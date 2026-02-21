Hlavné témy
Tento článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Lidl.
včera 21. februára 2026 o 9:00
Čas čítania 3:18
Sponzorovaný obsah

Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny

Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
Zdroj: Lidl Slovensko
Podľa slov našich respondentov zdraželi najmä mliečne produkty.

Nejeden Slovák riešil za posledné obdobie infláciu a cenu potravín. Aký majú teda mesačný budget? Presne to sme sa spýtali našich sledovateľov. Okrem toho nás zaujímalo, čo najčastejšie kupujú, na čo míňajú najviac peňazí, ako šetria a či majú pocit, že teraz míňajú oproti minulému roku viac.

„Nič nekúpim a stojí ma to 50 eur“

21-ročný Denis má na mesiac vyhradených 200 eur. Bežne nakupuje zeleninu, ovocie, pečivo, šunku, syr a maslo: „Najviac míňam na bezlaktózové veci, mäso a maslo. Maslo podľa mňa zdraželo a aj sladkosti. Ušetrím tak, že používam klubové karty a sem-tam si pozriem zlacnené produkty.“

Viktória má tiež 21 rokov a jej budget na nákup je okolo 200 – 250 eur: „Najčastejšie kupujem zeleninu, ovocie a mäso – na to míňam najviac. Mám pocit, že ceny šli hore vo všeobecnosti, pretože prídem domov, v podstate nič som si nekúpila a stálo ma to minimálne 50 eur.“

Respondentka dodala, že podľa nej cenovo išlo hore najmä bezlaktózové mlieko a maslo, ktoré používa dosť často.

Naľavo Denis (21 r.), napravo Viktória (21 r.).
Naľavo Denis (21 r.), napravo Viktória (21 r.). Zdroj: Archív respondentov

Do 300 eur nakupuje aj Kristy, ktorá tiež pociťuje nárast cien. Vysvetlila nám, že sa snaží nakupovať nielen podľa ceny, ale aj podľa kvality. Najčastejšie kupuje ovocie, zeleninu, ryby a doplnky výživy, ako kreatín.

„Ak je niečo, čo pravidelne kupujem v zľave, zásobím sa. To vtedy kupujem aj po 10 – 20 kusov,“ vysvetľuje Kristy svoj tip na šetrenie.

Jana má budget 300 eur a nakupuje primárne zeleninu, ovocie a mäso. Všimla si, že zdraželo najmä maslo, vajcia a mliečne produkty: „Posledné dva-tri roky je veľký nárast cien. Väčšinu výplaty dá Slovák len na jedlo a bývanie. Môj tip ako ušetriť, je určite pozerať letáky, kde sú aké zľavy, používať klubové karty a apky.“

Naľavo Kristy (34 r.), napravo Janka.
Naľavo Kristy (34 r.), napravo Janka. Zdroj: Archív respondentiek

Ozval sa nám aj Gábor, ktorý má 34 rokov a žije sám so psom. Jeho budget je okolo 350 eur. Tvrdí, že sa stravuje dosť prémiovo a má fixný jedálniček, ktorý pozostáva z lososa, rôznych druhov mäsa, ovocia, zeleniny, tvarohu, kokosového mlieka, jogurtov, kvalitnej ryže, domácich vajíčok či fermentovaných produktov.

„Začal som kupovať celé kurčatá, nevykostené mäso a domáce vajíčka. Pozerám, čo je v akcii. Ak máš blízko napríklad Lidl, beriem veci, čo majú spotrebu dnes/zajtra a sú v zľave. Mám pocit, že všeobecne všetko zdraželo. Prestal som piť vonku kávu, varím si výhradne doma. Väčšinou na jedno varenie mám 6x hlavné jedlo vyskladané na tri dni,“ vysvetľuje Gábor.

