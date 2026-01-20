Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 20. januára 2026 o 16:21
Čas čítania 0:44
Sofia Angušová

Známa letecká spoločnosť prichádza s novým zákazom. Pasažieri počas letu nemôžu použiť powerbanky

Známa letecká spoločnosť prichádza s novým zákazom. Pasažieri počas letu nemôžu použiť powerbanky
Zdroj: Pexels/EmShuvo
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Jedna z najväčších svetových leteckých spoločností prichádza s novým zákazom. Od 15. januára si počas letu už nenabiješ powerbankou svoj mobil či iné zariadenie.

Po novom platí, že powerbanky sa počas letu spoločnosťou Lufthansa nesmú používať ani zapájať. Cestujúci ich síce môžu mať so sebou, no najviac dve a výhradne v príručnej batožine. Výnimku dostali len ľudia, ktorí ich potrebujú na chod zdravotníckych pomôcok, informuje web Digitec.ch. 

Nezabúdaj však ani na kapacitu. Menšie batérie do 100 Wh sú povolené bez ďalších formalít. Ak má powerbanka výkon medzi 100 a 160 Wh, je potrebné vopred získať súhlas aerolínie. Zariadenia s vyššou kapacitou už Lufthansa na palubu nepustí vôbec. Pasažier môže mať pri sebe maximálne dve powerbanky.

Odporúčané
Namiesto letu ich čakala cesta po diaľnici. Cestujúci do Košíc museli vymeniť lietadlo za autobus Namiesto letu ich čakala cesta po diaľnici. Cestujúci do Košíc museli vymeniť lietadlo za autobus 16. januára 2026 o 18:10

Dôležité je aj to, kde sa batéria počas letu nachádza. Lufthansa povoľuje len miesta, kde má cestujúci zariadenie pod kontrolou. Môžeš ich mať preto jedine pri sebe, vo vrecku sedadla alebo v taške pod sedadlom. 

Sprísnenie pravidiel súvisí s viacerými bezpečnostnými incidentmi, ku ktorým došlo v posledných rokoch, keď sa externé batérie na palube prehriali alebo začali horieť. Aj preto sa k podobným krokom uchyľujú aj ďalšie veľké aerolínie.

Odporúčané
TikTok sound „Nothing beats a Jet2 holiday“ tento rok ovládol internet. Spoločnosti sa postaral o rekordný boom TikTok sound „Nothing beats a Jet2 holiday“ tento rok ovládol internet. Spoločnosti sa postaral o rekordný boom 24. novembra 2025 o 12:47

Používanie powerbánk už skôr zakázali napríklad Singapore Airlines. Opatrenia postupne zavádzajú aj spoločnosti ako Emirates, Qatar Airways, Etihad či Cathay Pacific.

Anketa:
Čo si myslíš o tomto zákaze?
Príde mi to vhodné.
Nie, nevidím v tom zmysel.
Nemám na to názor.
Príde mi to vhodné.
50 %
Nie, nevidím v tom zmysel.
50 %
Nemám na to názor.
0 %
Odporúčané
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál 20. januára 2026 o 14:08
Odporúčané
Dominika Mirgová v novom podcaste prehovorila nielen o kariére: „Manažment mi zatajil, koľko som zarábala“ Dominika Mirgová v novom podcaste prehovorila nielen o kariére: „Manažment mi zatajil, koľko som zarábala“ 20. januára 2026 o 11:42
Odporúčané
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov 20. januára 2026 o 13:15
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS LETECKÉ LINKY LETENKY ZAHRANIČIE
Odporúčame
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
včera o 17:00
1
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 2 hodinami
Dana je vychovávateľkou v detskom domove: Keď dieťa odchádza, vždy si poplačem
refresher+
Dana je vychovávateľkou v detskom domove: Keď dieťa odchádza, vždy si poplačem
dnes o 11:00
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
pred 3 dňami
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
refresher+
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
včera o 11:30
Storky
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Lifestyle news
Výherca 400-tisíc eur si stále neprevzal víťazný šek. Ak sa neprihlási, peniaze čoskoro prepadnú lotérii
pred 2 hodinami
Známa letecká spoločnosť prichádza s novým zákazom. Pasažieri počas letu nemôžu použiť powerbanky
pred 3 hodinami
Meghan Markle už so svojou šou na Netflixe nebude pokračovať. Predošlé série obdržali kritiku od divákov
pred 3 hodinami
Z Bratislavy priamo na Francúzsku riviéru: Wizz Air pridáva novú leteckú linku
dnes o 14:51
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
dnes o 14:08
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
dnes o 13:15
Nemôžeš v noci zaspať? Neurovedec radí jednoduchý trik, ktorý má fungovať do 5 minút
dnes o 12:27
Dominika Mirgová v novom podcaste prehovorila nielen o kariére: „Manažment mi zatajil, koľko som zarábala“
dnes o 11:42
Najstarší syn Beckhamovcov Brooklyn sa pustil do rodiny: „Moja mama sa vždy snažila zničiť môj vzťah. Nechcem sa s nimi udobriť“
dnes o 10:58
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu. Prekonal aj rozprávku V hlave
dnes o 10:30
Spravodajstvo
Počasie Ekonomika Robert Fico Polícia SR
Viac
Veľká európska letecká spoločnosť zavádza nové pravidlá, týkajú sa väčšiny cestujúcich. Chce tak predísť možnému požiaru
pred 2 minútami
Veľká zmena vo vedení spoločnosti: Automobilka KIA vymenovala nového viceprezidenta
pred 42 minútami
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
pred hodinou

