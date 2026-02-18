Seriál, ktorý odštartoval jej kariéru, oslavuje už 20 rokov. Miley Cyrus si pre fanúšikov prichystala prekvapenie, ktoré nikto nečakal.
Prekvapenie s názvom Hannah Montana 20th Anniversary Special bude mať premiéru 24. marca na Disney+ a nakrúcalo sa pred publikom v štúdiu.
Súčasťou večera bude osobný rozhovor Miley Cyrus s Alexandrou Cooper, známou z podcastu Call Her Daddy. Speváčka sa v ňom vráti k obdobiu, keď sa z mladej herečky stala idolom niekoľkých dievčat po celom svete.
Fanúšikovia uvidia aj doteraz nezverejnené zábery zo zákulisia a znovu vytvorené kulisy, ktoré si fanúšikovia pamätajú zo seriálu. Uvidia napríklad dom rodiny Stewartovcov či jej ikonický šatník, píše The Rolling Stone.
Naznačuje sa, že by mohlo dôjsť aj na hudbu. Disney totiž v oficiálnom vyhlásení spomenul návrat známych piesní. „Vráti sa aj niekoľko známych melódií, ktoré sa opäť dostanú do centra pozornosti.“ Niektoré z najväčších hitov Hannah boli „Nobody’s Perfect“, „Supergirl“ a „If We Were a Movie“.
Miley sa netají tým, že projekt berie veľmi osobne a Hannah Montana navždy zostane súčasťou jej identity. „Hannah Montana bude vždy súčasťou toho, kým som. To, čo začalo ako televízny seriál, sa stalo spoločným zážitkom, ktorý ovplyvnil môj život a životy mnohých fanúšikov, a za toto spojenie budem vždy vďačná. Som veľmi hrdá na to, že aj po toľkých rokoch to pre ľudí stále toľko znamená. Týmto „Hannahversary“ chcem osláviť a poďakovať fanúšikom, ktorí ma podporovali 20 rokov,“ prezradila vo vyhlásení.