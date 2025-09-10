Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 10. septembra 2025 o 16:00
Čas čítania 8:45
Zdenka Hvolková

Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)

Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
Zdroj: Lucia Archív
ZAUJÍMAVOSTI BEZPEČNOSŤ NA INTERNETE DUŠEVNÉ ZDRAVIE ROZHOVORY STALKER
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Svoju skúsenosť s hrôzami prenasledovania porozprávala Lucia, ktorá situáciu prežívala vyše roka.

„Tri štvrtiny žien, ktoré zavraždil bývalý alebo súčasný partner, predtým
páchateľ prenasledoval,“ podelí sa s nami o nebezpečnú štatistiku Daša Dostálová, PhD., poradkyňa pre ženy zažívajúce násilie a riaditeľka poradenského centra ALEJ.

Čoraz väčší podiel prípadov, ktoré poradcovia riešia, sa týka stalkingu a kyberstalkingu. Aktuálne výskumy pritom podľa nich potvrdzujú, že terčom stalkingu sa častejšie ako verejne známe osobnosti stávajú bežné ženy.

O svoju skúsenosť so stalkingom sa s nami rozhodla podeliť Lucia (meno sme na jej žiadosť zmenili pre zachovanie anonymity). V rozhovore pre Refresher otvorene hovorí o tom, ako z bežného zoznámenia cez aplikáciu vznikla rozsiahla trauma, ktorá ju izolovala od okolia a naštrbila pracovné vzťahy.

Odpovedá precízne, miestami len útržkovito, ako niekto, kto sa naučil formulovať svoje utrpenie tak, aby pôsobilo zrozumiteľne pre ostatných. Ako sama hovorí, v detstve otcovi trpiacemu rakovinou pľúc prisľúbila, že fajčiť nikdy nebude. Počas rozhovoru si však Lucia trikrát zapaľuje cigaretu, raz dokonca preruší nahrávanie.

Odporúčané
Fenomén love bombing: „Priateľ ma zasypával darmi, ale nemala som slobodu a ani voľný čas bez neho,“ hovorí Laura Fenomén love bombing: „Priateľ ma zasypával darmi, ale nemala som slobodu a ani voľný čas bez neho,“ hovorí Laura 24. marca 2025 o 15:00
V tomto článku si prečítaš:
- Ako Luciin stalker vypátral adresu jej bydliska
- Koľko správ denne jej bol schopný poslať a čo obsahovali
- Čo bolo zlomovým momentom, ktorý Luciu presvedčil ísť na políciu
- Aké sú základné znaky stalkingu a kedy treba spozornieť
- Za aké zámienky stalkeri najčastejšie schovávajú svoje správanie
- Čo je erotománia a prečo je v súvislosti so stalkingom mimoriadne nebezpečná
Ak ťa zaujíma, ako sa starať o svoju psychickú pohodu, hľadáš tipy na zvládanie stresu či rozhovory s odborníkmi o mentálnom zdraví, ale aj dôležité informácie o prevencii a podpore pri vážnych témach, ako je sexuálne násilie či násilie páchané na ženách, nezabudni dať odber téme DUŠEVNÉ ZDRAVIE, aby ti nič podstatné pre tvoju myseľ, bezpečie a pohodu neušlo.

Pamätáš si ešte, aké to bolo, keď ste sa prvýkrát spoznali? Čo ťa na ňom zaujalo?

Spoznali sme sa cez zoznamovaciu aplikáciu. Vystupoval veľmi distingvovane. Elegantný, pozorný, mierne zdržanlivý, ale sebavedomý. Keď sme si začali písať, spomínam si, že som si povedala: „Konečne niekto normálny.“

Konverzácie cez internet časom prirodzene prerástli do prvých stretnutí a tie boli prekvapivo ešte viac fajn než písmenká na obrazovke. Brával ma na dobré večere, zaujímavé výstavy, posúval mi knihy... Ale spätne si uvedomujem, že bol až príliš prítomný.

Čo tým myslíš, že bol príliš „prítomný“?

Odrazu ho proste bolo všade veľa. Bol to také typické zasypávanie pozornosťou. Neustále mi hovoril, že som výnimočná, že si so mnou sadol od prvej sekundy. Vtedy mi to až tak neprekážalo, ale spätne si spomínam, že už po druhom stretnutí sa ma napríklad začal pýtať, prečo mi niekedy trvá dlhšie mu odpísať. Vtedy mi to prišlo ako záujem.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Zdroj: Netflix/ volně k užití

Väčšina definícií charakterizuje stalking ako vzorec úmyselného, vtieravého a zastrašujúceho správania, ktoré v prenasledovanej osobe vyvoláva strach alebo úzkosť.
Jedna z dodnes uznávaných kategorizácií stalkerov rozlišuje päť typov prenasledujúcich osôb: odmietnutý, hľadač intimity, nahnevaný, nekompetentný, predátor.
Niekedy si stalker ženu vyhliadne a zistí si o nej vopred rôzne informácie – doslova si ju prelustruje a potom inscenuje zdanlivo spontánne zoznámenie. Ženy si však túto skutočnosť častokrát uvedomia až spätne.

