Zatiaľ čo Európu ovláda zima, čoraz viac ľudí plánuje únik za slnkom. Vybrali sme pre teba 10 najlepších destinácií na sezónu 2025/2026, ktoré ponúkajú teplé počasie aj dobrú dostupnosť.
Zimná dovolenka v teple už dávno nie je luxusom len pre vyvolených. Pri správnom výbere destinácie vieš získať ideálnu kombináciu počasia, ceny, dostupnosti aj bezpečnosti.
V Refresheri sme pre teba vybrali 10 najlepších zimných sunspotov na sezónu 2025/2026, ktoré ponúkajú stabilné teploty, dobré letecké spojenia a široké možnosti oddychu od európskych ostrovov až po exotiku. Každá destinácia obsahuje orientačné ceny, ideálne mesiace na vycestovanie a aj krátke vysvetlenie, prečo sa tam skutočne oplatí ísť.
1. Kanárske ostrovy (Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria)
Let: cca 4-5 hodiny
Cena: 420 – 1 040 € / osoba (v závislosti od zvoleného ubytovania a stráveného času)
Najlepší čas: december – marec
Ideálne pre: rodiny, páry, budget cestovateľov
Kanárske ostrovy sú zimnou klasikou. A právom. Stabilné počasie, výborná infraštruktúra a európsky štandard služieb z nich robia jednu z najistejších volieb. Tenerife ponúka pláže aj sopku Teide, Lanzarote zaujme surovou vulkanickou krajinou a Gran Canaria je mixom relaxu, miestnej kultúry a nočného života. Veľkým plusom je bezpečnosť, dobré ceny a možnosť vycestovať aj bez veľkého plánovania. Ideálna voľba, ak chceš teplo bez kultúrneho šoku.
2. Madeira (Portugalsko)
Let: 3-4 hodiny
Cena: 470 – 920 € / osoba (v závislosti od zvoleného ubytovania a stráveného času)
Najlepší čas: február
Ideálne pre: páry, turistov, milovníkov prírody
Madeira nie je o extrémnych horúčavách, ale o príjemnej jari uprostred zimy. Ostrov je rajom pre pešiu turistiku. Levády (zavlažovacie kanály) ponúkajú unikátne trasy a výhľady. Skvelé je aj pozorovanie morského sveta, botanické záhrady či lokálna gastronómia. Madeira pôsobí pokojne, elegantne a je ideálna pre aktívnejších cestovateľov, ktorí chcú uniknúť zime bez preplnených rezortov.
3. Dubaj (SAE)
Let: cca 7 hodín
Cena: 820 – 1 720 € / osoba (v závislosti od zvoleného ubytovania a stráveného času)
Najlepší čas: december
Ideálne pre: tých, čo hľadajú luxus a adrenalín
Dubaj je synonymom istoty. Slnko tu máš prakticky garantované. Luxusné hotely, pláže, nákupné centrá, ale aj púštne safari či futuristická architektúra vytvárajú unikátny mix zážitkov. Zimné mesiace sú ideálne na objavovanie mesta bez extrémnych horúčav. Navyše ide o jednu z najbezpečnejších destinácií na svete, čo z nej robí top voľbu aj pre náročnejších cestovateľov.
4. Kapverdy
Let: Priamy let z Viedne 7 hodín, s prestupom 10+
Cena: 700 – 1 150 € / osoba (v závislosti od zvoleného ubytovania a stráveného času)
Najlepší čas: január
Ideálne pre: relax, all-inclusive, páry
Kapverdy sú ideálne, ak hľadáš pokoj, široké pláže a minimum stresu. Ostrovy ako Sal či Boa Vista ponúkajú dlhé pieskové pláže, stabilné teploty a veľmi dobrý pomer ceny a kvality. Nie je to o pamiatkach, ale o spomalení a oddychu. Táto destinácia je excelentnou voľbou pre ľudí, ktorí chcú vypnúť a užívať si teplo bez dlhého letu.
5. Maroko (Agadir, Marrákeš)
Let: cca 4 hodiny
Cena: 300 – 800 € / osoba (v závislosti od zvoleného ubytovania a stráveného času)
Najlepší čas: december – február
Ideálne pre: kultúru, gastronómiu, low-cost cestovanie
Maroko ponúka jeden z najlepších pomerov ceny a zážitku. Agadir je vhodný, ak si milovníkom pláží či rezortov, Marrákeš zase očarí trhmi, architektúrou a atmosférou. V zime sú teploty ideálne na objavovanie miest, záhrad aj Sahary. Skvelá kuchyňa, nízke ceny a exotika na dosah robia z Maroka jasného favorita medzi budget destináciami.