Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 10. februára 2026 o 11:00
Čas čítania 0:24

KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%

KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
Zdroj: Refresher
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Myslíš si, že máš svet v malíčku? Geografia nie je len o slepých mapách, ale aj o súvislostiach a faktoch, ktoré krajinám nikto nevezme.

Zabudni na nudné bifľovanie hlavných miest a vlajok. Skutočný prehľad o svete sa často ukrýva v detailoch, ktoré nás obklopujú – v hudbe, ktorú počúvame, v pamiatkach, o ktorých snívame, či v bláznivých rekordoch, nad ktorými sa pozastavuje rozum.

Vieš, odkiaľ presne pochádza Bad Bunny, ktorý tento rok ovládol polčasovú šou Super Bowlu? Tušíš, kde by si našiel najviac hradov v Európe, ktorá krajina nemá komáre, alebo kde má skutočné korene rodina Dua Lipy? Pripravili sme si pre teba 10 otázok, ktoré preveria nielen tvoje zemepisné znalosti, ale aj tvoj všeobecný prehľad o popkultúre a svetových rekordoch. Trúfneš si na plný počet bodov?

Odporúčané
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu 2. februára 2026 o 16:21
Odporúčané
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo 8. februára 2026 o 8:20
Odporúčané
Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor) Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor) 3. februára 2026 o 10:30
Kvíz
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jediného fun-factu? Zisti, či sa vyznáš v zaujímavostiach zo zahraničia
Ktorá krajina drží svetový rekord v počte susediacich štátov? (Nápoveda: Je ich 14)
Zdroj: korok24.sk
1 10
Ktorá krajina drží svetový rekord v počte susediacich štátov? (Nápoveda: Je ich 14)
India
Čína
Nemecko
Brazília
Vysvetlenie
Čína zdieľa svoje hranice so 14 štátmi, rovnaký výsledok dosahuje aj Rusko.
V ktorej krajine nájdeš slávny chrám, ktorý sa stavia už od roku 1882 a stále nie je úplne dokončený?
Zdroj: Osobní archiv Kateřina Šindelářová
2 10
V ktorej krajine nájdeš slávny chrám, ktorý sa stavia už od roku 1882 a stále nie je úplne dokončený?
Taliansko
Portugalsko
Španielsko
Francúzsko
Vysvetlenie
Ide o chrám zvaný Sagrada Família, ktorý nájdeš v Barcelone. Jeho výstavba trvá už vyše 140 rokov.
Odkiaľ pochádza kráľ tohtoročných hudobných cien Grammy a hviezda Superbowl 2026 Half-time Show Bad Bunny?
Zdroj: Instagram / @badbunnypr
3 10
Odkiaľ pochádza kráľ tohtoročných hudobných cien Grammy a hviezda Superbowl 2026 Half-time Show Bad Bunny?
Španielsko
Portoriko
Mexiko
Kolumbia
Vysvetlenie
Bad Bunny sa narodil a vyrastal v Portoriku. Na svoju rodnú zem je veľmi hrdý a často ju spomína aj vo svojej hudobnej tvorbe.
Ktorá európska krajina sa uvádza ako krajina s najväčším počtom hradov a zámkov na obyvateľa?
Zdroj: Unsplash / Shubham Singh / volně k užití
4 10
Ktorá európska krajina sa uvádza ako krajina s najväčším počtom hradov a zámkov na obyvateľa?
Škótsko
Írsko
Nemecko
Slovensko
Vysvetlenie
Slovensko sa nie náhodou označuje ako krajina hradov a zámkov. Aj napriek malej rozlohe sa môže pochváliť s najvyšším počtov hradov, zrúcanín a kaštieľov na obyvateľa na svete.
Ktorá je jediná krajina na svete, ktorej vlajka nemá tvar obdĺžnika ani štvorca?
Zdroj: The Noun Project
5 10
Ktorá je jediná krajina na svete, ktorej vlajka nemá tvar obdĺžnika ani štvorca?
Nepál
Švajčiarsko
Bhután
Vatikán
Vysvetlenie
Nepál má ako jediný na svete vlajku, ktorá nie je štvoruholníková. Tvoria ju dva spojené trojuholníky.
V ktorej krajine sa nachádza viac pyramíd než v celom Egypte?
Zdroj: TASR/AP
6 10
V ktorej krajine sa nachádza viac pyramíd než v celom Egypte?
Líbya
Sudán
Mexiko
Peru
Vysvetlenie
V Sudáne sa nachádza viac ako 200 pyramíd, ktoré sa vyskytujú predovšetkým v oblasti Meroe. Je to takmer dvojnásobok počtu pyramíd v Egypte.
