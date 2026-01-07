Samých nás prekvapilo, ako málo skutočne očakávaných seriálov bude na Netflixe v roku 2026. Kde teda uvidíš tie najlepšie?
Po výbere najlepších filmov, seriálov a hier roka 2025 sa postupne presúvame na predstavenie tých najočakávanejších na rok 2026. Tento rok bude špeciálny pre fanúšikov Game of Thrones, komediálnych drám od Apple TV+, superhrdinských seriálov, ale aj cenami Emmy ovenčených seriálov od HBO, pri ktorých si poplačeme.
1. Industry (4. séria, HBO Max) – 11. január
Sex, drogy, alkohol a obchody za stovky miliónov dolárov. Hviezdy seriálu, ktorý má najbližšie ku geniálnemu Succession, sa zmietajú v osobných a pracovných problémoch v každej časti. Každej jednej postave by ste asi napľuli do tváre (aj keď oni si to už vlastne robia navzájom v posteli), ale aj tak sa na nich nemôžete prestať pozerať. Nové časti nás opäť zavedú do sveta finančných žralokov.
2. A Knight of the Seven Kingdoms (1. séria, HBO Max) – 18. január
V poradí tretí seriál zo sveta Game of Thrones nás zavedie sto rokov pred udalosti House of the Dragon. Hlavnými hrdinami budú rytier Duncal the Tall a jeho panoš Egg. Spoločne sa vyberú na nezabudnuteľné dobrodružstvá naprieč Westerosom. Stretnú kráľov, Targaryenovcov a budú čeliť drakom aj vojskám. Prvá séria bude mať len šesť epizód.
3. Shrinking (3. séria, Apple TV+) – 28. január
Dramédia od Applu o vyrovnávaní sa s tragickými udalosťami si získala srdcia divákov v prvej sérii, len aby ich v tej druhej rozdrvila. Jason Siegel a Harrison Ford hrajú hlavné roly psychoterapeutov, ktorí majú na svoju prácu a život veľmi odlišné pohľady.
4. Rooster (1. séria, HBO Max) – marec
Steve Carrell to po nie príliš podarenej komédii Space Force predsa len ešte raz skúsi s tradičným komediálnym formátom. V Rooster bude hrať vysokoškolského profesora v kancelárskom prostredí.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aké streamingové služby sa oplatí zaplatiť si v roku 2026 a ktoré sa oplatia viac ako Netflix či HBO Max.
- Aký nečakaný seriál natočil Nicolas Cage.
- O čom bude 2. séria Beef od Netflixu či novinka od tvorcu Baby Reindeer.
- Čo chystajú tvorcovia Stranger Things, o čom bude štvrtá séria Ted Lasso a aké ďalšie seriálové pecky tento rok uvidíme.