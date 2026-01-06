Do zoznamu sa dostali hudobníci, herci aj internetové hviezdy, ktorým poškodili kauzy, kontroverzné vyhlásenia či dlhodobé obvinenia.
Popularita celebrít môže rýchlo klesnúť, ukázal to aj rok 2025. Jeden výrok, škandál či dlhodobé obvinenia stačia na to, aby sa im verejnosť obrátila chrbtom. Potvrdzuje to aj nový rebríček neobľúbených osobností, o ktorom rozhodovali používatelia portálu Ranker.
Diddy a Andrew Tate vedú rebríček najneobľúbenejších celebrít
Na prvom mieste sa ocitol hudobník Sean „Diddy“ Combs, ktorého imidž výrazne poškodili kauzy. Nasleduje Andrew Tate – osoba, ktorej radikálne názory a problémy so zákonom vyvolávajú veľkú kritiku a rozdeľujú spoločnosť.
Škandály aj trestné činy zamávali reputáciami celebrít
V rebríčku je aj princ Andrew. Jeho reputácia utrpela v dôsledku škandálov spojených s jeho minulosťou. Symbolom jedného z najväčších pádov v šoubiznise sa pre svoje trestné činy stal aj Bill Cosby.
Dlhodobým negatívnym reakciám pre opakované incidenty spojené s násilím čelí aj hudobník Chris Brown. Kontroverzie sprevádzajú aj internetové hviezdy Jakea a Logana Paula.
V rebríčku figuruje aj herec Danny Masterson, právoplatne odsúdený za závažné trestné činy. Marka Zuckerberga kritizujú najmä pre negatívny vplyv sociálnych sietí na spoločnosť. Do prvej desiatky sa dostal aj Kanye West – obdivovaný umelec, no zároveň terč kritiky pre svoje vyjadrenia a konflikty.
Rebríček tak ukazuje, že fanúšikovia sledujú nielen tvorbu celebrít, ale aj ich správanie a verejné vystupovanie.