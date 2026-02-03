Slovákov, ktorí mieria autom do Chorvátska, čaká v budúcnosti výrazná zmena.
Chorvátsko od 1. marca 2027 zavedie nový spôsob výberu mýta na všetkých diaľniciach, informuje portál Danas. Automatizovaný systém s názvom Crolibertas, ktorý inštaluje slovenská spoločnosť SkyToll, má urýchliť cestovanie najmä počas letnej sezóny, keď sa pri mýtnych bránach pravidelne tvoria dlhé kolóny.
Mýtne brány síce zostanú, no bez závor. Autá sa budú musieť zaregistrovať v systéme, kamery následne zosnímajú evidenčné číslo vozidla a mýto sa automaticky vypočíta podľa prejdenej trasy. Suma sa odpíše priamo z účtu vodiča.
Alternatívou bude palubné zariadenie ENC, ktoré bude povinné pre nákladné autá, autobusy a vozidlá nad 3,5 tony. Inštalácia nových brán prebieha už teraz a potrvá do konca roka, takže počas najbližšej sezóny sa ešte môže na niektorých úsekoch platiť „po starom“.
Chorvátsko si od zmeny sľubuje plynulejšiu dopravu, kratší čas cestovania, nižšiu spotrebu paliva a menej emisií. Pre dovolenkárov to znamená menej čakania a viac času pri mori.