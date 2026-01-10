Zo štandardného rodinného bývania pre veľkú rodinu na štýlový dom pre manželský pár.
Po elegantnom rodinnom bývaní v štýle art deco s výhľadom na Regent's Park v Londýne sa tentoraz pozrieme na rekonštrukciu domu z 50. rokov v Břevnove (mestská časť v katastrálnom území Prahy, pozn. redakcie), ktorá je dielom Mimosa Architects.
Predchádzajúca rekonštrukcia zo začiatku tisícročia zodpovedala potrebám veľkej rodiny s piatimi členmi, zatiaľ čo po ďalšej obnove dom slúži manželskému páru a poskytuje priestor pre stretávanie s rodinou a priateľmi.
Hlavným cieľom novej rekonštrukcie bola premena na pohodlné a moderné bývanie, pričom architekti Jana Zoubková, Petr Moráček a Pavel Matyska zachovali autenticitu a charakter domu s úžitkovou plochou 314 štvorcových metrov. Zastavaná plocha je 190 štvorcových metrov.
Na prvý pohľad nie sú viditeľné veľké zmeny – fasáda je jednoduchšia, ladená do tlmených odtieňov, ktoré zjemnili celkový vzhľad. Nové okná nahradili pôvodné historické prvky, vďaka čomu architekti zlepšili presvetlenie priestranného interiéru a zároveň ponúkajú upravenú záhradu ako na dlani.
Naopak, Mimosa Architects zvolili zásadnú zmenu v dispozícii domu. Vstup do prízemia je otvorený, čo zvýšilo komfort a prepojilo interiér s exteriérom. V prízemí je umiestnená obývacia miestnosť, kuchyňa s jedálňou a spálňa s kúpeľňou. Na poschodí je namiesto pôvodných detských izieb multifunkčný priestor, ktorý slúži ako miesto na stretnutia či domáce kino pre majiteľov.
Interiér obsahuje aj pôvodné prvky, ktoré veľmi vkusne dopĺňajú moderné detaily – napríklad pozinkované zábradlie pridáva domu osobitý „nepražský“ charakter. Originálne parkety a masívne drevené nábytky sú výsledkom práce rodinných známych a blízkych. Každý kúsok má svoj príbeh, čo robí tento dom nielen miestom na bývanie, ale aj zbierkou osobných spomienok.
Dom v príjemnej lokalite je nielen o rekonštrukcii, ale tiež o spojení minulosti so súčasnosťou a vytváraní priestorov, ktoré vyjadrujú osobnosť majiteľov. Každý centimeter rozpráva o priateľstve a dôležitých okamihoch.
Dosť bolo slov, pozri si galériu od Petra Poláka a vytvor si dokonalú predstavu o rekonštrukcii domu od ateliéru Mimosa Architects, ktorá môže poslúžiť ako inšpirácia.