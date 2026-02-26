Výskumy prinášajú rozporuplné výsledky a odborníci upozorňujú, že nejde o magické slová, ale o jasnosť a štruktúru zadania.
Skutočne záleží na tom, ako sa rozprávame s AI chatbotmi? Napríklad, či je lepšie byť milý, formulovať otázky neutrálne alebo používať urážky? Výskumy ukazujú rozporuplné výsledky: niektoré naznačujú, že zdvorilé formulácie môžu zlepšiť presnosť odpovedí, iné zistili pravý opak.
Odborníci však upozorňujú, že moderné AI modely sa výrazne zlepšili a malé jazykové zmeny (lichôtky, urážky či prílišná zdvorilosť) dnes už nemajú spoľahlivý vplyv na presnosť odpovedí. AI totiž nesimulujú skutočnú osobnosť ani emócie – len napodobňujú ľudské správanie. Ak chceš lepšie výsledky, je lepšie vnímať AI ako nástroj, nie ako človeka.
Ako s chatbotmi komunikovať efektívnejšie: pýtať si viacero možností namiesto jednej odpovede, dávať konkrétne príklady, nechať si od AI klásť doplňujúce otázky a formulovať zadania jasne a neutrálne.
Odborníci upozorňujú tiež na opatrnosť pri role-playingu. Hoci hranie rolí môže pomôcť pri kreatívnych úlohách či tréningu (napr. simulácia pracovného pohovoru), pri faktických otázkach môže znižovať presnosť a podporovať „skreslenia“. Zdvorilosť síce AI technicky nepomáha, no mnohí ľudia ju používajú zo zvyku – alebo zo symbolickej obavy z budúcej vzbury robotov.