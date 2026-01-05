Ak si si doteraz myslel, že granadír, huspenina či držková polievka patria medzi gastronomické nočné mory, tento prehľad ťa rýchlo vyvedie z omylu.
Portál TasteAtlas pravidelne zostavuje rôzne gastronomické rebríčky a jedným z najnovšie aktualizovaných je aj ten, ktorý mapuje najhoršie hodnotené jedlá z celého sveta. Ak si si doteraz myslel, že to najhoršie, čo ti niekto môže naservírovať, je granadír, huspenina či držková polievka, tento prehľad ťa rýchlo presvedčí, že existujú omnoho extrémnejšie kombinácie.
7. Blodplättar (Švédsko)
Ide o „krvavé palacinky“, ktoré sú populárne vo Švédsku, Fínsku a Nórsku. Pripravujú sa z klasického palacinkového cesta, do ktorého sa pridáva krv, vďaka čomu majú typickú farbu. Často sa dochucujú cibuľou a koreninami a podávajú sa s brusnicami alebo brusnicovým džemom.
6. Jeruzalemský kugel (Jeruzalem, Izrael)
Yerushalmi kugel je zapekaný pokrm z rezancov, ktorý pochádza z ultraortodoxných komunít v Jeruzaleme. Typický je tmavou farbou, hutnou konzistenciou a netradičnou kombináciou výraznej sladkosti a čierneho korenia. Vznikol v 19. storočí, pripravuje sa z karamelizovaného cukru a korenia, bez mliečnych zložiek, aby vydržal dlho teplý.
5. Blodpalt (Norrland, Švédsko)
Toto jedlo sa na prvý pohľad podobá už spomínaným Blodplättar, no ide o iný pokrm. Blodpalt sú tmavohnedé knedličky z krvi, ktoré pochádzajú zo severného Švédska a fínskej časti Laponska. Základom je ražná alebo jačmenná múka a živočíšna krv – kedysi najmä sobia, dnes aj z iných zvierat. Existuje viacero regionálnych variantov, ktoré môžu obsahovať zemiaky, koreniny alebo náplň z opečenej cibule a slaniny. Knedličky sa varia v mäsovom vývare a tradične sa podávajú so slaninkou, maslom a brusnicovým džemom.
4. Truchas a la Navarra (Navarra, Španielsko)
Truchas a la Navarra patrí medzi klasické jedlá severného Španielska a stavia na jednoduchosti aj kvalite surovín. Základom je pstruh, ktorý sa jemne osolí, obalí v múke a opečie na olivovom oleji, kým nezíska zlatistú farbu. Do hotovej ryby sa následne pridáva opečený jamón serrano a všetko sa dochutí čerstvou citrónovou šťavou. Tesne pred servírovaním sa jedlo posype nasekanou šunkou a petržlenom. Výsledkom je nenápadná, no chuťovo výrazná kombinácia, ktorá spája jemné rybie mäso so slanou, intenzívnou chuťou sušenej šunky.