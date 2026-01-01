Kategórie
dnes 1. januára 2026 o 11:00
Čas čítania 3:33

Kam vycestovať za teplom počas zimy? Toto je TOP 10 slnečných destinácií, ktoré ti pomôžu zabudnúť na sneh aj nekonečnú hmlu

Kam vycestovať za teplom počas zimy? Toto je TOP 10 slnečných destinácií, ktoré ti pomôžu zabudnúť na sneh aj nekonečnú hmlu
Zdroj: Unsplash / Louis Hansel
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Zatiaľ čo Európu ovláda zima, čoraz viac ľudí plánuje únik za slnkom. Vybrali sme pre teba 10 najlepších destinácií na sezónu 2025/2026, ktoré ponúkajú teplé počasie aj dobrú dostupnosť.

Zimná dovolenka v teple už dávno nie je luxusom len pre vyvolených. Pri správnom výbere destinácie vieš získať ideálnu kombináciu počasia, ceny, dostupnosti aj bezpečnosti.

V Refresheri sme pre teba vybrali 10 najlepších zimných sunspotov na sezónu 2025/2026, ktoré ponúkajú stabilné teploty, dobré letecké spojenia a široké možnosti oddychu od európskych ostrovov až po exotiku. Každá destinácia obsahuje orientačné ceny, ideálne mesiace na vycestovanie a aj krátke vysvetlenie, prečo sa tam skutočne oplatí ísť.

1. Kanárske ostrovy (Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria)

Teplota: 20 – 26 °C
Let: cca 4-5 hodiny
Cena: 420 – 1 040 € / osoba (v závislosti od zvoleného ubytovania a stráveného času)
Najlepší čas: december – marec
Ideálne pre: rodiny, páry, budget cestovateľov
Kanárské ostrovy, Fuerteventura
Zdroj: Flickr/dronepicr/volně k užití

Kanárske ostrovy sú zimnou klasikou. A právom. Stabilné počasie, výborná infraštruktúra a európsky štandard služieb z nich robia jednu z najistejších volieb. Tenerife ponúka pláže aj sopku Teide, Lanzarote zaujme surovou vulkanickou krajinou a Gran Canaria je mixom relaxu, miestnej kultúry a nočného života. Veľkým plusom je bezpečnosť, dobré ceny a možnosť vycestovať aj bez veľkého plánovania. Ideálna voľba, ak chceš teplo bez kultúrneho šoku.

ČEDOK, La Palma, Kanárské ostrovy
Zdroj: Čedok/propagační materiál
Odporúčané
Vianoce s Mongolmi v ulanbátarskom paneláku: Naše tradície tu nahrádza komunistický sviatok Vianoce s Mongolmi v ulanbátarskom paneláku: Naše tradície tu nahrádza komunistický sviatok 25. decembra 2025 o 17:00

2. Madeira (Portugalsko)

Teplota: 17 – 22 °C
Let: 3-4 hodiny
Cena: 470 – 920 € / osoba (v závislosti od zvoleného ubytovania a stráveného času)
Najlepší čas: február
Ideálne pre: páry, turistov, milovníkov prírody
madeira
Zdroj: REFRESHER/Adéla Ježková

Madeira nie je o extrémnych horúčavách, ale o príjemnej jari uprostred zimy. Ostrov je rajom pre pešiu turistiku. Levády (zavlažovacie kanály) ponúkajú unikátne trasy a výhľady. Skvelé je aj pozorovanie morského sveta, botanické záhrady či lokálna gastronómia. Madeira pôsobí pokojne, elegantne a je ideálna pre aktívnejších cestovateľov, ktorí chcú uniknúť zime bez preplnených rezortov.

madeira, presstrip
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

3. Dubaj (SAE)

Teplota: 24 – 30 °C
Let: cca 7 hodín
Cena: 820 – 1 720 € / osoba (v závislosti od zvoleného ubytovania a stráveného času)
Najlepší čas: december
Ideálne pre: tých, čo hľadajú luxus a adrenalín
Dubaj, veľkomesto, kde je všetko možné.
Dubaj, veľkomesto, kde je všetko možné. Zdroj: Dubai Tourism & Economy

Dubaj je synonymom istoty. Slnko tu máš prakticky garantované. Luxusné hotely, pláže, nákupné centrá, ale aj púštne safari či futuristická architektúra vytvárajú unikátny mix zážitkov. Zimné mesiace sú ideálne na objavovanie mesta bez extrémnych horúčav. Navyše ide o jednu z najbezpečnejších destinácií na svete, čo z nej robí top voľbu aj pre náročnejších cestovateľov.

dubaj
Zdroj: Pixabay/Selim
Odporúčané
Z Bratislavy sa dostaneš na jeden z najikonickejších ostrovov Grécka. Vieme, kedy linka na Mykonos štartuje a koľko stoja letenky Z Bratislavy sa dostaneš na jeden z najikonickejších ostrovov Grécka. Vieme, kedy linka na Mykonos štartuje a koľko stoja letenky 18. decembra 2025 o 12:27

4. Kapverdy

Teplota: 24 – 28 °C
Let: Priamy let z Viedne 7 hodín, s prestupom 10+
Cena: 700 – 1 150 € / osoba (v závislosti od zvoleného ubytovania a stráveného času)
Najlepší čas: január
Ideálne pre: relax, all-inclusive, páry
Kapverdy, Kapverdské ostrovy, jeskyně Blue Eye
Zdroj: CK Blue Style

Kapverdy sú ideálne, ak hľadáš pokoj, široké pláže a minimum stresu. Ostrovy ako Sal či Boa Vista ponúkajú dlhé pieskové pláže, stabilné teploty a veľmi dobrý pomer ceny a kvality. Nie je to o pamiatkach, ale o spomalení a oddychu. Táto destinácia je excelentnou voľbou pre ľudí, ktorí chcú vypnúť a užívať si teplo bez dlhého letu.

Kapverdské ostrovy, Kapverdy
Zdroj: CK Blue Style, propagační materiál

5. Maroko (Agadir, Marrákeš)

Teplota: 20 – 25 °C
Let: cca 4 hodiny
Cena: 300 – 800 € / osoba (v závislosti od zvoleného ubytovania a stráveného času)
Najlepší čas: december – február
Ideálne pre: kultúru, gastronómiu, low-cost cestovanie
Maroko
Zdroj: Unsplash / Louis Hansel

Maroko ponúka jeden z najlepších pomerov ceny a zážitku. Agadir je vhodný, ak si milovníkom pláží či rezortov, Marrákeš zase očarí trhmi, architektúrou a atmosférou. V zime sú teploty ideálne na objavovanie miest, záhrad aj Sahary. Skvelá kuchyňa, nízke ceny a exotika na dosah robia z Maroka jasného favorita medzi budget destináciami.

Cestovná kancelária Satur ponúka aj poznávacie zájazdy. Medzi obľúbené patrí napríklad Maroko.
Cestovná kancelária Satur ponúka aj poznávacie zájazdy. Medzi obľúbené patrí napríklad Maroko. Zdroj: Unsplash/Andre Blanco
Odporúčané
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko 8. decembra 2025 o 14:39
Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 2
CESTOVANIE CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS CESTOVNÝ RUCH DOVOLENKA KAM NA DOVOLENKU ZAHRANIČIE
1

