Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti L'Oréal Professionnel.
dnes 15. decembra 2025 o 15:00
Čas čítania 4:50
Sponzorovaný obsah

Hair glossing: Trend, ktorý ovládol TikTok sľubuje vlasy ako zo salónu. S touto rutinou dosiahneš hebké a lesklé vlasy aj doma

Hair glossing: Trend, ktorý ovládol TikTok sľubuje vlasy ako zo salónu. S touto rutinou dosiahneš hebké a lesklé vlasy aj doma
Zdroj: Dupephotos.com/ Lotte Nielsen, Ash Jimenez, Medhanshi Mandawewala
Na dosiahnutie vlasov lesklých ako zrkadlo nemusíš absolvovať drahé procedúry. Je to o nastavení si správnej rutiny a vyhýbaniu sa chýb, ktoré ti zbytočne poškodzujú vlasy.

Aj na teba vyskakujú influencerky s oslňujúco lesklými vlasmi? Trend #hairglossing má stále hype (niektoré videá dosahujú skoro miliónové zhliadnutia) a dosiahnuť ho nie je vôbec náročné. Ak máš pocit, že tvoje vlasy sú mdlé, suché a zaslúžili by si hebkosť a lesk, ktorý si každý všimne, čítaj ďalej. Dozvieš sa, ako si vybudovať správnu rutinu, akým chybám sa vyhnúť a ktoré extra steps posunú tvoje vlasy o „level vyššie“.

@kayli.boyle the secret of how most celebrities have that unfathomably shiny hair✨🤫 #hair #hairgloss #shinyhair ♬ original sound - s1moncars

Správna vlasová rutina je kľúčová ✨

Prvá vec, ktorú potrebuješ vedieť, je poznať svoje vlasy. Podľa odborníkov existujú 4 typy vlasov podľa ich tvaru: rovné, vlnité, kučeravé a zatočené („coily“). Tieto sa ďalej delia na podtypy na základe faktorov, ako je hrúbka, vzor kučierky a textúra. Poznať tvar ti pomôže prispôsobiť styling, aby tvoje vlasy vždy vyzerali v najlepšej forme.

Jednoduchý spôsob, ako zistíš svoj typ vlasov, je umyť si ich a vysušiť na vzduchu. Schnú pramene rovno, mierne sa vlnia alebo majú tvar písmena „S“?

Keď už vieš, aké vlasy máš, je čas vyladiť svoju haircare rutinu – a tá začína pri výbere produktov. Ak sa ti napríklad nadmerne mastia vlasy, zaobstaraj si šampón, ktorý zreguluje maz. Naopak, jemným a suchým vlasom dopraj dávku kyseliny hyalurónovej alebo vyživujúci šampón s olejmi. Pri farebných vlasoch treba mať zase produkty, ktoré sú špecificky určené na farbené vlasy.

Podľa odborníkov z The American Academy of Dermatology Association by mala tvoja základná rutina spočívať v týchto krokoch:

  • Ak máš rovné vlasy a mastnejšiu pokožku hlavy, neboj sa umývať si vlasy každý deň.
  • Pri kučerách a suchšej pokožke ti vlasy stačí umyť iba 1-krát za týždeň.
  • Ak máš lupiny vo vlasoch, bežnými dôvodmi môže byť nedostatočné umývanie vlasov šampónom alebo používanie nesprávneho kondicionéra, oleja alebo hydratačného krému.
  • Šampón nanes iba na pokožku hlavy (vpracuj ho do pokožky jemnými krúživými pohybmi pre efektívne čistenie).
  • Kondicionér aplikuj po celej dĺžke vlasov.
  • Vlasy si vysuš fénom strednou teplotou v kontrolovanej vzdialenosti 15 centimetrov od vlasov (použi tepelnú ochranu na vlasy).
  • Raz za týždeň použi hydratačnú masku na vlasy.

