„Inverted House“ z Tbilisi ťa presvedčí, že menej je viac.
V Gruzínsku vzniká v posledných rokoch množstvo zaujímavých developerských projektov, ale aj atraktívnych rezidenčných bývaní, ktoré nesú podpis šikovných architektov.
Dnes sa pozrieme na unikátny dom v štvrti Okhrokhana v hlavnom meste Tbilisi, ktorý je dielom ateliéru TIMM Architects v zložení Nino Chkhartishvili, Nino Grigolashvili, Giorgi Pataridze, Beka Gulva a Nikoloz Lekveishvili.
„Inverted House“, ako znie názov projektu, nie je len dom – predstavuje obrátený koncept života, ktorý redefinuje, čo znamená mať priestor pre seba.
Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
OdporúčanéŠesť rokov práce a dokonalý wow efekt. Pozri si poetickú rekonštrukciu luxusnej pražskej vily z 30. rokov 21. februára 2026 o 11:00
K tomuto obsahu máš prístup zadarmo
Vyber si jednu z možností a pokračuj v čítaní.
OdporúčanéOni vlna, my sme kašmír: sound od LoudSilentBoys z Prahy ťa pohltí nielen na akciách, ale aj v trackoch (ARTIST SPOTLIGHT) 28. januára 2026 o 11:23
OdporúčanéKto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT) 20. augusta 2025 o 11:00