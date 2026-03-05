V rámci svojho európskeho turné I’m Back! vystúpi 14. novembra v bratislavskej Tipos Aréne.
Mr. Worldwide tento rok roztancuje Bratislavu! V rámci svojho európskeho turné I’m Back! totiž oznámil, že 14. novembra rozpúta svoju energickú párty aj v bratislavskej Tipos Aréne. Fanúšikovia sa môžu tešiť na večer plný hitov, tanečnej atmosféry a typickej show, ktorou je Pitbull známy po celom svete.
Do nášho hlavného mesta dorazí so špeciálnym hosťom Lil Jonom.
Je čas pripraviť si plešku
Pitbullových hitov jednoducho nikdy nie je dosť. Legendárne piesne ako Give Me Everything, Feel This Moment alebo Hotel Room Service v roku 2025 nadchli celú Európu počas turné Party After Dark.
Zároveň sa počas turné rozmohol trend „The Bald E’s“, ako ho sám Pitbull neskôr pomenoval. Tisíce fanúšikov a fanúšičiek chodili na koncerty prezlečení za neho, v oblekoch, slnečných okuliaroch, a hlavným ťahákom kostýmu je falošná pleška na počesť charakteristického vzhľadu umelca.
Trend rozhodne neutícha, práve naopak. Sám Pitbull povedal, že ho chce dostať do Guinnessovej knihy rekordov. Svetový rekord v najväčšom zhromaždení ľudí s falošnou pleškou sa pokúsi prekonať počas koncertu v Londýne na festivale BST Hyde Park Festival. Dá sa však očakávať, že „plešatci“ budú chodiť na všetky jeho koncerty vo všetkých krajinách.
Priprav sa na boj o lístky
Vstupenky na novo pridané koncerty budú dostupné v predpredaji pre fanúšikov zaregistrovaných na stránke www.pitbullmusic.com v stredu 11. marca od 10:00.
Všeobecný predaj vstupeniek sa začne v piatok 13. marca o 10:00 na www.VIVIEN.sk
a v sieti Ticketportal.
Pitbull, vlastným menom Armando Christian Pérez, je držiteľom ceny Grammy a umelcom s miliardami prehratí na Spotify a zhliadnutí na YouTube. Okrem hudby sa venuje podnikaniu, založil nahrávaciu spoločnosť Mr. 305 a značku vodky Voli 305a, a filantropii. Stojí za sieťou 14 verejných škôl bez školného SLAM! (Sports Leadership Arts Management), ktoré poskytujú vzdelanie viac než 10 tisícom študentov a študentiek v Spojených štátoch.
Nedávno sa zapísal do histórie tým, že v spojení s floridskou univerzitou premenoval jej futbalový štadión na Pitbull Stadium. Je to prvý športový štadión v USA pomenovaný po umelcovi.