- Daša Dostálová, PhD., riaditeľka a poradkyňa, poradenské centrum ALEJ

Kedy prišiel pocit, že vzťah medzi vami nebude fungovať?

Nevolala by som to ani vzťah. Písali sme si asi dva týždne, následne sme sa stretávali sotva tri mesiace. Mne to prestalo dávať zmysel. Nerozumeli sme si hodnotovo, zle znášal, keď som sa smiala na cudzích vtipoch... Tak som to ukončila.

Ako to prijal?

Nechcem povedať, že sa zrútil, to by asi bolo prisilné pomenovanie. No stotožnený s mojím rozhodnutím nebol. V podstate ma prosil, aby som zmenila názor, hovoril, že mi dokáže, že sme pre seba stvorení. Vtedy mi to prišlo nesmierne absurdné a takmer som sa zasmiala, dnes ma tá veta však desí.

Odporúčané
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor) Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor) 10. septembra 2025 o 17:00

Napokon sme sa rozlúčili s tým, že o pár hodín ma kontaktoval cez správu. Napísal mi len, že si to nechal uležať v hlave a že rešpektuje moje rozhodnutie. Vydýchla som si.

To bolo vo štvrtok. V pondelok ráno už stál pred vchodom môjho bytu s kávou v ruke. Tvrdil, že ju doniesol len tak, na zmierenie. Prvé, čo mi prebleslo hlavou, bolo, že nemá odkiaľ vedieť, kde vlastne bývam.

Máš predstavu, ako mohol prísť k tvojej adrese?

Nemám. Nikdy ma nebol odprevadiť ani nič podobné. Zo stretnutí som si brávala taxíky.

Odporúčané
Letná depresia či potreba neustále niekde byť. FOMO kradne slobodu, ako proti nemu bojovať? Letná depresia či potreba neustále niekde byť. FOMO kradne slobodu, ako proti nemu bojovať? 28. júla 2025 o 16:00
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu Refresher+ už od 1€

