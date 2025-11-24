Spoločnosť Jet2 má za sebou historický polrok a vyzerá to tak, že za to môže nielen ich výhodná ponuka, ale aj marketingový hit, ktorý sa v roku 2025 stal ďalším popkultúrnym javom.
Sound „Nothing beats a Jet2 holiday“ raketovo vystrelil na TikToku, kde dosiahol ohromujúcich 80 miliárd zobrazení a objavil sa v takmer 12 miliónoch videí, informuje portál Euronews. Pôvodne reklamný spot sa rýchlo zmenil na virálny meme: používatelia ho prevažne začali pridávať do fail videí, v ktorých sa im dovolenky úplne rozsypali.
A hoci by sa mohlo zdať, že takýto „anti-reklamný“ trend spoločnosť potopí, stal sa pravý opak. Catherine Warrilow, strategička pre turistické značky v spoločnosti The Plot, hovorí o marketingovom zlate, ktoré Jet2 priblížilo generácii Z viac než akákoľvek tradičná kampaň.
@rsayheya You’ve gotta love an English Summer #camping #england #cornwall #nothingbeatsajet2holiday ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧
Za prvých šesť mesiacov 2025 prepravila firma poskytujúca dovolenkové balíčky rekordných 14,09 milióna cestujúcich, čo je o 750-tisíc viac než vlani. Tento úspech vydláždil cestu aj pre novú základňu spoločnosti Jet2 na letisku London Gatwick na leto 2026. Spoločnosť si zabezpečila sloty pre šesť lietadiel po uvoľnení dodatočnej kapacity uzla, čo by mohlo priniesť ďalších 15 miliónov potenciálnych zákazníkov.
Výrazne pomohli aj stabilné ceny. Priemerná cena dovolenky narástla len o 3 %, čo pri dnešnej inflácii pôsobí takmer ako výhra v lotérii. Hoci sa nedá presne odmerať, koľko z rekordných čísel spôsobil samotný TikTok, je jasné, že Jet2 ťaží z viacerých faktorov naraz.