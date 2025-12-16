TOP 15 wellness a beauty darčekov pre ženy, ktoré milujú zdravý životný štýl. Potešíš každú „clean girl“ alebo „pilates princess”

Našli sme tipy pre každý rozpočet.
Vianoce sú za rohom a ak hľadáš darčeky, ktoré naozaj potešia ženu žijúcu zdravým životným štýlom, máme pre teba inšpiráciu, ktorá spája krásu, pohyb a pohodu. V tomto výbere nájdeš produkty, ktoré si zamiluje každá „clean girl" alebo „pilates princess" – od cenovo dostupných wellness pomôcok, ktoré jej pomôžu rozvíjať rutinu, až po luxusné beauty gadgety. V tomto zozname nájdeš produkty pre každý rozpočet – vybrali sme hneď niekoľko cenovo dostupných produktov, v prípade, že by si si chcel*a vyskladať vlastný balíček darčekov.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
Kruh na pilates
Kruh je veľmi efektívna cvičebná pomôcka, ktorá sa využíva najmä pri cvikoch z pilatesu. Je určený na hĺbkové posilňovanie svalov celého tela – najmä brušných svalov, respektíve celého stredu tela. Cvičenie s kruhom je oveľa náročnejšie, než sa na prvý pohľad môže zdať. Tento darček odporúčame skôr pre ženy, ktoré majú už s cvičením pilatesu nejaké skúsenosti alebo s ním plánujú začať.
Podložka na dynamické cvičenie
Kvalitná podložka na cvičenie je must-have. Na tvoj nákupný zoznam sme vybrali protišmykovú podložku, ktorá je stabilná aj pri náročnejších cvikoch a odolá aj spoteným rukám. Je vhodná na pilates, jogu, meditáciu, trénovanie pozícií a balansovanie. Má vrchnú polyuretánovú vrstvu pre maximálnu priľnavosť. Vďaka tenkej, 4mm hrúbke je skladnejšia. Bonusom sú vyznačené čiary na podložke, ktoré pomôžu pri držaní správnej pozície.
WONDERSKIN Liquid Gym Gua Sha
- 27 € s kódom MIX (30 €)
Gua Sha pochádza z tradície čínskej medicíny, kde sa používala na uvoľnenie energie a podporu prúdenia krvi. Jemné ťahy kameňom po očistenej pleti stimulujú mikrocirkuláciu, čo môže prispieť k sviežejšiemu a rozjasnenejšiemu vzhľadu. Pleť môže pôsobiť definovanejšie a vypnutejšie. K použitiu je potrebné pleťové sérum alebo olej.
The Ordinary 100% Organic Cold-Pressed Rose Hip Seed Oil
- 9,60 € (11,70 €)
Aby sme ti ušetrili hľadanie, k pomôcke gua sha vyššie ti hneď prikladáme aj pleťový olej. Na tvoj zoznam sme vybrali čistý, za studena lisovaný šípkový olej v nespracovanej a neupravenej podobe obľúbenej značky The Ordinary. Masáž s olejom je ideálna najmä vo večernej rutine.
BIO Zázvorový shot s matchou
- 24 kusov – 52,40 €
Krása a zdravie vždy začína zvnútra. Obdarovaná tak svoje ráno môže začať zdravou dávkou zázvorovej šťavy na podporu imunity v zimnom období. Tento shot je vysoko koncentrovaný – kombinuje sladkú hroznovú šťavu z koncentrátu s pikantnou zázvorovou šťavou. Chuť dopĺňa prášok matcha a mierne kyslá limetka.
Nutribullet Pro NB907MASN
Nutribullet, rovnako ako teplovzdušná fritéza, patrí medzi najlepších kamošov domácností, ktoré žijú zdravým životným štýlom. Tento všestranný a výkonný mixér je vhodný na prípravu štiav, smoothies či polievok. V balení sú dve nádoby s objemom 700 ml a 900 ml a viečko s otvorom na pitie. Výhodou týchto mixérov je, že sa jednoducho čistia, majú ľahkú údržbu a dlhú životnosť. Vybrali sme dizajn v minimalistickom prevedení, ktorý je dostupný vo viacerých pastelových farbách.
Sveter s prímesou vlny
Dizajn svetra je inšpirovaný oblečením na balet a pilates. Je využiteľný pri ľahkej joge, ale aj na bežné nosenie, napríklad na ranný brunch v kaviarni. Materiál obsahuje 45% vlny a 15% mohéru – napriek tomu, že je tenký, je teplý a príjemný na dotyk, čo potvrdzujú aj recenzie. Sveter je dostupný v krémovej a hnedej farbe.
FOREO UFO™ 3 5-in-1
- 171 € s kódom MIX (278,10 €)
Toto je jeden z tých darčekov, ktorý by si sama možno nekúpila, no ak ho dostane, rozhodne ju veľmi poteší. Tento beauty gadget urýchľuje účinok pleťovej masky vďaka kombinácii tepelnej terapie, chladenia, LED svetla a T-Sonic masáže. Pomáha zvyšovať hydratáciu pleti, zlepšuje vstrebávanie aktívnych látok a zanecháva pleť jemnejšiu, pevnejšiu a sviežejšiu. Prístroj je vhodný pre všetky typy pleti a pomáha v boji proti jemným vráskam, pričom napodobňuje profesionálne ošetrenie priamo v pohodlí domova. S jednoduchým ovládaním cez aplikáciu a vodotesným dizajnom je ideálny na pravidelnú starostlivosť.