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako Luciin stalker vypátral adresu jej bydliska
  • Koľko správ denne jej bol schopný poslať a čo obsahovali
  • Čo bolo zlomovým momentom, ktorý Luciu presvedčil ísť na políciu
  • Aké sú základné znaky stalkingu a kedy treba spozornieť
  • Za aké zámienky stalkeri najčastejšie schovávajú svoje správanie
  • Čo je erotománia a prečo je v súvislosti so stalkingom mimoriadne nebezpečná
Dočítaj článok už od 1 €
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 188192 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Bagetka na Račku ZDARMA , Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat alebo 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA
Zobraziť všetky (13)
Súvisiace témy
BEZPEČNOSŤ NA INTERNETE DUŠEVNÉ ZDRAVIE ROZHOVORY STALKER
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Lucia Archív
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
včera o 11:30
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
28. 8. 2025 14:00
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
2. 9. 2025 10:00
21-ročná Charlotte je private pilotka, letel s ňou už aj Separ či Pil C: Táto služba nefunguje za barter
refresher+
Odporúčané
21-ročná Charlotte je private pilotka, letel s ňou už aj Separ či Pil C: Táto služba nefunguje za barter
pred 2 dňami
Storky
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lady Gaga zažiarila v českej značke. Mala ju na sebe v uliciach New Yorku
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Toto sú účastníci 5. série Love Islandu: Zubná asistentka či kaskadér z Londýna
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor..
Lifestyle news
Lietajúce auto zo Slovenska je opäť na scéne. Po rokoch sa objaví na výstavnom pódiu pred hodinou
Tento DC seriál môže poraziť Menendezovcov aj Adolescenta. Colin Farrell sa kvôli nemu zmenil na nepoznanie pred 2 hodinami
Toto sú svadobné red flags. Podľa fotografov predpovedajú rozvod ešte skôr, než sa rozkrojí torta pred 3 hodinami
Epsteinova narodeninová kniha rozvírila americkú politiku: Pod kresbou nahého tela je podpis „Donald“, Trump sa bráni dnes o 16:31
Petra Vlhová potvrdila návrat na lyže. Popri rehabilitácii otvorila aj vlastné múzeum dnes o 15:25
Najväčšie slovenské mestá opäť rozžiari Biela noc. Svoje inštalácie predvedie v najbližších dňoch vyše 200 umelcov dnes o 14:12
Slovenský lekár vyvinul prelomový typ operácie. Jeho prínos ocenili aj odborníci zo zahraničia dnes o 13:00
VIDEO: Nová luxusná jachta sa potopila už pri svojej prvej plavbe. Posádka musela doplávať k pobrežiu dnes o 11:58
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč v reálnom čase priamo do ucha dnes o 10:46
Česká novinka je prepadákom v kinách aj na Netflixe. Nepomohli ani dobré recenzie dnes o 09:55
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Poľsko Polícia SR
Viac
Poľský turista spadol z Gerlachovského štítu. Napriek zásahu záchranárov zraneniam podľahol
pred hodinou
Wizz Air presúva časť letov z Viedne do Bratislavy. Zruší desiatky liniek
pred 2 hodinami
Zamestnávatelia varujú pred dopadom nového konsolidačného balíka: Vyššie dane a odvody ohrozujú podnikanie a pracovné miesta
pred 3 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
včera o 11:30
Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov
V spolupráci
Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov
pred 3 hodinami
Epsteinova narodeninová kniha rozvírila americkú politiku: Pod kresbou nahého tela je podpis „Donald“, Trump sa bráni
Epsteinova narodeninová kniha rozvírila americkú politiku: Pod kresbou nahého tela je podpis „Donald“, Trump sa bráni
dnes o 16:31
Samsung ma zobral do Berlína. Odhalil nový smartfón a AI domácnosť, ktorá mi vyrazila dych (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Samsung ma zobral do Berlína. Odhalil nový smartfón a AI domácnosť, ktorá mi vyrazila dych (REPORTÁŽ)
dnes o 12:00
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
včera o 17:29
IKEA a Gustaf Westman predstavili sviatočnú kolekciu plnú crazy dizajnu. Prišli napríklad s tanierom na mäsové guľôčky
IKEA a Gustaf Westman predstavili sviatočnú kolekciu plnú crazy dizajnu. Prišli napríklad s tanierom na mäsové guľôčky
včera o 18:15
Viac z Hudba Všetko
Žúr na Zámku v Pezinku sa nezadržateľne blíži. Túto noc nemôžeš zmeškať (LINE-UP)
Udalosti
5. 9. 2025 20:00
Mediálna spolupráca
Žúr na Zámku v Pezinku sa nezadržateľne blíži. Túto noc nemôžeš zmeškať (LINE-UP)
5. 9. 2025 20:00
Prvá ženská posila rychlích kluků vydala svoje prvé EP. Juli Koli prichádza s debutom Konec Prázdnin
5. 9. 2025 15:41
Pil C a Luca Brassi vyrážajú na Brat Tour. Zastavia sa v mestách po celom Slovensku aj v Česku
5. 9. 2025 7:44
Viac z Osobnosti Všetko
Pil C a Luca Brassi10x sa ostro pustili do Mateja Zrebného: „Keď ťa niekde uvidím, dám ti facku“
Youtube a influenceri
včera o 13:11
Pil C a Luca Brassi10x sa ostro pustili do Mateja Zrebného: „Keď ťa niekde uvidím, dám ti facku“
včera o 13:11
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
včera o 17:29
Nový hviezdny pár na obzore? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
pred 2 dňami
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Tento DC seriál môže poraziť Menendezovcov aj Adolescenta. Colin Farrell sa kvôli nemu zmenil na nepoznanie
Filmy
pred 2 hodinami
Tento DC seriál môže poraziť Menendezovcov aj Adolescenta. Colin Farrell sa kvôli nemu zmenil na nepoznanie
pred 2 hodinami
Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach
pred 2 dňami
Česká novinka je prepadákom v kinách aj na Netflixe. Nepomohli ani dobré recenzie
dnes o 09:55

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov
Zaujímavosti
pred 3 hodinami
V spolupráci
Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov
pred 3 hodinami
Aj tebe už chýbajú horúce slnečné lúče a dovolenková atmosféra?
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
refresher+
Odporúčané
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
dnes o 16:00
Spoločnosť HSF System SK získala kľúčový certifikát. Patrí medzi prvých dvadsať firiem na Slovensku s oprávnením pre vyhradené stavby
PR správa
Spoločnosť HSF System SK získala kľúčový certifikát. Patrí medzi prvých dvadsať firiem na Slovensku s oprávnením pre vyhradené stavby
dnes o 15:42
Spoločnosť Yummy prichádza do Bratislavy: Varte doma jednoducho, bez stresu a zbytočného plytvania potravinam
PR správa
Spoločnosť Yummy prichádza do Bratislavy: Varte doma jednoducho, bez stresu a zbytočného plytvania potravinam
dnes o 12:14
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
včera o 17:29
Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach
Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach
pred 2 dňami
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš
včera o 20:21
Pil C a Luca Brassi10x sa ostro pustili do Mateja Zrebného: „Keď ťa niekde uvidím, dám ti facku“
Pil C a Luca Brassi10x sa ostro pustili do Mateja Zrebného: „Keď ťa niekde uvidím, dám ti facku“
včera o 13:11
„Ty čuráku,“ vyhrážal sa vraj umelecký riaditeľ SNG výtvarníkom z Čiernych dier. Tí žiadajú stiahnutie ich diel z výstavy
„Ty čuráku,“ vyhrážal sa vraj umelecký riaditeľ SNG výtvarníkom z Čiernych dier. Tí žiadajú stiahnutie ich diel z výstavy
včera o 08:48
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
5. 9. 2025 9:00
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
pred 2 dňami
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
včera o 17:29
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
pred 2 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia