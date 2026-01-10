Kategórie
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Linka
dnes 10. januára 2026 o 11:00
Čas čítania 1:20
Richard Balog

Nenápadný z ulice, ohromí v interiéri. Pozri si dom z 50. rokov v Prahe, ktorý prešiel modernou premenou

Nenápadný z ulice, ohromí v interiéri. Pozri si dom z 50. rokov v Prahe, ktorý prešiel modernou premenou
Zdroj: Petr Polák
Zo štandardného rodinného bývania pre veľkú rodinu na štýlový dom pre manželský pár.

Po elegantnom rodinnom bývaní v štýle art deco s výhľadom na Regent's Park v Londýne sa tentoraz pozrieme na rekonštrukciu domu z 50. rokov v Břevnove (mestská časť v katastrálnom území Prahy, pozn. redakcie), ktorá je dielom Mimosa Architects.

Predchádzajúca rekonštrukcia zo začiatku tisícročia zodpovedala potrebám veľkej rodiny s piatimi členmi, zatiaľ čo po ďalšej obnove dom slúži manželskému páru a poskytuje priestor pre stretávanie s rodinou a priateľmi.

Hlavným cieľom novej rekonštrukcie bola premena na pohodlné a moderné bývanie, pričom architekti Jana Zoubková, Petr Moráček a Pavel Matyska zachovali autenticitu a charakter domu s úžitkovou plochou 314 štvorcových metrov. Zastavaná plocha je 190 štvorcových metrov.

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Břevnov, Praha, Mimosa Architects
Zdroj: Petr Polák

Na prvý pohľad nie sú viditeľné veľké zmeny – fasáda je jednoduchšia, ladená do tlmených odtieňov, ktoré zjemnili celkový vzhľad. Nové okná nahradili pôvodné historické prvky, vďaka čomu architekti zlepšili presvetlenie priestranného interiéru a zároveň ponúkajú upravenú záhradu ako na dlani.

Naopak, Mimosa Architects zvolili zásadnú zmenu v dispozícii domu. Vstup do prízemia je otvorený, čo zvýšilo komfort a prepojilo interiér s exteriérom. V prízemí je umiestnená obývacia miestnosť, kuchyňa s jedálňou a spálňa s kúpeľňou. Na poschodí je namiesto pôvodných detských izieb multifunkčný priestor, ktorý slúži ako miesto na stretnutia či domáce kino pre majiteľov.

Břevnov, Praha, Mimosa Architects
Zdroj: Petr Polák

Interiér obsahuje aj pôvodné prvky, ktoré veľmi vkusne dopĺňajú moderné detaily – napríklad pozinkované zábradlie pridáva domu osobitý „nepražský“ charakter. Originálne parkety a masívne drevené nábytky sú výsledkom práce rodinných známych a blízkych. Každý kúsok má svoj príbeh, čo robí tento dom nielen miestom na bývanie, ale aj zbierkou osobných spomienok.

Břevnov, Praha, Mimosa Architects
Zdroj: Petr Polák

Dom v príjemnej lokalite je nielen o rekonštrukcii, ale tiež o spojení minulosti so súčasnosťou a vytváraní priestorov, ktoré vyjadrujú osobnosť majiteľov. Každý centimeter rozpráva o priateľstve a dôležitých okamihoch.

Dosť bolo slov, pozri si galériu od Petra Poláka a vytvor si dokonalú predstavu o rekonštrukcii domu od ateliéru Mimosa Architects, ktorá môže poslúžiť ako inšpirácia.

Břevnov, Praha, Mimosa Architects Břevnov, Praha, Mimosa Architects Břevnov, Praha, Mimosa Architects Břevnov, Praha, Mimosa Architects
Zobraziť galériu
(22)
ARCHITEKTÚRA ČESKO PRAHA ZAHRANIČNÁ ARCHITEKTÚRA
