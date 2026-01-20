Jedna z najväčších svetových leteckých spoločností prichádza s novým zákazom. Od 15. januára si počas letu už nenabiješ powerbankou svoj mobil či iné zariadenie.
Po novom platí, že powerbanky sa počas letu spoločnosťou Lufthansa nesmú používať ani zapájať. Cestujúci ich síce môžu mať so sebou, no najviac dve a výhradne v príručnej batožine. Výnimku dostali len ľudia, ktorí ich potrebujú na chod zdravotníckych pomôcok, informuje web Digitec.ch.
Nezabúdaj však ani na kapacitu. Menšie batérie do 100 Wh sú povolené bez ďalších formalít. Ak má powerbanka výkon medzi 100 a 160 Wh, je potrebné vopred získať súhlas aerolínie. Zariadenia s vyššou kapacitou už Lufthansa na palubu nepustí vôbec. Pasažier môže mať pri sebe maximálne dve powerbanky.
Dôležité je aj to, kde sa batéria počas letu nachádza. Lufthansa povoľuje len miesta, kde má cestujúci zariadenie pod kontrolou. Môžeš ich mať preto jedine pri sebe, vo vrecku sedadla alebo v taške pod sedadlom.
Sprísnenie pravidiel súvisí s viacerými bezpečnostnými incidentmi, ku ktorým došlo v posledných rokoch, keď sa externé batérie na palube prehriali alebo začali horieť. Aj preto sa k podobným krokom uchyľujú aj ďalšie veľké aerolínie.
Používanie powerbánk už skôr zakázali napríklad Singapore Airlines. Opatrenia postupne zavádzajú aj spoločnosti ako Emirates, Qatar Airways, Etihad či Cathay Pacific.