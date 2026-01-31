Moderný luxus je tichý a premyslený do najmenších detailov.
Interiérové štúdio INTERRIO, ktoré pôsobí nielen na Slovensku, ale tiež na Tenerife, v Prahe a Dubaji, predstavuje realizáciu interiéru bytu v projekte Vydrica pod Bratislavským hradom pre jedného zo svojich pravidelných klientov – rapera Separa.
Skúsený tím vytvoril v lukratívnej mestskej štvrti v Starom Meste priestor šitý na mieru pre najvýraznejšiu postavu slovenskej rapovej scény v posledných rokoch. Dôraz je kladený na atmosféru, kvalitné materiály a každodenný komfort, nie na okázalosť.
Dominantným prvkom v celom byte sú tlmené zemité odtiene a veľkoryso použité tmavé drevo, ktoré interiéru dodáva hĺbku, eleganciu a nadčasový vzhľad. Objavuje sa na stenách, vstavanom nábytku vrátane kuchynskej linky a vytvára jednotný vizuálny jazyk. Vkusný základ dopĺňa výrazná kamenná kresba použitá na pracovnej doske a obklade v kuchyni, ktorá priestoru dodáva luxusný akcent.
Denná zóna je riešená ako otvorený, plynulý priestor. Obývacia časť s mäkkou, zaoblenou sedacou súpravou pôsobí veľmi útulne a prirodzene nadväzuje na kuchyňu a jedálenský kút. Organické tvary, textilné doplnky a neutrálna farebná schéma prispievajú k príjemnej a pokojnej atmosfére. Nič nepôsobí rušivo – každý prvok má svoje miesto a funkciu.
Spálňa, ktorá je od dennej zóny oddelená priečkou, nesie rovnaký rukopis a ponúka dosť miesta.
Interiérové štúdio INTERRIO chválime tiež za skryté svetelné línie pod nábytkom a v detailoch, ktoré podčiarkujú vzhľad bytu a večer vytvárajú intímnu, takmer hotelovú atmosféru.
Celý interiér vo Vydrici je postavený na kvalitných materiáloch, precíznom spracovaní a dokonale premyslených detailoch. Výsledkom je komfortné bývanie v srdci Bratislavy, ktoré pôsobí reprezentatívne, ale zároveň veľmi príjemne – ideálne pre mladých ľudí, kde je dizajn prirodzenou súčasťou každodenného života.
