Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Linka.
dnes 4. decembra 2025 o 11:00
Čas čítania 1:21
Richard Balog

FOTO: Starý rybársky dom v romantickej katalánskej obci Cadaqués dostal druhý dych. Pozri si unikátne bývanie

FOTO: Starý rybársky dom v romantickej katalánskej obci Cadaqués dostal druhý dych. Pozri si unikátne bývanie
Zdroj: David Zarzoso
Masívne kamenné múry, pôvodné dlaždice, drevo iroko a výhľad na more - kombinácia, ktorá si ťa získa na prvý pohľad.

Architektonický ateliér Bea Portabella z Barcelony v spolupráci s Jordim Pagésom predstavuje komplexnú rekonštrukciu starého vidieckeho domu v katalánskej obci Cadaqués, blízko Girony. Projekt zdôrazňuje ľudovú architektúru a harmonicky spája tradičné prvky s modernými riešeniami.

Priestory plné svetla a sviežeho interiérového dizajnu s úžitkovou plochou viac ako 260 štvorcových metrov sú prispôsobené potrebám súčasného života.

Bývalý rybársky dom sa nachádza v tichej ulici a pred rekonštrukciou bol na pokraji zrútenia. Majiteľ trval na tom, aby sa pri obnove zachovala jedinečná atmosféra, ktorá dom sprevádzala desaťročia.

Bea Portabella, Cadaqués
Zdroj: David Zarzoso

Viac ako 100-ročná stavba bola domovom miestneho rybára a slúžila tiež ako penzión. Masívne kamenné múry s hrúbkou približne 50 centimetrov či drevené stropy sú charakteristickými prvkami tradičnej architektúry regiónu. Roky zanedbania si však vyžiadali citlivý zásah, ktorý spojil rešpekt k tradícii s modernými riešeniami.

Dispozícia domu je rozdelená do 4 poschodí. Prízemie s typickou klenbou je v súčasnosti priestorom, ktorý slúži ako herňa pre deti aj úložisko pre plážové a lodné vybavenie. Malý vonkajší dvor s plochou 110 štvorcových metrov prináša svetlo aj do miestnosti vytesanej priamo do skaly.

Bea Portabella, Cadaqués
Zdroj: David Zarzoso

Na prvom poschodí je denná časť s kuchyňou, jedálňou a obývačkou. Nové otvory v nosných stenách vpúšťajú do interiéru maximum prirodzeného svetla a prepájajú ho s exteriérom. Druhé poschodie patrí súkromiu – spálňam a kúpeľniam. Nad nimi sa otvára terasa orientovaná na more. Ideálne miesto na rannú kávu či večerný oddych.

Bea Portabella, Cadaqués
Zdroj: David Zarzoso

Architekti obnovili pôvodné keramické dlaždice a ponechali tradičné vápenné omietky, vďaka ktorým dom „dýcha“. Na mieru vyrobený nábytok z dreva iroko vnáša do bielych priestorov teplo a eleganciu.

Napriek tomu, že interiér prešiel výraznou premenou, fasáda zostala verná minulosti. Citlivá obnova prispela nielen k zachovaniu identity domu, ale aj k jedinečnému charakteru mesta Cadaqués – kde tradícia a moderný život spoločne fungujú na jednotku s hviezdičkou.

Autorom galérie je španielsky fotograf David Zarzoso.

Bea Portabella, Cadaqués Bea Portabella, Cadaqués Bea Portabella, Cadaqués Bea Portabella, Cadaqués
Zobraziť galériu
(31)
Nezabudni si pozrieť aj TOP architektúru zo Slovenska a z Česka v roku 2025.
ARCHITEKTÚRA ŠPANIELSKO ZAHRANIČNÁ ARCHITEKTÚRA
