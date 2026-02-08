Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednávaj si z množstva reštaurácií so skvelými zľavami na Wolte. S doručením. Objednaj si jedlo
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 8. februára 2026 o 18:14
Čas čítania 0:30
Lukáš Turčan

Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť

Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Zdroj: TASR/Ján Krošlák
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo

Toto je 18 najhoršie hodnotených slovenských jedál vo svete.

Portál TasteAtlas, ktorý sa zameriava na tradičnú kuchyňu z celého sveta, nedávno aktualizoval rebríček osemnástich najhoršie hodnotených slovenských jedál.

Hodnotenie vychádzalo z názorov tisícok používateľov, do výsledkov sa započítavali len skutočné a overené hlasy.

Celkovo jedlá hodnotilo vyše 2 700 ľudí, pričom systém TasteAtlas automaticky vylučuje hodnotenia botov či lokálpatriotov. Väčšiu váhu naopak dostávajú hlasy používateľov, ktorí sa v gastronómii vyznajú, respektíve sú viac vzdelaní.

Medzi „najhoršie slovenské jedlá“, ktoré sa v zozname objavili, patria napríklad spišské párky či kapustnica. Figurujú v ňom aj naše tradičné bryndzové pirohy, obľúbená treska či obľúbený dezert z detstva - krupicová kaša.

Rebríček:

  1. Smotanová nátierka
  2. Rýžový nákyp
  3. Medvedie labky
  4. Veka
  5. Fliačky s kapustou
  6. Kokosové ježe
  7. Karbanátky
  8. Treska
  9. Liptauer
  10. Demikát
  11. Makovník
  12. Strapačky
  13. Bratislavský rožok
  14. Žemľovka
  15. Krupicová kaša
  16. Bryndzové pirohy
  17. Laskonky
  18. Spišské párky
Kde je bryndza, tam je úspech, hovorí kuchár z lesa. Pirohy patria medzi jedlá, ktoré na jeho Instagrame dostali najviac lajkov. makovník karbanátky ryžový nákyp
Zobraziť galériu
(4)
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
GASTRO GASTRO
Odporúčame
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
4. 2. 2026 14:00
Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty
refresher+
Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty
pred 2 dňami
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
refresher+
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
pred 3 hodinami
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
dnes o 08:20
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
refresher+
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
dnes o 09:00
Storky
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncept...
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieria veľké hviezdy aj klubová špi...
Takto vyzerá vila novej série šou Ruža pre nevestu. Pozri sa na prvé zábery
Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami ...
Poznáme prvých účastníkov Survivoru. Patrí medzi nich aj výherca Love Islandu
Poznáme dátum premiéry nového Rýchlo a zbesilo. Kedy dorazí Forever Fast do kín?
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme účinkujúcich novej série Let’s Dance
Justin Bieber mieri na Grammys a po rokoch sa vracia na pódium
Black Eyed Peas sa vracajú po 20 rokoch na Slovensko
Valve čelí žalobe v hodnote 760 miliónov eur. Steam vraj zneužíva svoje postaven...
Lifestyle news
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
pred 3 hodinami
V Bratislave vzniklo štúdio, kde pohyb nie je rutina, ale rituál. Pilates tu plynulo nadväzuje na výživu
pred 3 hodinami
Kto vyhrá Let’s Dance 2026? Bookmakeri zverejnili odhady, toto sú najväčší favoriti
dnes o 16:45
Režisérka Tereza Nvotová získala prestížne filmové ocenenie v Čechách: V príhovore poslala tvrdý odkaz slovenskej vláde
dnes o 11:54
Zomrel spevák rockovej kapely 3 Doors Down. Mal 47 rokov
dnes o 10:31
Slovenskí fanúšikovia majú dôvod na radosť: Petra Vlhová bude štartovať na ZOH 2026
dnes o 09:13
McDonald’s bude rozdávať exkluzívny valentínsky McNugget Caviar set. Ako ho získať?
včera o 17:14
ZOH 2026: Kompletný prehľad zápasov a súťaží slovenskej výpravy na olympiáde
včera o 15:54
VIDEO: Veľké prepúšťanie a rušenie hier. Čo sa deje s herným štúdiom Ubisoft?
včera o 15:35
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili album ESS2. Na túto show Subdeck a ani Bratislava tak skoro nezabudnú
včera o 12:02
Spravodajstvo
Zahraničie Slovensko News Peniaze
Viac
VIDEO: Rozhodovali minúty. Policajti zachránili mladú ženu po páde do Dunaja
dnes o 16:06
ZOH 2026: Česko má prvú zlatú medailu. Snowboardistka Zuzana Maděrová vyhrala obrovský slalom
dnes o 15:26
Zabúdaš, kedy máš vyniesť smeti? Táto aplikácia ti pošle notifikáciu a ustráži všetky termíny odvozu odpadu
dnes o 14:48

