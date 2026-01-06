Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 6. januára 2026 o 13:20
Čas čítania 0:48
Natália Mišániová

REBRÍČEK najnepopulárnejších hviezd roka 2025: Kto sklamal fanúšikov najviac?

REBRÍČEK najnepopulárnejších hviezd roka 2025: Kto sklamal fanúšikov najviac?
Zdroj: Paras Griffin/Getty Images
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Do zoznamu sa dostali hudobníci, herci aj internetové hviezdy, ktorým poškodili kauzy, kontroverzné vyhlásenia či dlhodobé obvinenia.

Popularita celebrít môže rýchlo klesnúť, ukázal to aj rok 2025. Jeden výrok, škandál či dlhodobé obvinenia stačia na to, aby sa im verejnosť obrátila chrbtom. Potvrdzuje to aj nový rebríček neobľúbených osobností, o ktorom rozhodovali používatelia portálu Ranker.

Diddy a Andrew Tate vedú rebríček najneobľúbenejších celebrít

Na prvom mieste sa ocitol hudobník Sean „Diddy“ Combs, ktorého imidž výrazne poškodili kauzy. Nasleduje Andrew Tate – osoba, ktorej radikálne názory a problémy so zákonom vyvolávajú veľkú kritiku a rozdeľujú spoločnosť.

Sean Combs alias Diddy.
Sean Combs alias Diddy. Zdroj: Gareth Cattermole/Getty Images

Škandály aj trestné činy zamávali reputáciami celebrít 

V rebríčku je aj princ Andrew. Jeho reputácia utrpela v dôsledku škandálov spojených s jeho minulosťou. Symbolom jedného z najväčších pádov v šoubiznise sa pre svoje trestné činy stal aj Bill Cosby.

Odporúčané
21-ročná Charlotte je private pilotka, letel s ňou už aj Separ či Pil C: Táto služba nefunguje za barter 21-ročná Charlotte je private pilotka, letel s ňou už aj Separ či Pil C: Táto služba nefunguje za barter 8. septembra 2025 o 11:00

Dlhodobým negatívnym reakciám pre opakované incidenty spojené s násilím čelí aj hudobník Chris Brown. Kontroverzie sprevádzajú aj internetové hviezdy Jakea a Logana Paula.

Logan Paul.
Logan Paul. Zdroj: Flickr/Erik Drost

V rebríčku figuruje aj herec Danny Masterson, právoplatne odsúdený za závažné trestné činy. Marka Zuckerberga kritizujú najmä pre negatívny vplyv sociálnych sietí na spoločnosť. Do prvej desiatky sa dostal aj Kanye West – obdivovaný umelec, no zároveň terč kritiky pre svoje vyjadrenia a konflikty.

Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg. Zdroj: Facebook/Mark Zuckerberg

Rebríček tak ukazuje, že fanúšikovia sledujú nielen tvorbu celebrít, ale aj ich správanie a verejné vystupovanie.

Odporúčané
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku 5. januára 2026 o 15:33
Odporúčané
Známa herečka z marveloviek utrpela poškodenie mozgu. Čaká ju náročná rekonvalescencia Známa herečka z marveloviek utrpela poškodenie mozgu. Čaká ju náročná rekonvalescencia 5. januára 2026 o 14:52
Odporúčané
Hannah Montana sa vracia. Miley Cyrus s blond ofinou naznačila veľký comeback seriálového hitu Hannah Montana sa vracia. Miley Cyrus s blond ofinou naznačila veľký comeback seriálového hitu 5. januára 2026 o 10:05
Zdroj: Youtube
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
CELEBRITY OSOBNOSTI
Odporúčame
Príchod GTA VI a Wolverina nezatieni ďalšie epické hry. Toto je 20 najočakávanejších herných peciek na rok 2026
refresher+
Príchod GTA VI a Wolverina nezatieni ďalšie epické hry. Toto je 20 najočakávanejších herných peciek na rok 2026
dnes o 08:30
50 najočakávanejších filmov roka 2026. Na čo sa oplatí tešiť okrem Avengerov, Duny a Nolanovej Odysey?
refresher+
50 najočakávanejších filmov roka 2026. Na čo sa oplatí tešiť okrem Avengerov, Duny a Nolanovej Odysey?
pred 2 dňami
Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke
refresher+
Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke
včera o 09:00
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
refresher+
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
pred 4 dňami
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
pred 2 dňami
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
pred 2 dňami
Storky
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Seriálový Harry Potter bude verný knihám, sľubuje jeden z hercov
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle: Nový tím, odvážny dizajn
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovan...
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Lifestyle news
REBRÍČEK najnepopulárnejších hviezd roka 2025: Kto sklamal fanúšikov najviac?
pred hodinou
Je Stranger Things naozaj na konci? Fanúšikovia sú presvedčení, že príde skryté finále s vysvetlením nezodpovedaných otázok
pred 2 hodinami
Nela Slováková si skúsila chov sliepok a venčenie kozy. Známa influencerka sa zúčastnila českej Zámeny manželiek
včera o 16:14
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
včera o 15:33
Známa herečka z marveloviek utrpela poškodenie mozgu. Čaká ju náročná rekonvalescencia
včera o 14:52
Rozhodcovia by mohli získať ochranu ako verejní činitelia. Poľsko ich chce chrániť pred agresormi
včera o 14:08
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie jedlá planéty. Niektoré z nich by si radšej ani nevidel
včera o 13:14
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur a poriadne si privyrobiť
včera o 12:26
Kanye West ukázal tracklist nového albumu Bully. Fanúšikovia už odpočítavajú dni do jeho vydania
včera o 11:47
Spravodajstvo
Sociálna poisťovňa Počasie Dôchodky Lyžovanie
Viac
Agresívny pacient lekárku zatlačil do kúta a zdravotnú sestru chytil za krk. V bratislavskej nemocnici musela zasahovať polícia
pred 19 minútami
Nešťastie v lyžiarskom stredisku Krahule: Z lanovky vypadol 11-ročný chlapec, záchranári zasahovali vrtuľníkom
pred hodinou
Nové informácie o požiari vo Švajčiarsku: V bare posledných 5 rokov nerobili bezpečnostné kontroly
pred 3 hodinami

