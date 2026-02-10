dnes
10. februára 2026 o 11:00
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
Myslíš si, že máš svet v malíčku? Geografia nie je len o slepých mapách, ale aj o súvislostiach a faktoch, ktoré krajinám nikto nevezme.
Zabudni na nudné bifľovanie hlavných miest a vlajok. Skutočný prehľad o svete sa často ukrýva v detailoch, ktoré nás obklopujú – v hudbe, ktorú počúvame, v pamiatkach, o ktorých snívame, či v bláznivých rekordoch, nad ktorými sa pozastavuje rozum.
Vieš, odkiaľ presne pochádza Bad Bunny, ktorý tento rok ovládol polčasovú šou
Super Bowlu? Tušíš, kde by si našiel najviac hradov v Európe, ktorá krajina nemá komáre, alebo kde má skutočné korene rodina Dua Lipy? Pripravili sme si pre teba 10 otázok, ktoré preveria nielen tvoje zemepisné znalosti, ale aj tvoj všeobecný prehľad o popkultúre a svetových rekordoch. Trúfneš si na plný počet bodov?
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jediného fun-factu? Zisti, či sa vyznáš v zaujímavostiach zo zahraničia
Zdroj:
korok24.sk
1
10
Ktorá krajina drží svetový rekord v počte susediacich štátov? (Nápoveda: Je ich 14)
Vysvetlenie
Čína zdieľa svoje hranice so 14 štátmi, rovnaký výsledok dosahuje aj Rusko.
Zdroj:
Osobní archiv Kateřina Šindelářová
2
10
V ktorej krajine nájdeš slávny chrám, ktorý sa stavia už od roku 1882 a stále nie je úplne dokončený?
Vysvetlenie
Ide o chrám zvaný Sagrada Família, ktorý nájdeš v Barcelone. Jeho výstavba trvá už vyše 140 rokov.
Zdroj:
Instagram / @badbunnypr
3
10
Odkiaľ pochádza kráľ tohtoročných hudobných cien Grammy a hviezda Superbowl 2026 Half-time Show Bad Bunny?
Vysvetlenie
Bad Bunny sa narodil a vyrastal v Portoriku. Na svoju rodnú zem je veľmi hrdý a často ju spomína aj vo svojej hudobnej tvorbe.
Zdroj:
Unsplash / Shubham Singh / volně k užití
4
10
Ktorá európska krajina sa uvádza ako krajina s najväčším počtom hradov a zámkov na obyvateľa?
Vysvetlenie
Slovensko sa nie náhodou označuje ako krajina hradov a zámkov. Aj napriek malej rozlohe sa môže pochváliť s najvyšším počtov hradov, zrúcanín a kaštieľov na obyvateľa na svete.
Zdroj:
The Noun Project
5
10
Ktorá je jediná krajina na svete, ktorej vlajka nemá tvar obdĺžnika ani štvorca?
Vysvetlenie
Nepál má ako jediný na svete vlajku, ktorá nie je štvoruholníková. Tvoria ju dva spojené trojuholníky.
Zdroj:
TASR/AP
6
10
V ktorej krajine sa nachádza viac pyramíd než v celom Egypte?
Vysvetlenie
V Sudáne sa nachádza viac ako 200 pyramíd, ktoré sa vyskytujú predovšetkým v oblasti Meroe. Je to takmer dvojnásobok počtu pyramíd v Egypte.
Zdroj:
Instagram/@DUA LIPA
7
10
Odkiaľ pochádza rodina svetoznámej speváčky Dua Lipy?
Vysvetlenie
Dua Lipa sa síce už narodila v Londýne, no obaja jej rodičia sú kosovskí Albánci. Sama speváčka často hrdo prezentuje svoje korene v Kosove.
Zdroj:
James Gathany, CDC, Public domain, via Wikimedia Commons
8
10
V ktorej krajine nenájdeš žiadne komáre, pretože tam pre ne nie sú vhodné podmienky?
Vysvetlenie
Na Islande vďaka špeciálnej klíme a chemickému zloženiu pôdy a vody komáre neprežijú.
Zdroj:
Pexels/Shawn Stutzman/volně k užití
9
10
Ktorá krajina má najviac časových pásiem na svete (celkovo 12) vďaka svojim zámorským územiam?
Vysvetlenie
Francúzsko má vďaka pozostatkom koloniálnej ríše a ostrovom po celom svete, od Karibiku po Pacifik, až 12 časových pásiem.
Zdroj:
OOCR CENTRAL SLOVAKIA
10
10
Ktorá krajina vlastní viac ako 60 % všetkých jazier na svete?
Vysvetlenie
Kanada má viac jazier, než celý zvyšok sveta dohromady. Odhaduje sa ich okolo 2 miliónov.