„Čerešničkou“ tvojej vlasovej rutiny je spomínaný hair gloss. Metóda spočíva v aplikovaní špeciálnych glossing produktov na vlhké vlasy, ktoré pomáhajú uzatvárať vlasové kutikuly, vďaka čomu sú vlasy hebkejšie a menej krepovité. Hair glossing môže byť číry, ktorý dodá vlasom lesk a hebkosť bez zmeny farby, alebo tónovaný, ktorý okrem zrkadlového lesku oživí farbu.

Značka L'Oréal Professionnel predstavila novinku, ktorá ti vyčaruje dokonalý zrkadlový lesk. L'Oréal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Molecular Bi-Phase Oil je dvojfázový olej s 1 % Peptides Bonder + 5 aminokyselinami, ktorý pomáha obnoviť štruktúru poškodených vlasov a navrátiť im lesk. Olej sľubuje až 100 hodín lesku* a podmaní si ťa svojou vôňou kvetín, vanilky a santalového dreva.

Vodná fáza: peptidový bonder a 5 aminokyselín prenikajú hlboko do vnútra kortexu a obnovujú molekulárnu štruktúru vlasu pre regeneráciu značne poškodených vlasov.

Olejová fáza: obalí vlas ľahkým ochranným filmom, ktorý napomáha obnoviť lipidovú bariéru. Tá chráni vlas proti externým agresívnym vplyvom a uhladzuje kutikulu pre až 100 hodín lesku a 3-dňovú ochranu proti krepovateniu.

Keďže má dve fázy, pred použitím ho poriadne pretrep.

*Inštrumentálny test 100 hodín po aplikácii oleja.
loreal loreal loreal loreal
Zobraziť galériu
(5)
vyživujúci dvojfázový olej na vlasy

Tieto najčastejšie chyby ti poškodzujú vlasy 🙅🏻‍♀️

Rutina nemusí byť efektívna, pokiaľ robíš veci, ktoré zbytočne škodia vlasom. Aby bola „tvoja korunka krásy“ zdravá, hebká a glossy, vyhni sa nasledujúcim zlozvykom.

Hair no-go v skratke:

❌ Spíš s mokrými vlasmi
❌ Češeš si mokré vlasy
❌Treš si vlasy uterákom
❌ Používaš nesprávny druh kefy
❌Nechodíš ku kaderníčke

Ak spíš s mokrými vlasmi, máš stopku. Pretože vieš, čo miluje vlhkosť spojenú s teplom? Plesne. Tie sa síce prirodzene nachádzajú v tvojej pokožke hlavy, no ak si ľahneš s mokrou hlavou na vankúš, vytvoríš pre ne ideálnu pôdu, aby sa množili. Pleseň, ako napríklad Malassezia, môže viesť k lupinám alebo dermatitíde.

Počas spánku sa prehadzuješ zo strany na stranu, čo tiež ovplyvňuje kvalitu vlasov. „Vlasy sú najslabšie, keď sú mokré. Hlavným rizikom (okrem kozmetického) je ich lámanie pri prehadzovaní sa počas spánku,“ vysvetlil dermatológ z New Yorku, Dr. Adarsh ​​Vijay Mudgil, MD.

A keďže sú mokré vlasy najslabšie, neodporúča sa ich v tom stave ani česať. Folikuly sú po umývaní jemnejšie a česaním tak riskuješ vytrhanie vlasov.

Ak si chceš svoje vlasy usušiť, rozhodne to nerob klasickým uterákom – respektíve tak, že si budeš drsne treť uterák o vlasy. Riskuješ zbytočné lámanie. Namiesto toho na vlasy jemne prikladaj uterák z mikrovlákna alebo tričko.

vlasy
Zdroj: dupe/auzenir monteiro, cora pursley

Ak si jeden z tých ľudí, ktorí chcú mať dlhé vlasy a napriek tomu, že končeky „kričia o pomoc“, nechodia do kaderníctva, nasledujúce vety si dobre zapamätaj. Rozštiepené končeky sú výsledkom strapkania alebo štiepenia vlasového vlákna. Najčastejšie sa vyskytujú na konci prameňa, ale môžeš si ich všimnúť aj vyššie – a potom máš na hlave malé lietajúce vlásky.

