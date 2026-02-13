Lovestream odhalil druhého headlinera. Na festival príde David Guetta

Organizátori Lovestreamu oznámili druhého headlinera budúcoročného ročníka. Na festivale vystúpi v auguste francúzsky DJ David Guetta.
Organizátori Lovestreamu odtajnili druhého headlinera budúcoročného festivalu. Po prvých oznámeniach teraz potvrdili aj príchod svetovej DJskej špičky. Do Bratislavy zamieri David Guetta.
Guetta sa predstaví v nedeľu 9. augusta a prinesie so sebou svoju aktuálnu „Monolith Show“, ktorá je postavená na výraznej vizuálnej produkcii a jeho najväčších hitoch.
Piaty ročník Lovestream festivalu sa uskutoční od 7. do 9. augusta 2026 na Starom letisku vo Vajnoroch v Bratislave. Organizátori budú ďalšie mená z line-upu zverejňovať postupne.
Pôjdeš na festival?
Určite áno, teším sa.
Ešte premýšľam.
Nie, nemám v pláne.
Určite áno, teším sa.
41 %
Ešte premýšľam.
33 %
Nie, nemám v pláne.
26 %
