bez problémov dobije.

Mikrofóny a hovory

Mikrofóny a kvalita hovorov sú dôležité najmä pri online škole. Prednášky cez Teams alebo Zoom, telefonáty cestou, hlasovky,... Ak mikrofóny nezvládajú šum mesta alebo vietor, budete frustrovaní vy aj druhá strana. Sledujte preto viac mikrofónov s potlačením hluku (beamforming a softvérové filtrovanie), reálnu odolnosť voči vetru a najmä konzistentný výkon. Niektoré modely znejú dobre v tichu, no vonku zlyhajú. Ak často voláte v pohybe, uprednostnite tento parameter aj pred „basom“.

Ako si vybrať typ – štuple vs. na uši vs. cez uši

  • True wireless štuple: najlepšie na pohyb, skladnosť, šport. Nevýhodou je však vyššie riziko straty a viac záleží na správnych nadstavcoch.
  • Na uši (on-ear): kompromis prenosnosti a zvuku, ale môžu tlačiť pri dlhom nosení.
  • Cez uši (over-ear): top komfort na učenie a cestovanie, často najlepšie ANC, no sú menej skladné do batohu. 

Študenti a aktívni ľudia potrebujú slúchadlá, ktoré zvládnu viac rolí, t. j. podporia sústredenie, budú vhodné a spratné na presuny, tréningy aj hovory. Preto sa oplatí vyberať podľa pohodlia, ANC, mikrofónov, stability pripojenia, odolnosti a batérie, nie podľa toho, čo práve medzi spolužiakmi fičí. Ak teda hľadáte nové slúchadlá, pozrite na Mobilonline.sk a porovnajte parametre vašich favoritov.

TECH
