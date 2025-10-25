Kategórie
Obsah článku vznikol v spolupráci so spoločnosťou Dobry Feedback
dnes 25. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 1:31
Richard Balog

FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny

FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
Zdroj: Jakub Certowicz
Harmonické bývanie, ktoré dokonale zapadá do tichého pobrežného prostredia.

Poľský ateliér ARCHMONDO, ktorý založil architekt Piotr Kowalczyk, predstavuje atraktívny dom s minimalistickou estetikou len necelý kilometer od Baltského mora.

Projekt dokončený v roku 2022 stelesňuje víziu rodiny, ktorá vymenila život vo veľkomeste za kľudné prostredie pobrežnej dediny Jastrzębia Góra. Požiadavky majiteľov boli jednoduché – požadovali jednoposchodový dom, ktorý bude funkčný, svetlý a úprimný vo svojej podobe. Tandem architektov Piotr Kowalczyk a Karolina Kotowska-Kusiak splnil všetky predstavy a pridal niečo navyše.

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Poľsko
Zdroj: Jakub Certowicz

Lokalita do veľkej miery určila logiku a vzhľad domu s úžitkovou plochou viac ako 210 štvorcových metrov. Pozemok obklopený stromami a otvorený morskému vánku si vyžadoval stavbu, ktorá sa začlení do krajiny. Architekti navrhli dva podlhovasté objemy s mierne odlišnými dĺžkami, usporiadané do tvaru písmena „L“, ktoré sú spojené minimalistickým prvkom s diskrétne ukrytým vchodom. Kompozícia vytvára chránené nádvorie so zelenou terasou, pričom od ulice je oddelená vysokou betónovou stenou.

Vzhľad domu odkazuje na archetyp stodoly – jeho forma je zdokonalená do súčasnej siluety. Fasáda je z vertikálne položeného smrekového obkladu, ktorý časom prirodzene starne, zatiaľ čo dvojitá strecha zo svetlosivého kovu odráža odtiene baltského horizontu.

Poľsko
Zdroj: Jakub Certowicz

Obývacia izba a spálne sú orientované na juh a západ a otvárajú sa do dvora cez presklené steny po celej výške, vďaka čomu dovnútra preniká slnečné svetlo po celý deň. Veľkoformátové okná a posuvné sklenené dvere poskytujú priamy prístup do záhrady z každej spálne a hlavnej obývačky, čím sa stierajú hranice medzi interiérom a exteriérom.

Srdcom domu je priestranná spoločenská miestnosť, ktorá spája kuchyňu, jedáleň a obývaciu izbu pod otvoreným stropom. V druhom krídle sa nachádzajú detské izby, usporiadané za sebou a rozšírené o kompaktné mezanínové podlažia pod strechou, čím sa menia na súkromné zóny. Hlavná spálňa má tiež otvorený strop, ktorý zväčšuje priestor a vpúšťa do priestoru viac svetla.

Poľsko
Zdroj: Jakub Certowicz

V celom interiéri dominujú prírodné materiály. Použitie smreku, betónu, kovu a žuly vytvára prepojenie medzi domom a okolím. Tlmená farebná paleta v interiéri dopĺňa drsné pobrežné podnebie – jemné odtiene sivej a hnedej a prírodná textúra dreva prispievajú k príjemnej atmosfére.

Pozri si galériu a v komentári nám napíš, či by si vymenil/-a takýto štýl vidieckeho bývania za byt v centre mesta. Autorom fotografií je Jakub Certowicz.

Poľsko Poľsko Poľsko Poľsko
Zobraziť galériu
(20)
POĽSKO ZAHRANIČNÁ ARCHITEKTÚRA