Odkiaľ pochádza rodina svetoznámej speváčky Dua Lipy?
Zdroj: Instagram/@DUA LIPA
7 10
Odkiaľ pochádza rodina svetoznámej speváčky Dua Lipy?
Kosovo
Albánsko
Turecko
Rumunsko
Vysvetlenie
Dua Lipa sa síce už narodila v Londýne, no obaja jej rodičia sú kosovskí Albánci. Sama speváčka často hrdo prezentuje svoje korene v Kosove.
V ktorej krajine nenájdeš žiadne komáre, pretože tam pre ne nie sú vhodné podmienky?
Zdroj: James Gathany, CDC, Public domain, via Wikimedia Commons
8 10
V ktorej krajine nenájdeš žiadne komáre, pretože tam pre ne nie sú vhodné podmienky?
Grónsko
Antarktída
Island
Austrália
Vysvetlenie
Na Islande vďaka špeciálnej klíme a chemickému zloženiu pôdy a vody komáre neprežijú.
Ktorá krajina má najviac časových pásiem na svete (celkovo 12) vďaka svojim zámorským územiam?
Zdroj: Pexels/Shawn Stutzman/volně k užití
9 10
Ktorá krajina má najviac časových pásiem na svete (celkovo 12) vďaka svojim zámorským územiam?
Rusko
USA
Francúzsko
Spojené kráľovstvo
Vysvetlenie
Francúzsko má vďaka pozostatkom koloniálnej ríše a ostrovom po celom svete, od Karibiku po Pacifik, až 12 časových pásiem.
Ktorá krajina vlastní viac ako 60 % všetkých jazier na svete?
Zdroj: OOCR CENTRAL SLOVAKIA
10 10
Ktorá krajina vlastní viac ako 60 % všetkých jazier na svete?
Fínsko
Švédsko
Nórsko
Kanada
Vysvetlenie
Kanada má viac jazier, než celý zvyšok sveta dohromady. Odhaduje sa ich okolo 2 miliónov.
Vyhodnotiť kvíz
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS KVÍZY ZAHRANIČIE
Odporúčame
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
refresher+
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
pred 2 dňami
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
4. 2. 2026 14:00
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
refresher+
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
dnes o 07:00
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
včera o 12:35
1
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
refresher+
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
pred 2 dňami
Storky
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncept...
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieria veľké hviezdy aj klubová špi...
Takto vyzerá vila novej série šou Ruža pre nevestu. Pozri sa na prvé zábery
Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami ...
Poznáme prvých účastníkov Survivoru. Patrí medzi nich aj výherca Love Islandu
Poznáme dátum premiéry nového Rýchlo a zbesilo. Kedy dorazí Forever Fast do kín?
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme účinkujúcich novej série Let’s Dance
Lifestyle news
Petre Vlhovej sa nepodarilo dokončiť jazdu v tímovej kombinácii na ZOH 2026. Vypadla v polovici trate
pred 23 minútami
Curling sa vďaka olympiáde stal fenoménom. Odkiaľ pochádza a čo je na ňom výnimočné?
pred hodinou
Kramárov syn prvýkrát prehovoril po autonehode, pri ktorej šoféroval opitý a bez vodičáku. Je pripravený prijať následky
pred 2 hodinami
Kiná sa na Valentína rozhoria vášňou: Film Búrlivé výšiny prichádza s nebezpečnou chémiou už tento týždeň
pred 2 hodinami
Bizarná olympijská kauza: Skokani na lyžiach vraj experimentujú s injekciami do penisu
dnes o 10:28
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
dnes o 09:42
V akom veku je ľudské telo na vrchole výkonnosti? Vedci v tom majú jasno
dnes o 08:55
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
včera o 16:14
Simpsonovci vraj opäť predpovedali budúcnosť. Tentoraz ide o Epsteinov ostrov
včera o 15:40
Spravodajstvo
Slovensko Polícia SR Ekonomika Zahraničie
Viac
NÁVOD: Ako postupovať voči zamestnávateľovi v prípade nevyplatenej mzdy?
pred 13 minútami
IKEA sťahuje z predaja lampy. Ľuďom hrozí zásah elektrickým prúdom
pred 58 minútami
AKTUÁLNE: V Prešove vyhlásili mimoriadnu situáciu. Zosuv pôdy ohrozuje objekt v rámci školy
pred hodinou