Pravidelná návšteva v kaderníctve ti nezničí sen o krásnych dlhých vlasoch. Práve naopak, budú vyzerať vždy upravene a zdravo. Pre krátke jemné vlasy sa odporúča zastrihávanie každé štyri až šesť týždňov. Pre stredne dlhé vlasy šesť až osem týždňov a dlhé jemné vlasy by mali ísť pod nožnice každých osem až dvanásť týždňov.

Ak máš mechanicky alebo chemicky zničené vlasy, nečakaj zrkadlový lesk. No môžeš im pomôcť nielen nožnicami, ale aj novým radom od L'Oréal Professionnel, ktorý bol vyvinutý na opravu poškodených vlasov a obnovu molekulárnej štruktúry vlasov – Absolut Repair Molecular.

Tento rad obsahuje šampón, sérum, dvojfázový olej a masky, ktoré sú určené na výživu a posilnenie oslabených vlasov. Rad využíva technológiu 2 % peptides bonder + 5 aminokyselín. V princípe rozkladá peptidy, aby zložky vnikli do vlákna. Keď sú vo vnútri, obnovujú molekulárnu štruktúru vlasov.

Absolut Repair Molecular vracia vlasom pôvodnú silu, pričom ich nezaťažuje, ale dodá dlhotrvajúcu jemnosť.

Tvoja nová rutina:
1. Šampón: šetrne ti prečistí a posilní vlasy pomocou ošetrujúcich látok.
2. Oplachovacie sérum: znova vytvára vnútorné väzby pre obnovu molekulárnej štruktúry vlasov.
3. Oplachovacia maska: spevní vlasové vlákna od korienkov po končeky pre hebké a uhladené vlasy, zatiaľ čo zacelí rozštiepené končeky.
4. Dvojfázový olej: pre vlasovú premenu s až 3-dňovou ochranou proti krepovateniu a až 100 hodín lesku.
5. Medzi jednotlivým umývaním použi bezoplachovú masku pre posilnenie a ochranu proti každodenným agresívnym vplyvom.
L'Oréal Professionnel
Zdroj: L'Oréal Professionnel
Objav Absolut Repair Molecular

Eat your hair-care 🥕

O vlasy je potrebné sa starať nielen zvonka, ale aj zvnútra. Ako majú byť lesklé a zdravé, keď nemáš pestrú stravu a chýbajú ti potrebné vitamíny, minerály a mastné kyseliny? 

Tvoj jedálniček by mal obsahovať ryby, vajíčka a pečeň, čo sú potraviny, v ktorých sa prirodzene nachádza vitamín A. Ten podporuje tvorbu kožného mazu udržiavajúceho hydratovanú pokožku hlavy. Potraviny ako mrkva, špenát a paprika sú skvelým zdrojom beta-karoténu, ktorý telo dokáže zmeniť na vitamín A. Keďže je vitamín A rozpustný v tukoch, je dobré ho konzumovať s jedlami, ktoré sú bohaté na tuk.

Vlasy a pokožka milujú aj vitamín E, ktorý chráni ich prirodzenú lipidovú vrstvu. Jeho zdrojom sú orechy, listová zelenina a olivový olej. Zvýš príjem potravín bohatých na železo, ktoré pomáha prenášať kyslík do vlasových folikulov, aby ti mohli vlasy pekne rásť – červené mäso, kuracie mäso, morské plody, špenát, strukoviny, brokolica, tofu atď.

Nezabúdaj ani na vitamín B (B2, B7, B12, B9), pretože jeho nedostatok môže viesť k vypadávaniu vlasov.

Jedálniček doplň aj o omega 3 mastné kyseliny, ktoré priaznivo vplývajú na rast a hustotu vlasov, a kolagén – jeho pravidelné užívanie podporuje rast a hebkosť vlasov. Nájdeš ho v mäsových vývaroch, rybách, vaječných bielkach a citrusoch.

jedlo, fitness, healthy
Zdroj: Dupe/Véronique Malo
KOZMETICKÉ NOVINKY KOZMETICKÉ ZNAČKY KOZMETIKA A STAROSTLIVOSŤ O KOŽU TIKTOK ÚČES VLASY A ÚČESY