Mizon Phyto Plump Collagen
- 21,93 € s kódom MIX (25,80 €)
Hydrogelové vankúšiky pomáhajú rozjasniť pleť, zmierniť tmavé kruhy a redukovať známky únavy – najmä vďaka extraktom z moringy a Centella Asiatica. Ľahko sa aplikujú, pohodlne držia na pleti a poskytujú okamžitý pocit osvieženia a upokojenia. Pre viac fresh efekt ich odporúčame skladovať v chladničke a tak aplikovať pod oči.
Termohrnček STANLEY
- 37,28 € s kódom MIX (46,60 €)
Perfektný darček pre každého, kto si potrpí na štýlové a funkčné doplnky. Tento hrnček s objemom 1180 ml udrží nápoje studené alebo horúce po celý deň (teplé nápoje 7 h, studené 11 h) – stal sa virálnym doplnkom na sociálnych sieťach, najmä medzi fitness influencerkami. S praktickou slamkou a držadlom je ideálny na každodenné používanie a je skvelým darčekom pre tých, ktorí ocenia kvalitu. Produkt je vhodný aj do umývačky riadu. Na Notino je dostupný v niekoľkých farebných prevedeniach.
Shu Uemura Essence Absolue
- 58,08 € s kódom MIX (72,60 €)
Shu Uemura Essence Absolue nočné sérum na vlasy je luxusný darček pre každého, kto túži po zdravých, hladkých a lesklých vlasoch. Toto sérum sa počas noci postará o intenzívnu regeneráciu, zjemnenie a výživu vlasov. Obsahuje japonský olej z červenej kamélie, ktorý vlasy hydratuje, redukuje krepovatenie a zabraňuje lámavosti. Po použití ráno vlasy vyzerajú hebko, lesklo a sú pripravené na styling.
Collalloc Bioaktívny morský kolagén
- 19,68 € s kódom HOTDEAL (24,60 €)
Collalloc Bioaktívny morský kolagén je výživový doplnok, ktorý podporuje zdravie pleti, nechtov a vlasov. Obsahuje 100 % bioaktívny hydrolyzovaný morský kolagén, ktorý sa ľahko vstrebáva a stimuluje tvorbu vlastného kolagénu v tele. Pravidelným užívaním sa pleť môže stať pevnejšiou a pružnejšiou, vlasy silnejšie a nechty pevnejšie. Kolagén je dôležitý aj pre chrupavky, väzy či regeneráciu svalov. Tento kolagén je v práškovej forme, takže sa jednoducho rozpustí vo vode alebo džúse, čo uľahčuje jeho každodenné užívanie.
Hodvábna obliečka na spanie s gumičkou
Jedným z populárnych beauty hackov je hodvábna obliečka na vankúš. Tento materiál nezachytáva vlhkosť z pokožky a vlasov, čím pomáha udržiavať pleť hydratovanú a vlasy lesklé. Vďaka hladkému povrchu znižuje trenie, čo zabraňuje vzniku jemných vrások a zamedzuje lámaniu a krepovateniu vlasov. Tento jednoduchý, ale efektívny trik môže zlepšiť kvalitu pokožky a vzhľad vlasov už po niekoľkých dňoch používania. Hodvábne obliečky sú navyše jemné k citlivej pokožke a hypoalergénne. Uvedená obliečka má prednú stranu zo 100% prírodného morušového hodvábu triedy 6A s gramážou 22 momme (95,5 gr/m2). Druhá strana obliečky je z prírodnej bavlny. Okrem obliečky súprava obsahuje hodvábnu gumičku do vlasov.
Športový set adidas
Legíny adidas Optime sú pohodné, praktické a vytvárajú pocit druhej kože vďaka technológii Adimove. Obdarovaná ocení, že si dlho udržia svoj tvar a nevyťahajú sa. Navyše, technológia Climacool odvádza a rozptyľuje pot, čo zvyšuje komfort pri cvičení. Legíny sú dostupné v troch farbách. Podprsenka je z rovnakej kolekcie.
Elektrolyty Vilgain
Elektrolyty sú práškový iónový nápoj, ktorý pomáha rýchlo obnoviť hydratáciu a rovnováhu organizmu, najmä po športe, v horúčave alebo po fyzickej námahe. Obsahuje sodík, draslík, horčík a vápnik v ľahko vstrebateľných formách, čo prispieva k normálnej funkcii svalov a nervového systému. Je to tiež skvelý doplnok na vypitie ráno po prebudení na lačno ako nakopnutie do nového dňa. Jednoducho sa rozpúšťajú a rýchlo vstrebávajú – takže telo dostane to, čo potrebuje, v okamihu, keď to potrebuje najviac. Ľahko ovocná chuť a absencia umelých sladidiel je príjemné plus. Elektrolyty Vilgain sú dostupné v niekoľkých príchutiach.