Viac z Cestovanie & Voľný čas

Všetko
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
28. 1. 2026 8:43
Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor)
refresher+
Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor)
3. 2. 2026 10:30
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
2. 2. 2026 16:21
Pri pobreží Talianska našli nesmierne vzácny objav: Na dne mora leží rímska loď zo 4. storočia
Pri pobreží Talianska našli nesmierne vzácny objav: Na dne mora leží rímska loď zo 4. storočia
4. 2. 2026 11:14
Bratislava prichádza o výrazný kultúrny priestor. Ikonická Fuga sa po 14 rokoch zatvára
Bratislava prichádza o výrazný kultúrny priestor. Ikonická Fuga sa po 14 rokoch zatvára
3. 2. 2026 9:32
Pri cestovaní k moru ťa čakajú zmeny. Chorvátsko zavádza nový mýtny systém
Pri cestovaní k moru ťa čakajú zmeny. Chorvátsko zavádza nový mýtny systém
3. 2. 2026 10:11
Viac z Design & Art Všetko
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
V spolupráci
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
31. 1. 2026 11:00
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
20. 8. 2025 11:00
Viac z Šport Všetko
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
6. 2. 2026 12:00
Bizarná olympijská kauza: Skokani na lyžiach vraj experimentujú s injekciami do penisu
dnes o 10:28
Muradov sa otvorene vyjadril k vyhosteniu a svadbe na Slovensku. Zápasník zverejnil aj fotky z veľkého dňa
28. 1. 2026 16:18
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
refresher+
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
pred 2 dňami
14 cool valentínskych darčekov, ktoré potešia tvojho frajera. Za niektoré nedáš viac ako 20 €
6. 2. 2026 13:00
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
14. 1. 2026 16:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
pred 3 hodinami
Myslíš si, že máš svet v malíčku? Geografia nie je len o slepých mapách, ale aj o súvislostiach a faktoch, ktoré krajinám nikto nevezme.
Chceš investovať, ale neznášaš riziko? Tu sú tvoje možnosti
PR správa
Chceš investovať, ale neznášaš riziko? Tu sú tvoje možnosti
včera o 10:00
„Pomoc, o investovaní neviem absolútne nič.“ Kde a ako treba začať?
PR správa
„Pomoc, o investovaní neviem absolútne nič.“ Kde a ako treba začať?
dnes o 10:00
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
refresher+
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
dnes o 07:00
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
včera o 16:14
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
pred 2 dňami
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
včera o 12:35
1
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
pred 2 dňami
Olympijské medaily čelia kritike. Víťazom sa rozpadajú, hoci sú najdrahšie v histórii
Olympijské medaily čelia kritike. Víťazom sa rozpadajú, hoci sú najdrahšie v histórii
včera o 11:13
V akom veku je ľudské telo na vrchole výkonnosti? Vedci v tom majú jasno
V akom veku je ľudské telo na vrchole výkonnosti? Vedci v tom majú jasno
dnes o 08:55
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
pred 2 dňami
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
4. 2. 2026 8:44
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
4. 2. 2026 13:00
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
pred 2 dňami
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Domov
Zdieľať
Diskusia