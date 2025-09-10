Svoju skúsenosť s hrôzami prenasledovania porozprávala Lucia, ktorá situáciu prežívala vyše roka.
„Tri štvrtiny žien, ktoré zavraždil bývalý alebo súčasný partner, predtým
páchateľ prenasledoval,“ podelí sa s nami o nebezpečnú štatistiku Daša Dostálová, PhD., poradkyňa pre ženy zažívajúce násilie a riaditeľka poradenského centra ALEJ.
Čoraz väčší podiel prípadov, ktoré poradcovia riešia, sa týka stalkingu a kyberstalkingu. Aktuálne výskumy pritom podľa nich potvrdzujú, že terčom stalkingu sa častejšie ako verejne známe osobnosti stávajú bežné ženy.
O svoju skúsenosť so stalkingom sa s nami rozhodla podeliť Lucia (meno sme na jej žiadosť zmenili pre zachovanie anonymity). V rozhovore pre Refresher otvorene hovorí o tom, ako z bežného zoznámenia cez aplikáciu vznikla rozsiahla trauma, ktorá ju izolovala od okolia a naštrbila pracovné vzťahy.
Odpovedá precízne, miestami len útržkovito, ako niekto, kto sa naučil formulovať svoje utrpenie tak, aby pôsobilo zrozumiteľne pre ostatných. Ako sama hovorí, v detstve otcovi trpiacemu rakovinou pľúc prisľúbila, že fajčiť nikdy nebude. Počas rozhovoru si však Lucia trikrát zapaľuje cigaretu, raz dokonca preruší nahrávanie.
- Ako Luciin stalker vypátral adresu jej bydliska
- Koľko správ denne jej bol schopný poslať a čo obsahovali
- Čo bolo zlomovým momentom, ktorý Luciu presvedčil ísť na políciu
- Aké sú základné znaky stalkingu a kedy treba spozornieť
- Za aké zámienky stalkeri najčastejšie schovávajú svoje správanie
- Čo je erotománia a prečo je v súvislosti so stalkingom mimoriadne nebezpečná
Pamätáš si ešte, aké to bolo, keď ste sa prvýkrát spoznali? Čo ťa na ňom zaujalo?
Spoznali sme sa cez zoznamovaciu aplikáciu. Vystupoval veľmi distingvovane. Elegantný, pozorný, mierne zdržanlivý, ale sebavedomý. Keď sme si začali písať, spomínam si, že som si povedala: „Konečne niekto normálny.“
Konverzácie cez internet časom prirodzene prerástli do prvých stretnutí a tie boli prekvapivo ešte viac fajn než písmenká na obrazovke. Brával ma na dobré večere, zaujímavé výstavy, posúval mi knihy... Ale spätne si uvedomujem, že bol až príliš prítomný.
Čo tým myslíš, že bol príliš „prítomný“?
Odrazu ho proste bolo všade veľa. Bol to také typické zasypávanie pozornosťou. Neustále mi hovoril, že som výnimočná, že si so mnou sadol od prvej sekundy. Vtedy mi to až tak neprekážalo, ale spätne si spomínam, že už po druhom stretnutí sa ma napríklad začal pýtať, prečo mi niekedy trvá dlhšie mu odpísať. Vtedy mi to prišlo ako záujem.
Väčšina definícií charakterizuje stalking ako vzorec úmyselného, vtieravého a zastrašujúceho správania, ktoré v prenasledovanej osobe vyvoláva strach alebo úzkosť.
Jedna z dodnes uznávaných kategorizácií stalkerov rozlišuje päť typov prenasledujúcich osôb: odmietnutý, hľadač intimity, nahnevaný, nekompetentný, predátor.
Niekedy si stalker ženu vyhliadne a zistí si o nej vopred rôzne informácie – doslova si ju prelustruje a potom inscenuje zdanlivo spontánne zoznámenie. Ženy si však túto skutočnosť častokrát uvedomia až spätne.
- Daša Dostálová, PhD., riaditeľka a poradkyňa, poradenské centrum ALEJ
Kedy prišiel pocit, že vzťah medzi vami nebude fungovať?
Nevolala by som to ani vzťah. Písali sme si asi dva týždne, následne sme sa stretávali sotva tri mesiace. Mne to prestalo dávať zmysel. Nerozumeli sme si hodnotovo, zle znášal, keď som sa smiala na cudzích vtipoch... Tak som to ukončila.
Ako to prijal?
Nechcem povedať, že sa zrútil, to by asi bolo prisilné pomenovanie. No stotožnený s mojím rozhodnutím nebol. V podstate ma prosil, aby som zmenila názor, hovoril, že mi dokáže, že sme pre seba stvorení. Vtedy mi to prišlo nesmierne absurdné a takmer som sa zasmiala, dnes ma tá veta však desí.
Napokon sme sa rozlúčili s tým, že o pár hodín ma kontaktoval cez správu. Napísal mi len, že si to nechal uležať v hlave a že rešpektuje moje rozhodnutie. Vydýchla som si.
To bolo vo štvrtok. V pondelok ráno už stál pred vchodom môjho bytu s kávou v ruke. Tvrdil, že ju doniesol len tak, na zmierenie. Prvé, čo mi prebleslo hlavou, bolo, že nemá odkiaľ vedieť, kde vlastne bývam.
Máš predstavu, ako mohol prísť k tvojej adrese?
Nemám. Nikdy ma nebol odprevadiť ani nič podobné. Zo stretnutí som si brávala taxíky.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako Luciin stalker vypátral adresu jej bydliska
- Koľko správ denne jej bol schopný poslať a čo obsahovali
- Čo bolo zlomovým momentom, ktorý Luciu presvedčil ísť na políciu
- Aké sú základné znaky stalkingu a kedy treba spozornieť
- Za aké zámienky stalkeri najčastejšie schovávajú svoje správanie
- Čo je erotománia a prečo je v súvislosti so stalkingom mimoriadne nebezpečná