Viac z Cestovanie & Voľný čas

Všetko
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 2 hodinami
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
15. 1. 2026 12:29
Tieto európske mestá ti v roku 2026 zaplatia, ak sa tam presťahuješ. Na výber máš z krajín ako Taliansko či Írsko
Tieto európske mestá ti v roku 2026 zaplatia, ak sa tam presťahuješ. Na výber máš z krajín ako Taliansko či Írsko
2. 1. 2026 13:57
Kam vycestovať za teplom počas zimy? Toto je TOP 10 slnečných destinácií, ktoré ti pomôžu zabudnúť na sneh aj nekonečnú hmlu
Kam vycestovať za teplom počas zimy? Toto je TOP 10 slnečných destinácií, ktoré ti pomôžu zabudnúť na sneh aj nekonečnú hmlu
1. 1. 2026 11:00
Z Bratislavy priamo na Francúzsku riviéru: Wizz Air pridáva novú leteckú linku
Z Bratislavy priamo na Francúzsku riviéru: Wizz Air pridáva novú leteckú linku
dnes o 14:51
Obľúbená európska destinácia odmeňuje turistov. Za dobré skutky môžeš dostať jedlo aj vstupy do múzeí zadarmo
Obľúbená európska destinácia odmeňuje turistov. Za dobré skutky môžeš dostať jedlo aj vstupy do múzeí zadarmo
5. 12. 2025 13:53
Viac z Hudba Všetko
Dominika Mirgová v novom podcaste prehovorila nielen o kariére: „Manažment mi zatajil, koľko som zarábala“
Dominika Mirgová v novom podcaste prehovorila nielen o kariére: „Manažment mi zatajil, koľko som zarábala“
dnes o 11:42
V novej relácii Offstage ti hudobník a producent Juraj Líška predstaví jeden z najvýraznejších hlasov na našej scéne: Blanch
pred hodinou
VIDEO: Netflix predstavil trailer k dokumentu o skupine Take That. Ich vrchol bol začiatkom konca
včera o 16:07
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
včera o 17:00
1
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
16. 1. 2026 9:52
2
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
15. 1. 2026 10:58
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 2 hodinami
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 2 dňami
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
včera o 11:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
V novej relácii Offstage ti hudobník a producent Juraj Líška predstaví jeden z najvýraznejších hlasov na našej scéne: Blanch
Hudba
pred hodinou
refresher+
V novej relácii Offstage ti hudobník a producent Juraj Líška predstaví jeden z najvýraznejších hlasov na našej scéne: Blanch
pred hodinou
Chceme ti prinášať kvalitné rozhovory do hĺbky so slovenskými interpretmi, spoločne s ktorými ti ukážeme aj ich nové demá, či zákulisie videoklipov. Pusti si náš Offstage.
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 2 hodinami
KVÍZ: Vieš, ktorá veta je napísaná správne? Tento kvíz potrápi aj jazykových profíkov
KVÍZ: Vieš, ktorá veta je napísaná správne? Tento kvíz potrápi aj jazykových profíkov
dnes o 11:00
Dana je vychovávateľkou v detskom domove: Keď dieťa odchádza, vždy si poplačem
refresher+
Dana je vychovávateľkou v detskom domove: Keď dieťa odchádza, vždy si poplačem
dnes o 11:00
Zákazníci Tesca rozhodnú, ako sa rozdelia granty vo výške 223 300 EUR na projekty pre mladých
PR správa
Zákazníci Tesca rozhodnú, ako sa rozdelia granty vo výške 223 300 EUR na projekty pre mladých
dnes o 10:59
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 2 dňami
Film Pomocníčka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov
Film Pomocníčka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov
včera o 11:24
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
včera o 13:09
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
dnes o 13:15
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
dnes o 14:08
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
16. 1. 2026 13:52
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
pred 3 dňami
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
16. 1. 2026 9:52
2
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
refresher+
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
9. 1. 2026 17:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 2 dňami
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia