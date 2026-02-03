Hlavné témy
dnes 3. februára 2026 o 10:11
Zdenka Hvolková

Pri cestovaní k moru ťa čakajú zmeny. Chorvátsko zavádza nový mýtny systém

Pri cestovaní k moru ťa čakajú zmeny. Chorvátsko zavádza nový mýtny systém
Zdroj: TASR/Pavol Zachar, Unsplash
Slovákov, ktorí mieria autom do Chorvátska, čaká v budúcnosti výrazná zmena.

Chorvátsko od 1. marca 2027 zavedie nový spôsob výberu mýta na všetkých diaľniciach, informuje portál Danas. Automatizovaný systém s názvom Crolibertas, ktorý inštaluje slovenská spoločnosť SkyToll, má urýchliť cestovanie najmä počas letnej sezóny, keď sa pri mýtnych bránach pravidelne tvoria dlhé kolóny.

Chorvátsko
Zdroj: Twitter/MUP-RH
Mýtne brány síce zostanú, no bez závor. Autá sa budú musieť zaregistrovať v systéme, kamery následne zosnímajú evidenčné číslo vozidla a mýto sa automaticky vypočíta podľa prejdenej trasy. Suma sa odpíše priamo z účtu vodiča.

chorvatsko kolona hranice
Zdroj: ATC/alltrafficcams.com
Alternatívou bude palubné zariadenie ENC, ktoré bude povinné pre nákladné autá, autobusy a vozidlá nad 3,5 tony. Inštalácia nových brán prebieha už teraz a potrvá do konca roka, takže počas najbližšej sezóny sa ešte môže na niektorých úsekoch platiť „po starom“.

Chorvátsko si od zmeny sľubuje plynulejšiu dopravu, kratší čas cestovania, nižšiu spotrebu paliva a menej emisií. Pre dovolenkárov to znamená menej čakania a viac času pri mori.

CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS ZAHRANIČIE
