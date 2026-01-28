Predstavujem ti kolektív LoudSilentBoys, ktorý vypredáva akcie v Prahe, no zároveň tvorí beaty, na ktoré pokladajú bars raperi z ich vlastných radov.
Label LoudSilentBoys je plný mladých chalanov, ktorí si poradia nielen s rapom, produkciou, mixom, mastrom, dizajnom či DJingom, ale aj s organizovaním akcií. Zakladajúci členovia sa predminulý september dali dokopy a začali pracovať na vizuálnej aj umeleckej stránke, aby naplnili svoj potenciál. Musím povedať, že prvý rok na scéne sa im rozhodne podaril, a práve preto som sa rozhodla venovať im tento Artist Spotlight.
Zaujíma ťa scéna mladých slovenských a českých umelcov? Sleduj našu tému ARTIST SPOTLIGHT a objav talenty, o ktorých bude čoskoro hovoriť každý!