Viac z Osobnosti

Všetko
Rasťo nie je jediný, kto po šou našiel lásku. Ružičky sa rozhodli ukázať svojich partnerov
Rasťo nie je jediný, kto po šou našiel lásku. Ružičky sa rozhodli ukázať svojich partnerov
2. 1. 2026 10:59
Známa herečka z marveloviek utrpela poškodenie mozgu. Čaká ju náročná rekonvalescencia
Známa herečka z marveloviek utrpela poškodenie mozgu. Čaká ju náročná rekonvalescencia
včera o 14:52
Will Smith čelí žalobe za sexuálne obťažovanie. Huslista z jeho turné opisuje znepokojujúce udalosti
Will Smith čelí žalobe za sexuálne obťažovanie. Huslista z jeho turné opisuje znepokojujúce udalosti
2. 1. 2026 11:42
Nela Slováková si skúsila chov sliepok a venčenie kozy. Známa influencerka sa zúčastnila českej Zámeny manželiek
Nela Slováková si skúsila chov sliepok a venčenie kozy. Známa influencerka sa zúčastnila českej Zámeny manželiek
včera o 16:14
Koľko zarába princ William? Vojvodstvo zverejnilo reálne čísla jeho príjmov
Koľko zarába princ William? Vojvodstvo zverejnilo reálne čísla jeho príjmov
31. 12. 2025 15:46
1
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
31. 12. 2025 9:07
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Viac z Hudba Všetko
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
Slovensko
26. 12. 2025 16:00
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
26. 12. 2025 16:00
TOP 10 slovenských rapových albumov 2025. Vypočuj si najväčšie bomby, ktoré nahrali 13K či Separ
28. 12. 2025 16:00
1
Čo všetko má pre nás pripravené A$AP Rocky? Tešiť sa môžeš na nový album aj spoluprácu s Timom Burtonom
22. 12. 2025 13:27
Viac z Politika Všetko
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
2. 6. 2025 15:52
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
VIDEO: Huliakova účasť na zápase fanúšikov nepotešila. Ministra vypískali po finále extraligy v Košiciach
30. 4. 2025 10:29

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
KVÍZ: Otestuj sa v geografii z druhého stupňa a označ na slepej mape správne rieky Európy. Zvládne to len pravý profík
Zaujímavosti
pred 3 hodinami
KVÍZ: Otestuj sa v geografii z druhého stupňa a označ na slepej mape správne rieky Európy. Zvládne to len pravý profík
pred 3 hodinami
V škole si buď slepé mapy miloval, alebo nenávidel - trúfaš si zistiť, či si pamätáš názvy riek na našom kontinente?
Príchod GTA VI a Wolverina nezatieni ďalšie epické hry. Toto je 20 najočakávanejších herných peciek na rok 2026
refresher+
Príchod GTA VI a Wolverina nezatieni ďalšie epické hry. Toto je 20 najočakávanejších herných peciek na rok 2026
dnes o 08:30
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
včera o 15:33
Výpredajové šialenstvo v online obchode Footshop. Nezmeškaj zľavy až do 50 % na HOT tenisky, oblečenie či doplnky
V spolupráci
Výpredajové šialenstvo v online obchode Footshop. Nezmeškaj zľavy až do 50 % na HOT tenisky, oblečenie či doplnky
včera o 13:00
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur a poriadne si privyrobiť
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur a poriadne si privyrobiť
včera o 12:26
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
pred 2 dňami
Milan vyšiel po 4 rokoch z basy: Chlapi tu masturbujú 3x denne. Doktor zbil chlapa, lebo chcel obyčajné lieky (Rozhovor)
refresher+
Milan vyšiel po 4 rokoch z basy: Chlapi tu masturbujú 3x denne. Doktor zbil chlapa, lebo chcel obyčajné lieky (Rozhovor)
15. 12. 2024 9:30
2
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
refresher+
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
9. 7. 2025 7:00
2
Vydávala som sa za 14-ročné dievča a stretla sa so sexuálnym predátorom: „Neboj sa Naty, budem robiť len to, čo mi dovolíš.“
refresher+
Vydávala som sa za 14-ročné dievča a stretla sa so sexuálnym predátorom: „Neboj sa Naty, budem robiť len to, čo mi dovolíš.“
3. 11. 2024 9:30
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
refresher+
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
26. 11. 2024 9:30
1
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
pred 2 dňami
TEST hot-dogov z púmp: Shellka, OMV, Slovnaftka či niektorá iná? Ktorá ho pripravuje suverénne najlepšie?
refresher+
TEST hot-dogov z púmp: Shellka, OMV, Slovnaftka či niektorá iná? Ktorá ho pripravuje suverénne najlepšie?
16. 3. 2025 8:30
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
refresher+
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
pred 4 dňami
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
refresher+
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
9. 7. 2025 7:00
2
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle. Pozri si prvý náhľad nového monopostu
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle. Pozri si prvý náhľad nového monopostu
2. 1. 2026 13:01
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
pred 2 dňami
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
16. 12. 2025 9:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia