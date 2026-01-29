Napriek tomu, že majú v Bratislave rodinný dom, chceli, aby ich syn vyrastal aj v prírode. Zatiaľ chatu neprenajímajú, ale záujem od ľudí je veľký.
Manželia Tomáš a Martina vždy vedeli, že chata pre nich nemá byť investíciou, ale miestom na oddych a spomalenie. Hľadali pokoj mimo mesta, no nechceli tráviť pol dňa cestou z Bratislavy. Keď sa náhodou dozvedeli o pozemku s chatou zo 70. rokov pod hradom Pajštún, netušili, že ich čaká osem mesiacov rozhodovania, kompromisov a hľadania firiem, ktoré dokážu stavať v lese tak, aby ho nepoškodili.
Dnes na tom istom mieste stojí drevená chata, ktorá splýva s okolím, rešpektuje prírodu a ponúka priestor pre rodinu, oddych a spojenie s lesom. Každý detail stavby si manželia navrhli sami od fasády až po interiér, a po zverejnení fotografií na Instagrame sa ich príbeh stal inšpiráciou pre tých, ktorí snívajú o vlastnej chate v prírode, ale s tým prišiel aj záujem o ubytovanie.
Ako pristupovali k stavbe chaty z finančného hľadiska a kde mali nastavené hranice, za ktoré už nechceli ísť? O koľko percent prekročili svoj rozpočet a čo by dnes odkázali ľuďom, ktorí o vlastnej chate v prírode zatiaľ len snívajú?
Ako vyzerala pôvodná stavba?
Chata stojí v chránenom území
Dochádzať každý víkend dve a viac hodín pre nich neprichádzalo do úvahy. „Chceli sme prírodu a pokoj, ale zároveň sme vedeli, že čas je pre nás cenný,“ hovoria. Náhodou ich oslovila známa s informáciou o pozemku s chatou z roku 1970, ktorá bola na predaj.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aká je skutočná realita údržby chaty v lese.
- Ako postavili modernú, celoročne obývateľnú chatu bez polystyrénu a chemických úprav.
- Čo všetko obnáša stavba v strmom lese bez žeriavov.
- O koľko sa im reálne navýšil rozpočet.