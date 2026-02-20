Meno Karolína, ktoré doteraz niesla protagonistka v podaní Kateřiny Falbrovej, z filmu definitívne zmizne. Ku kauze sa pre Refresher vyjadrila aj samotná Karolína R.
Podľa informácií servera iDNES.cz bola zhoda krstných mien vo filme so skutočnými menami obetí jedným z najvýraznejších bodov kritiky. Autori, na čele s režisérom Ondřejom Provazníkom a producentom Jiřím Konečným, však stále trvajú na tom, že ide o fiktívnu drámu len voľne inšpirovanú realitou.
Proti tvorcom sa teraz postavila Karolína R., obeť skutočného zbormajstra Bohumila Kulínského. Podľa jej slov filmová snímka použila jej príbeh a traumu bez jej vedomia a súhlasu.
Technické zmeny a distribúcia
Ako sa teraz ukázalo, nepôjde iba o formálnu zmenu, ale o technické úpravy samotného diela. Film bude predabovaný a distribuovaný výhradne v upravenej zvukovej verzii. Úprava sa dotkne aj verzie na Netflixe, kde je film momentálne dostupný na pozretie.
Nové meno má byť zvolené tak, aby pôsobilo prirodzene, ale zároveň vylúčilo akúkoľvek zhodu s menami figurujúcimi v kauze Kulínský.
Kontext sporu
Konflikt medzi tvorcami a rodinou Karolíny R. trvá od vlaňajšej premiéry na karlovarskom festivale. Tvorcovia vo svojom vyhlásení pre médiá vyjadrili poľutovanie nad tým, že sa s dotknutou stranou nepodarilo nadviazať priamy dialóg a nájsť riešenie skôr.
Kľúčové body sporu: Fikcia vs. ukradnutá realita
Karolína R. vo svojom vyjadrení pre médiá vyvracia argumenty tvorcov, ktoré označuje za zavádzajúce.
„Ondřej Provazník ma výslovne uisťoval, že žiadny taký film nechystá a že pripravovaný film má byť všeobecný príbeh bez akejkoľvek podobnosti so zborom Bambini di Praga. Toto uisťovanie sa ukázalo ako nepravdivé,“ uvádza.
Žiadam tvorcov aj verejnosť: nechajte moju rodinu a rodiny ďalších bývalých členiek na pokoji.
Podľa nej nejde len o meno, ale o „vykradnutie“ konkrétnych situácií z roku 1992, ktoré sa stali práve jej (vrátane detailov so saunou v Peci pod Sněžkou). Tvrdí, že v danej dobe neexistuje iná obeť s týmto osudom.
Útok na rodinu
Tvorcovia filmu v médiách naznačovali, že spor vyvolal brat obete, producent Radovan Síbrt, z osobných alebo profesijných dôvodov. Karolína to však rázne odmieta. „Môj brat jednal až po dohode so mnou v momente, keď som bola neschopná akejkoľvek obrany. Útoky na neho beriem ako útoky na mňa,“ opisuje.
Dodáva, že akékoľvek spochybňovanie jeho zámeru v zmysle, že tvorcom závidí, že jednal zákerne a tak ďalej, je úplne scestné. „Svedčí o nepochopení toho, čo sa deje s traumatizovaným človekom,“ hovorí.
Čiastku 10 miliónov korún žiadam v žalobe, ktorú som podala potom, čo mimosúdne jednania stroskotali vinou nečinnosti tvorcov. Čiastka má byť určená na pomoc obetiam sexuálneho násilia.
Obzvlášť bolestivo nesie obviňovanie rodičov obetí a naratív, že niečo zanedbali. Film a následná kampaň podľa nej zhmotnili obrovskú bolesť celej rodine.
„V BDP bol úplne jasný systém a žiadna aktivita týmto smerom by na výbere nič nezmenila. Vždy šlo o kvalitu spevu, a ten bol rozhodujúcim kritériom. Žiadam tvorcov aj verejnosť: nechajte moju rodinu a rodiny ďalších bývalých členiek na pokoji,“ uvádza.
Peniaze pre obete sexuálneho násilia
Počas mimosúdnych jednaní oslovila tvorcov prostredníctvom svojho právneho zástupcu, aby sami navrhli výšku finančného vyrovnania. Tvorcovia podľa nej deklarovali ochotu k dohode, avšak cez opakované výzvy nikdy nepredložili konkrétny návrh.
Naozaj by som tvorcom nepriala, aby zažívali psychickú a fyzickú bolesť, ktorú cítim ja od momentu, keď mal film vlani v lete premiéru. Táto bolesť ma takmer vyradila z bežného života.
„Čiastku 10 miliónov korún žiadam v žalobe, ktorú som podala potom, čo mimosúdne jednania stroskotali vinou nečinnosti tvorcov. Čiastka má byť určená na pomoc obetiam sexuálneho násilia, vrátane pomoci psychologickej a právnej, o tomto účele finančnej kompenzácie boli tvorcovia od začiatku informovaní,“ vysvetľuje.
Zbormajster mal podľa jej názoru jasný komerčný zámer. „Je to zrejmé aj z masívnej propagačnej kampane cielene vyvolávajúcej spájanie filmu s bulvárne známou kauzou Bohumila Kulínského,“ hovorí.
V žalobe na tvorcov žiada len to, aby film nebol uvedený v televíznom vysielaní v Česku. „Takéto vysielanie filmu, ktoré mne aj ďalším obetiam Bohumila Kulínského ubližuje, by bolo opäť sprevádzané masívnou kampaňou, ktorá nás vystaví novej vlne bolestivej retraumatizácie,“ opisuje.
Zásah do života ďalších obetí
„Viem o existencii ďalších obetí, ktoré sa cítia filmom retraumatizované. Aj v ich záujme bola podaná žaloba. Film sa tak netýka len mojej osoby, ale aj ďalších dievčat/žien, ktoré už boli niekoľkokrát v dôsledku trestnej činnosti poškodené,“ uvádza.
Hodnota žiadneho umeleckého diela nemôže byť vyvážená takou mierou cudzieho utrpenia.
Jej život sa od zverejnenia filmu vraj zmenil skôr na prežívanie a každodennú výzvu, ako v tomto psychickom stave zvládnuť ďalší deň.
„Nejde pritom len o moju bolesť. Film vyvoláva aj bolesť ďalších bývalých členiek a členov Bambini di Praga aj ich najbližších. Tieto skutočné osoby si tak musia znovu nedobrovoľne prechádzať dávnymi traumami. Týka sa to aj rodičov obetí, ktorí sú navyše v niektorých prípadoch neprávom obviňovaní, že niečo zanedbali,“ dodala Karolína R.