Gábor (34 r.).
Gábor (34 r.). Zdroj: Archív respondenta
Nakupovanie potravín nemusí zaťažiť tvoju peňaženku, ak vieš, kam máš ísť – napríklad do Lidlu. Podľa nezávislého prieskumu agentúry NMS Market Research obdržal Lidl prvenstvo v nízkych cenách. Vychádzal z reálnych skúseností nakupujúcich.

Reťazec chápe, aké je to v súčasnej dobe a preto dlhodobo znižuje bežné ceny základných potravín a produktov (až o 40 %). Presvedč sa a pozri si akciový leták, ktorý je plný zlacnených mliečných výrobkov, mäsa, zelenín, ovocia, či hygienických potrieb.💡 🛒
Akciový leták Lidl.
Akciový leták Lidl. Zdroj: Lidl

400 eur pre dvojčlennú domácnosť

30-ročná Kika s partnerom majú na mesiac budget 350 – 400 eur a potrpia si na zdravých a kvalitných potravinách. Nakupujú hlavne ovocie, zeleninu, mliečne výrobky, niekedy mäso.

Do domácnosti si kupujú kváskový chlieb z pekárne. Dodáva, že majú šťastie aj na produkty za ktoré nemusia platiť vďaka svojim známym – domáce vajíčka, olivový olej a morské plody, ktoré majú priamo z krajiny Stredozemného mora.

„Kupujeme pravidelne veci, ktoré samy o sebe nie sú drahé. Dosť nás stojí mesačne káva, keďže objednávam z pražiarní výberovku. A matcha. Drahšie položky sú skôr teda veci ako takéto chuťovky alebo doplnky výživy (proteín, kreatín, vitamíny),“ vysvetľuje.

26-ročná Beky míňa s partnerom 400 – 500 eur. Nakupujú základné potraviny ako ovocie, zelenina, mäso a priznáva, že predtým ich stál nákup menej.

„Predtým som týždenne míňala približne 60 eur, teraz je to 100 eur. Môj tip na šetrenie je pozerať letáky a kupóny, to milujem.“

Naľavo Kika (30 r.), napravo Beky (26 r.)
Naľavo Kika (30 r.), napravo Beky (26 r.) Zdroj: Archív respondentov

A čo väčšie rodiny?

Jarova rodina je o niečo väčšia než v bežných domácnostiach. 34-ročný respondent nám povedal, že ich je dokopy 10, čiže sa musí okrem seba a manželky postarať aj o 8 detí.

„Náš budget je 800 eur. Míňame najviac na syr, salámu, pečivo, kartóny mlieka, plienky a vlhčené utierky. Nekupujeme žiadne polotovary a ani kuracie prsia – radšej celé kurča. Minimalizujeme straty a maximalizujeme úžitok potravín,“ vysvetľuje Jaro.

Zuzka je v trojčlennej domácnosti so synom tínedžerom, na ktorú vyjde mesačne približne 600 až 700 eur. Najčastejšie kupuje zeleninu, maslo, syry, vajcia, jogurty, ovocie, mäso a pečivo.

„Jem iba morčacie mäso a snažím sa kupovať iba z biochovov, to je príšerne drahé. Pociťujem, že oproti minulému roku potraviny zdraželi o 10, možno aj o 20 percent, najmä mäso, zelenina, koreniny a čokoláda,“ píše Zuzka a dodáva, že sa snaží nekupovať „blbosti“ ako sladené nealkoholické nápoje a neplytvať jedlom.

Zuzka (34 r.).
Zuzka (34 r.). Zdroj: Archív respondentky
Viacerí respondenti sa zhodli, že najlepším tipom, ako ušetriť na potravinách, je nakupovanie produktov v zľavách, pozerať letáky, využívať kupóny a akcie v aplikáciách.

Pozri si aktuálny leták Lidl, v ktorom ťa prekvapí množstvo znížených cien produktov. S vernostným programom v apke Lidl Plus ušetríš ešte viac – okrem zliav získaš po každom nákupe stierací žreb, kde môžeš vyhrať extra zľavu. 💶 🤩
Ušetri na potravinách s Lidl Plus
