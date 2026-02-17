V tomto kvíze zistíš, či veríš populárnym mýtom alebo sa v anatómii a biológii vyznáš lepšie, než si myslíš.
S vlastným telom žijeme každý deň, no napriek tomu o ňom často vieme menej, než si myslíme. Si si naozaj istý, že dokážeš rozlíšiť, čo je vedecký fakt a čo len mýtus, ktorému ľudia stále veria?
Naozaj sa kostra každých desať rokov „vymení“? Čím je ľudské telo skutočne výnimočné? Pripravili sme si pre teba 10 tvrdení o ľudskom tele. Tvoja úloha je jednoduchá – rozhodni, či ide o pravdu, alebo mýtus.
KVÍZ: Myslíš si, že poznáš svoje telo? Prever si, či ovládaš fakty, ktoré by mal vedieť každý
Zdroj: Pexels / Andrea Piacquadio
1 10
V oku je jediná časť tela, ktorá nemá vlastné krvné cievy.
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
Pravda — rohovka dostáva kyslík priamo zo vzduchu a nemá krvný obeh.
Zdroj: Archív/Monika Kalická
2 10
Svetlé vlasy rastú rýchlejšie ako tmavé.
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
Mýtus — rýchlosť rastu vlasov závisí najmä od genetiky, hormonálnych faktorov a zdravia, nie od farby vlasov.
Zdroj: Unsplash.com
3 10
Ľudské telo dýcha rovnomerne oboma nosnými dierkami.
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
Mýtus — človek väčšinu času dýcha primárne jednou dierkou, ktorá sa strieda v cykle.
Zdroj: Unsplash/Jakob Owens
4 10
Brada, ako ju poznáme, je anatomická zvláštnosť typická len pre človeka.
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
Pravda— z evolučného hľadiska je jedinečná medzi živočíchmi.
Zdroj: Unsplash/Towfiqu barbhuiya
5 10
Keď človek kýcha, jeho srdce sa na chvíľu zastaví.
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
Mýtus — nastane len zmena tlaku, ale srdce nezastavuje.
Zdroj: Wikimedia Commons/John Campbell
6 10
Každý človek má vlastný „druhý mozog“ v tráviacom trakte, ktorý funguje nezávisle.
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
Pravda — črevo má vlastný nervový systém (tzv. enterický nervový systém), ktorý funguje do značnej miery nezávisle.
Zdroj: Flickr / Limarie Cabrera
7 10
Žuvačka zostáva v žalúdku 7 rokov, ak ju prehltneš.
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
Mýtus — žalúdok ju jednoducho nestrávi, ale neostáva tam roky.
Zdroj: Unsplash / Sam Badmaeva
8 10
Ušné zvukovody produkujú typ potu (ušný maz).
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
Pravda — ušný maz je skutočne zmesou mazových a potných žliaz.
Zdroj: Pexels
9 10
Mozog necíti bolesť.
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
Pravda – mozgové tkanivo nemá receptory bolesti.
Zdroj: Unsplash/Mathew Schwartz
10 10
Ľudská kostra sa každých 10 rokov úplne vymení.
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
Mýtus – kosti sa neustále remodelujú, ale nie všetky časti sa kompletne „vymenia“ naraz.