dnes 2. februára 2026 o 16:21
Zdenka Hvolková

Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu

Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
Zdroj: Archív Jakuba Bendzalu
Ak máš pocit, že nový rok sa vlečie a tvoja rutina potrebuje poriadny reset, Britský antarktický prieskum prichádza s ponukou, ktorá je všetko, len nie obyčajná.

Ako informuje portál IFL Science, britský antarktický prieskum (BAS) spustil náborovú kampaň na obsadenie viacerých pozícií na výskumných staniciach v Antarktíde. Hoci sa môže zdať, že ide výhradne o prácu pre vedcov, realita je oveľa pestrejšia.

Okrem výskumníkov hľadajú aj technický a podporný personál od kuchárov, tesárov a inštalatérov až po potápačov, obsluhu lodí či špecializovaných strojov. Na mnohé z týchto pozícií pritom netreba vysokoškolské vzdelanie.

Antarktída
Zdroj: Archív Jakuba Bendzalu
Základný plat začína na úrovni 30 244 libier ročne, čo predstavuje približne 2 900 eur mesačne. Veľkým lákadlom je však fakt, že počas pobytu v Antarktíde máš hradené všetky životné náklady. Ubytovanie, strava, cestovanie, špeciálne oblečenie, pracovné nástroje aj odborný tréning sú zabezpečené, takže celá výplata ti v podstate zostáva vo vrecku.

Antarktída nemá trvalých obyvateľov – ľudia tam žijú len dočasne. Počas letných mesiacov sa populácia kontinentu vyšplhá približne na 5 000 ľudí, v zime, keď nastáva dlhé obdobie tmy a extrémnych mrazov, ich počet klesá na zhruba 1 000. Práca v takýchto podmienkach nie je pre každého a BAS otvorene upozorňuje na náročnosť izolácie, obmedzený kontakt s okolím a extrémne počasie.

Antarktída.
Antarktída. Zdroj: Róbert Vrábel

Práve preto si organizácia cení nielen odborné zručnosti, ale aj psychickú odolnosť, schopnosť spolupracovať a fungovať v malom kolektíve. Skúsenosti ľudí, ktorí si prácu na Antarktíde už vyskúšali, však hovoria o jedinečnej životnej príležitosti, ktorú inde na svete nezažiješ. Nové pracovné ponuky budú na oficiálnom webe BAS pribúdať až do marca 2026 a pre niekoho to môže byť presne ten krok, ktorý zmení celý jeho život.

