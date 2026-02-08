Hlavné témy
dnes 8. februára 2026 o 16:45
Lukáš Turčan

Kto vyhrá Let's Dance 2026? Bookmakeri zverejnili odhady, toto sú najväčší favoriti

Kto vyhrá Let’s Dance 2026? Bookmakeri zverejnili odhady, toto sú najväčší favoriti
Zdroj: Facebook/@Let's Dance
Stávkové kancelárie už teraz naznačujú, ktoré známe mená majú v aktuálnej sérii Let's Dance najväčšiu šancu vyhrať.

Podľa spoločnosti Tipsport patria medzi hlavných favoritov herci Ján Koleník, Jakub Jablonský a Kristián Baran. Práve táto trojica má podľa aktuálnych kurzov najvyššiu pravdepodobnosť uspieť v silne obsadenom ročníku. Informoval o tom portál Mediaklik.

„Aktuálny ročník Let's Dance prichádza s výnimočným zložením účastníkov. Mali by sme byť teda svedkami excelentných tanečných výkonov, a rozhodovať o postupujúcich tak bude predovšetkým priazeň divákov,“ hovorí vedúci bookmakerov Tipsportu Pavol Boško.

Najlepšiu pozíciu má podľa neho Ján Koleník, ktorý je s kurzom 2:1 považovaný za hlavného favorita. Nasleduje Jakub Jablonský (2,5 : 1) a Kristián Baran (3 : 1). Medzi ženami vedie Nela Pocisková, ktorej kurz na víťazstvo je 4 : 1.

11. ročník Let’s Dance odštartuje 8. marca a finále je naplánované na 10. mája.

Anketa:
Kto je tvojím favoritom na víťaza 11. série ?
Ján Koleník
Petra Polnišová
Nela Pocisková
Juraj Mokrý
Jana Hospodárová
Vladimír Kobielsky
Gabriela Marcinková
Jakub Jablonský
Zuzana Porubjaková
Ján Koleník
54 %
Petra Polnišová
7 %
Nela Pocisková
8 %
Juraj Mokrý
4 %
Jana Hospodárová
0 %
Vladimír Kobielsky
1 %
Gabriela Marcinková
6 %
Jakub Jablonský
7 %
Zuzana Porubjaková
11 %
Zoznam tých, ktorí zabojujú o titul kráľa a kráľovnej tanečného parketu:
Zuzana Porubjaková druhé miesto 10. série
Kristián Baran víťaz 10. série
Jakub Jablonský víťaz 9. série
Gabriela Marcinková druhé miesto 8. série
Ján Koleník víťaz 7. série
Vladimír Kobielsky víťaz 6. série
Jana Hospodárová víťazka 5. série
Nela Pocisková víťazka 4. série
Juraj Mokrý víťaz 3. série
Petra Polnišová druhé miesto 3. série
Tohtoročnú sériu s podtitulom Gladiátori a šampióni uzatvára dvojica Ján Koleník a Jakub Jablonský. Samotná šou odštartuje už v nedeľu 8. marca. Let's Dance
SHOWBIZ & ZÁBAVA SHOWBIZ & ZÁBAVA TELEVÍZIA MARKÍZA
