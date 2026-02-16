Autobus jazdí každú hodinu od 5:00 do 20:00 hodiny.
Cestovanie medzi centrom Bratislavy a Letiskom M. R. Štefánika bude jednoduchšie. Od dnešného dňa pribudlo priame autobusové spojenie, ktoré zabezpečí rýchly presun bez prestupov.
Od16. februára 2026 spúšťa dopravca Slovak Lines Express novú expresnú autobusovú linku číslo 102011, ktorá prepojí Autobusovú stanicu Nivy s Letiskom M. R. Štefánika v Bratislave. Cestujúcim ponúkne rýchle a pohodlné spojenie v pravidelných intervaloch počas celého dňa.
Autobusy budú premávať denne v hodinových rozostupoch. Zo Stanice Nivy budú odchádzať od 5:00 do 20:00, z letiska vyrazia prvé spoje o 5:30 a posledné o 20:30. Predpokladaná dĺžka jazdy je približne 15 minút.
Na Nivách bude nástup možný z podzemného nástupišťa, na letisku z nástupišťa číslo 1 pred terminálom. Linku budú obsluhovať bezbariérové mestské autobusy.
Pre túto linku platí osobitná tarifa. Cestujúci starší ako 16 rokov zaplatia za lístok 5 eur, deti do 16 rokov 1 euro, pričom preprava batožiny je v cene. Lístky si bude možné kúpiť priamo u vodiča, online prostredníctvom webovej stránky dopravcu alebo cez jeho mobilnú aplikáciu.
Bežné lístky Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja na tejto linke neplatia a preprava sa riadi samostatným prepravným poriadkom.