Viac z Gastro

Všetko
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
refresher+
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
4. 2. 2026 11:30
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
refresher+
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
27. 1. 2026 8:30
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncepte
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncepte
4. 2. 2026 17:23
Našli sme najlepší burger v Žiline? Obľúbený foodbloger na slepo otestoval 5 reštaurácií. Táto to s prehľadom vyhrala.
refresher+
PR správa
Našli sme najlepší burger v Žiline? Obľúbený foodbloger na slepo otestoval 5 reštaurácií. Táto to s prehľadom vyhrala.
včera o 18:00
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty, ktoré nájdeš len tu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty, ktoré nájdeš len tu
pred 2 dňami
Toto sú nové chutné spoty: kuchyňa ako od babky, fermentované produkty a moderné vegánske bistro
Toto sú nové chutné spoty: kuchyňa ako od babky, fermentované produkty a moderné vegánske bistro
30. 1. 2026 11:30
Viac z Hudba Všetko
Ako veľmi je kráľovská rodina namočená v Epstein files? Od návštev v paláci až po finančnú podporu
Ako veľmi je kráľovská rodina namočená v Epstein files? Od návštev v paláci až po finančnú podporu
pred 3 dňami
VIDEO: Príbeh Michaela Jacksona ožíva vďaka novému biopicu. Zosnulého kráľa popu stvárni jeho synovec
3. 2. 2026 12:53
Poznáme víťazov Grammy 2026: Večer ovládli Bad Bunny, Lady Gaga aj Kendrick Lamar
2. 2. 2026 6:53
Viac z Šport Všetko
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
pred 2 dňami
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
28. 1. 2026 8:43
Zdravotný update Michaela Schumachera: Po rokoch vraj prišiel prvý výraznejší posun
27. 1. 2026 11:38

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
refresher+
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
pred 3 hodinami
Otvorene sme sa porozprávali s ľuďmi, ktorí si so svojimi partnermi pravidelne užívajú túto sexuálnu praktiku. Jej prípadné riziká nám zase priblížila certifikovaná sexkoučka Zuzana Křížová.
V Bratislave vzniklo štúdio, kde pohyb nie je rutina, ale rituál. Pilates tu plynulo nadväzuje na výživu
V Bratislave vzniklo štúdio, kde pohyb nie je rutina, ale rituál. Pilates tu plynulo nadväzuje na výživu
pred 3 hodinami
Ema Fajnor o chudnutí, ako jej to zmenilo život, začínajúcej láske a Nákupných maniačkách (MAKE UP & GOSSIP)
refresher+
Ema Fajnor o chudnutí, ako jej to zmenilo život, začínajúcej láske a Nákupných maniačkách (MAKE UP & GOSSIP)
dnes o 14:00
Peaky Blinders a 9 ďalších lákavých filmov na Netflixe, ktoré v roku 2026 musíš vidieť
Peaky Blinders a 9 ďalších lákavých filmov na Netflixe, ktoré v roku 2026 musíš vidieť
dnes o 11:00
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
refresher+
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
dnes o 09:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
dnes o 08:20
McDonald’s bude rozdávať exkluzívny valentínsky McNugget Caviar set. Ako ho získať?
McDonald’s bude rozdávať exkluzívny valentínsky McNugget Caviar set. Ako ho získať?
včera o 17:14
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
4. 2. 2026 8:44
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
4. 2. 2026 13:00
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
refresher+
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
dnes o 09:00
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
refresher+
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
2. 2. 2026 18:30
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
4. 2. 2026 8:44
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
2. 2. 2026 16:21
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia